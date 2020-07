20-Jähriger zu elf Jahren Haft verurteilt

Weil er in der JVA Adelsheim als Insasse einen Vollzugsbeamten mit einem Brotmesser angegriffen hat, ist ein 20-Jähriger zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt worden.

Mosbach/Adelsheim. Wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ist am Donnerstag ein 20-jähriger afghanischer Staatsangehöriger zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Mosbach mit dem Vorsitzenden Richter Michael Haas bezeichnete die Tat in der Justizvollzugsanstalt Adelsheim (JVA) als „heimtückisch“. „Sie wussten, dass ihr Opfer arg- und wehrlos in dieser Situation war“, sagte Haas in Richtung des Angeklagten. Staatsanwaltschaft und der Anwalt der Nebenklage hatten neun Jahre Haft gefordert, der Verteidiger sechs Jahre und eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht.

Dies lehnte das Landgericht jedoch ab und verwies auf die vielen Vorverurteilungen des zum Tatzeitpunkt 19-Jährigen sowie ähnliche Urteile. „Sie sind nicht mehr mit den Mitteln des Jugendstrafvollzugs erreichbar“, begründete der Richter, wieso Ramezan R. nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt wurde. Haas machte auch darauf aufmerksam, dass der Verurteilte bereits vor der Verhandlung eine Herausnahme aus dem Jugendstrafvollzug beantragt hatte.

Keine Anzeichen

In den übereinstimmenden Schilderungen der Zeugen wurde deutlich, wie plötzlich und überraschend sich der Vorfall in der Adelsheimer JVA ereignet hatte. Als am 17. Juni 2019 der Justizvollzugsbeamte das Abendessen verteilte, sei die Situation im Trakt völlig ruhig gewesen. Der Beamte übergab Ramezan R. das Essen und dieser überreichte seinen Einkaufszettel – ein ganz normaler Vorgang. Während das Opfer mit dem Zettel beschäftigt war, geschah es: Der damals 19-Jährige stürmte mit seinem Brotmesser aus der Zelle und stach mit voller Wucht gegen den Hals des Wärters. „Auf einmal spürte ich einen Schlag“, erzählte das Opfer. Erst nach ein paar Sekunden habe er die Situation realisiert. Der Beamte wehrte sich gegen den Angriff, doch Ramezan R. stach trotzdem mehrfach auf das Opfer ein. Ein zweiter Gefängniswärter, der sich ein paar Zellen weiter mit einem Insassen unterhielt, eilte herbei. „Es war vorher alles ruhig. Wäre die Situation angespannt gewesen, hätten wir die Essenausgabe anders organisiert“, betonte dieser. Zusammen konnten sie den Mann zu Boden ringen und fixieren. Erst da sei ihnen das Brotmesser als Tatwaffe aufgefallen.

Nach Angaben des Rechtsmediziners seien beim Hauptgeschädigten die Stich- und Schnittverletzungen am Hals, Kopf und Rücken keinesfalls tief und damit lebensgefährlich gewesen. „Aber der Angriff mit dem Brotmesser hätte auch anders ausgehen können“, betonte der Rechtsmediziner. Wie der attackierte Justizvollzugsbeamte erklärte, sei er seit dem Vorfall dienstunfähig. „Ich wurde krankgeschrieben für mehrere Wochen. Ich will wieder arbeiten, doch bei einem ersten Versuch bin ich beinahe ohnmächtig geworden. Ich habe die Situation bis heute nicht verkraftet“, berichtete der Mann, bei dem eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert wurde. Ramezan R. habe er bereits vor dem Angriff kennengelernt, doch dieser habe sich immer ruhig verhalten. „Es gab nie Streit oder Ähnliches“, meinte der Beamte, der auch nichts davon wusste, dass der damals 19-Jährige kurz vor der Tat eine Auseinandersetzung mit Mitgefangenen hatte.

„Da hat er bereits seine Tat angekündigt. Er wurde von den Mitgefangenen nicht ernst genommen und sah deshalb bei der Essenausgabe die Chance, sich zu profilieren“, meinte Staatsanwältin Martina Gerstlauer in Richtung des Beschuldigten. „Wer selbst in einer Haftanstalt eine schwere Straftat begeht, gegen den spricht aber auch wirklich alles.“ Es sei purer Zufall gewesen, dass dem Opfer keine lebensgefährlichen Verletzungen zugefügt wurden. Das Jugendstrafrecht sei deshalb nicht mehr anwendbar, da bisher alle Maßnahmen und Strafen nichts bewirkt hätten und die Entwicklungsverzögerung nicht mehr aufzuholen sei.

Ganz soweit wollte der psychiatrische Gutachter nicht gehen, doch auch er betonte in seiner Stellungnahme: „Es ist schwierig, eine seriöse Prognose zu erstellen. Mal hat er sich ruhig und zurückhaltend verhalten bei seinen JVA-Aufenthalten, mal missmutig und aggressiv.“ Ob eine erfolgreiche Nachreifung des Mannes stattfinden könne, sei spekulativ.

Ramezan R. war, auch nach eigenen Angaben, als kleines Kind mit seiner Familie von Afghanistan in den Iran gezogen. Eine Schule besuchte er nie, bereits in seiner Kindheit musste er arbeiten gehen. Vor wenigen Jahren kam er als unbegleiteter Minderjähriger nach Deutschland. Statt dem erhofften Glück flüchtete er sich in Drogen und wurde auch in eine Psychiatrie eingewiesen. „Mit Drogen will er nichts mehr zu tun haben“, übersetzte der Dolmetscher den Angeklagten, der ansonsten nichts zur Tat sagte.

Vom Landgericht Konstanz wurde er bereits mehrfach verurteilt, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. In einer schriftlichen Einschätzung der JVA Regensburg heißt es, dass der Mann mit erzieherischen Mittel nicht mehr erreichbar sei und immer wieder auffällig werde. Wie der Verteidiger erklärte, wolle sein Mandant, der mittlerweile in der JVA Freiburg sitzt, wieder zurück zu seiner Familie. Binnen einer Woche kann der Angeklagte Revision einlegen. Geschieht dies nicht, ist das Urteil rechtskräftig.

