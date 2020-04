18-jähriger bei Unfall leicht verletzt

Roigheim.Am Donnerstag kam es während den Mittagsstunden bei Adelsheim aufgrund eines missglückten Überhol- und Abbigemanövers zu einem Verkehrsunfall, so die Polizei.

Gegen 14.30 Uhr fuhr der 18-jährige Fahrer eines Traktors auf der Landstraße zwischen Sennfeld und Roigheim. Als der junge Mann den Blinker nach links setzte, um auf einer Parkfläche am Straßenrand zu wenden, begann die 26-jährige Lenkerin eines Fords mit ihrem Überholvorgang. Die beiden Fahrzeuge stießen in der Folge zusammen. Durch den Aufprall wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro an beiden Gefährten .

