Ansbach. Beim Großviehmarkt in Ansbach zog ein Zuchtbulle, ein Irregut-Sohn, der nach der neuen Zuchtwert-Methode auf einen genomischen Gesamtzuchtwert von 135 kommt, das Interesse vieler Besamungsstationen auf sich. Erst bei einem Gebot von 64 500 Euro erhielt der Besamungsverein Neustadt/Aisch den Zuschlag. Der nächste Großviehmarkt in Ansbach ist am 18. März. Bild: Großviehmarkt