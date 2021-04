Zwischen leiser Hoffnung und Resignation

Odenwald-Tauber. Corona in Kombination mit den (agrar-)politischen Rahmenbedingen sorgen hierzulande bei den meisten Landwirten für größtenteils pessimistische Einschätzungen, wenn sie ihre Blicke in die Zukunft richten. Die Schweineproduzenten unter ihnen befinden sich seit geraumer Zeit auf einer wahren Achterbahnfahrt, die ihnen kaum Raum zum Durchatmen gewährt. Die Preise für Ferkel und Mastschweine gehen mal etwas nach oben, um im nächsten Moment schon wieder in die entgegengesetzte Richtung zu fallen. Ein Tiefschlag folgt dem nächsten.

Eine sichere Planung ist da kaum möglich, ganz zu schweigen von Erlösen, die zum Teil den Rücklagen zugeführt werden können, um nicht nur zu überleben, sondern auch wieder mal Geld zu verdienen. Stattdessen sei viel Resignation zu verspüren, lassen der Creglinger Matthias Frieß, Vorsitzender der Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG), und Herbert Klein, Geschäftsführer der Unabhängigen Erzeuger-Gemeinschaft für Qualitätsferkel in Niederstetten-Adolzhausen, wissen.

Kurzfristiges Preishoch

„Im März 2020 hatten wir ein kurzfristiges Preishoch mit 2,02 Euro je Kilogramm Schlachtgewicht“, blickt Herbert Klein im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten auf das vergangene Jahr zurück. Ein Bauer habe für ein Schwein mit 96 Kilogramm Schlachtgewicht einen Auszahlungspreis von 194 Euro je Tier (inklusive Mehrwertsteuer und abzüglich Vermarktungskosten) bekommen. Dieses Preishoch habe sich vor allem durch eine starke Nachfrage aus China ergeben.

Aufgrund der Coronakrise und der dadurch ursächlichen Schließung der Gastronomie und Kantinen sei der Preis ab April dann bis Ende September ständig nach unten gegangen. Ende September sei auch noch die Afrikanische Schweinepest in Brandenburg aufgetreten und somit fast der gesamte Export nach China und auch andere Länder außerhalb der EU gesperrt worden – mit gravierenden negativen Folgen für betroffene Landwirte. „Infolgedessen fiel der Preis auf 1,19 Euro je Kilogramm Schlachtgewicht. So erhielt der Bauer für seine Schweine nur noch 117 Euro – eine Differenz von 90 Euro je Schwein“, kritisiert Herbert Klein – eine Entwicklung, die vielen Produzenten die Zornesröte ins Gesicht getrieben habe. „Das Jahr 2020 hatte somit – über viele Jahre betrachtet – die höchsten und auch die niedrigsten Schweinepreise überhaupt.“

Und worin liegt diese Entwicklung begründet? „Das Problem des Preisverfalles lag hauptsächlich an der Coronakrise und dem Wegfall der Abnehmer Gastronomie sowie der Fest- und Großveranstaltungen wie Fußballspiele“, sagt Matthias Frieß – ein Minus, das unter keinen Umständen auszugleichen gewesen wäre. Der dominante Lebensmittelhandel habe kräftig abgesahnt, da es keine alternativen Vermarktungsmöglichkeiten mehr gegeben habe, ergänzt Herbert Klein. Es sei überhaupt das Problem der Landwirtschaft in allen Bereichen, dass vier Lebensmittelketten etwa 85 Prozent Marktanteil hätten. „Dagegen kann die Landwirtschaft nicht bestehen und wird als Sklaven missbraucht“, so seine deutlichen Worte.

Den Verlust gemindert

Mit Edeka sei im Bereich der Gutfleischvermarktung erreicht worden, dass wir „ab Oktober einen Mindestpreis von 1,40 Euro erhalten haben und somit der Verlust gemindert wurde“, erklärt Klein weiter. „In unseren neuen Verträgen bis 2023 haben wir diesen Mindestpreis festgeschrieben und viele neuen Betriebe für die Gutfleischproduktion gewinnen können“ – ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber bei Weitem kein (finanzieller) Durchbruch in eine bessere Zukunft. Um nämlich sämtliche Kosten zu decken (Ferkel, Futter, Stallkosten und Arbeitsentlohnung), „brauchen die Bauern einen Basispreis von etwa 1,70 bis 1,75 Euro. Und um wenigsten die variablen Kosten für Ferkel und Futter abzudecken, müsste der Preis immer noch zwischen 1,45 bis 1,55 Euro liegen.“

Gekoppelter Preis

Der Ferkelpreis sei immer an den Mastschweinepreis gekoppelt, erklärt UEG-Mann Herbert Klein. Gehe der Mastschweinepreis nach oben, sei dies beim Ferkelpreis ebenso – und umgekehrt. „Das ist damit erklärbar, dass ein Mäster, der keine Kostendeckung hat, keine Ferkel einstallt.“ Somit sei der Ferkelerzeuger immer der Gelackmeierte in diesem System.

„Übrigens braucht ein Ferkelerzeuger einen Basispreis von etwa 55 bis 60 Euro, um alle Kosten zu decken, und ungefähr 40 Euro, um die variablen Kosten zu decken“, verdeutlicht Klein weiter gegenüber unserer Zeitung. „Variable Kosten heißt aber, auf die Entlohnung der Arbeit und die Abschreibung der Gebäude zu verzichten.“ Dies gehe nicht lange gut, denn ein Landwirt benötige gute Rücklagen oder andere Einnahmequellen – in der jetzigen Zeit nahezu undenkbar.

Durch den Mindestpreis bei Edeka sei zwar der Ferkelerzeuger gestützt worden, „doch leider hatten wir nur rund 30 Prozent unserer Betriebe im Gutfleischbereich, die diesen Mindestpreis auch nutzen.“

In Zukunft werde sich deren Zahl in diesem Vermarktungsbereich allerdings auf voraussichtlich 80 Prozent erhöhen.

Und wie sieht es aus bezüglich der weiteren Preisentwicklung in diesem Jahr? Die Prognose scheint wohl eher der berühmte Blick in die Glaskugel zu sein. Dennoch wagt Herbert Klein seine persönliche Einschätzung: „Aufgrund der schlechten Preise und der politischen Auflagen wie Kastration unter Betäubung, neue aufwendige Haltungsverordnungen oder Vorgaben bei der Düngung sehen sich in Deutschland viele Erzeuger dazu veranlasst, die Schweineproduktion, aufzugeben.“ Es sei in naher Zukunft mit einem Rückgang zwischen sieben und zehn Prozent zu rechnen.

Wie derzeit sichtbar, habe sich der aktuelle Schweinepreis wieder erholt. „Wenn auch die Gastronomie wieder öffnen kann, werden noch weitere Impulse dazukommen. Mit einer Öffnung der Vermarktung nach China ist allerdings vorerst nicht zu rechnen.“

Von den Folgen bleibe übrigens auch die Adolzhausener Erzeugergemeinschaft nicht verschont, bilanziert Herbert Klein abschließend: „Wir haben in dieser schwierigen Zeit die Tierumsatzzahlen halten können. Bei den Ferkeln gab es einen leichten Rückgang von 1,7 Prozent, dafür gab es eine Steigerung bei den Mastschweinen von 4,2 Prozent.“

Die Jahresdurchschnittspreise seien noch akzeptabel gewesen, da im Frühjahr die hohen Preise den Durchschnittspreis gestützt hätten. „Allerdings lagen die Preise unter den erforderlichen Vollkosten.“