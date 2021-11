Wo steht das Land?

Saarbrückenn. Der Bundesverband Gebäude-Grün (BuGG) plant für 23. und 24. November einen zweitägigen Kongress unter dem Motto „Wo steht Deutschland in Sachen Gebäudebegrünung?“.

Bestandsaufnahme

Nach einer Bestandsaufnahme wird ein Fazit zur Umsetzung von Dach- und Fassadenbegrünungen in der Bundesrepublik gezogen, um daraus künftige Ausrichtungen und Handlungsempfehlungen abzuleiten. Dabei geht es auch um die These, ob Deutschland weltweit in Sachen Gebäudebegrünung führend ist. Der Bundeskongress Gebäudegrün 2021 findet in Berlin als Präsenzveranstaltung und gleichzeitig online statt. Er ist ein Schritt zum Weltkongress Gebäudegrün – vom 10. bis 12. Mai 2022 ebenfalls in Berlin.

Vier Themenblöcke

Die Kongressinhalte der beiden Tage teilen sich in folgende vier Themenblöcke: Themenblock 1: „Übersicht“ mit Impulsvorträgen zu „Klimaschutz und Klimawandelanpassung“, „Geschichte der Gebäudebegrünung in Deutschland“ und „Ist-Zustand und Potenzial“. Themenblock 2: „Rahmenbedingungen“ mit Impulsvorträgen zu „Markt der Gebäudebegrünung“ (Vorstellung des „BuGG-Marktreports Gebäudegrün 2021“), „Forschung“ und „Beruf“. Themenblock 3: „Politischer Rahmen“ mit Impulsvorträgen zu „Politik“, „Recht und Richtlinie“ und „Förderung“. Themenblock 4: „Wertschöpfung“ mit Impulsvorträgen zu „Investitionen“, „Herstellung“ und „Werterhaltung“.

In die vier Themenblöcke wird jeweils mit drei Übersichtsvorträgen durch anerkannte Spezialisten eingeführt und ein Überblick zum Stand der Dinge vermittelt. Danach werden die Themen der drei Impulsvorträge in eigenen Podiumsdiskussionen parallel in drei Räumen weitergeführt, bei denen die Spezialisten, BuGG-Mitglieder und Kongressteilnehmende diese Themen näher beleuchten und diskutieren.

Fachausstellung

Die Fachvorträge werden durch eine begleitende Fachausstellung ergänzt, um einerseits zu informieren und andererseits zum Netzwerken und Austausch anzuregen. BuGG-Mitglieder präsentieren ihre Produkt- und Systemlösungen.

Zum Rahmenprogramm des Bundeskongresses gehören die Abendveranstaltung am ersten Tag, die Wahlen zum Gründach, der Fassadenbegrünung und der Innenraumbegrünung des Jahres 2021 und Erfahrungsaustausche in kleineren Kreisen zu „Forschung und Lehre“ und dem „Städtedialog Gebäudegrün“. bugg