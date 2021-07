Wie die Gestaltung zum echten Erlebnis wird

Veitshöchheim. Anlegen eines Gartens – im zweiten Teil geht es um die abwechslungsreiche Gestaltung des Hauptgartens mit seinen einzelnen Bereichen. Mit von der Partie ist wieder Diplom-Agraringenieurin Marianne Scheu-Helgert von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) Veitshöchheim mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung. Die Planung haben wir gut hinbekommen. Die Anlage des Vorgartens ist gelungen. Zufrieden haben wir uns eine Verschnaufpause von einer Woche genehmigt. Doch nun geht es mit frischem Elan an die Gestaltung des Hauptgartens.

Ein Wohnzimmer im Grünen

Wenn die Sonne vom blauen Himmel lacht, zieht es den Gartenfreund hinaus in sein „grünes Wohnzimmer“. Die Terrasse ist meistens der Hauptsitzplatz und macht den Garten zum viel genutzten Freiluftzimmer. Keinesfalls sollte man mit der Größe geizen. Um die 20 Quadratmeter müssen schon sein, um bequem sitzen und liegen zu können. So lässt es sich dort gut frühstücken, sonnen oder mit Gästen feiern. „Den sogenannten ,Feldherrenhügel’, eine kleine Terrasse auf einem hochaufgeschütteten Erdhügel direkt am Haus, sollte man vermeiden“, erklärt Marianne Scheu-Helgert. Sie wirke nicht nur unproportioniert, sondern sei auch von allen Seiten einsehbar. Hier fühle sich niemand wirklich wohl.

„Im Grunde sind wir doch unseren Vorfahren, den Steinsteinmenschen, noch sehr ähnlich. Nach zwei Kriterien suchten diese ihre Ruheplätze aus: Rückendeckung und Weitblick.“ Pflanzen seien der natürlichste und schönste Schutz vor neugierigen Blicken. „Aber es gibt bessere Lösungen, als eine eng um die Terrasse gezogene Thujahecke“, meint die Expertin. „Thuja gehört auf den Friedhof. Zudem kommen die Pflanzen mit den veränderten Klimabedingungen, wie extremer Hitze und Trockenheit, schlecht zurecht.“

Viel reizvoller ist eine Kombination aus geschickt arrangierten Sträuchern und Rosen. Wer Wildrosen wählt, macht Vögeln und Insekten eine Freude. Grazile Gräser wiegen sich im Wind und vermitteln Leichtigkeit. Staudenbeete umspielen die Terrasse, vielleicht in Verbindung mit einem kleinen Teich, der Frische und Leben in den Garten bringt.

Rat zur Vorsicht

Zur Vorsicht rät Marianne Scheu-Helgert, wenn kleine Kinder in der Familie sind. „In diesem Fall sollte man aus Sicherheitsgründen auf jede Art von Wasserstelle verzichten.“ Spielgeräte stellt man möglichst nicht direkt vor der Terrasse auf. „Der Sandkasten für die Kleinsten sollte vom Haus aus einsehbar sein und auf keinen Fall in der prallen Sonne liegen.“

Eine Trockenmauer dient nicht nur als optische Abgrenzung der Terrasse, sondern bietet auch Lebensraum für Steingartenpflanzen, Mauerbienen und Eidechsen. Clematis, Wilder Wein und Kletterrosen verdecken nüchterne Betonmauern und Sichtschutzzäume, bieten Schatten und schaffen eine angenehme Privatsphäre.

Zum Garten hin sollte die Terrasse offen sein und in den übrigen Garten übergehen, um so eine großzügige Wirkung zu erzielen. „Ich empfehle einen zweiten, wenn möglich noch einen dritten kleineren Sitzplatz an einer etwas versteckten Stelle im Garten anzulegen“, erklärt Marianne Scheu-Helgert. „Dazu bedarf es keines großen Aufwandes. Auf einer schlichten Bank, vielleicht einer um einen Baum herumgezogen Baumbank, beschirmt vom Blätterdach, lässt es sich mindestens genauso gut entspannen und träumen wie auf einer teuren Sitzgarnitur aus dem Gartencenter.“

Auf keinen Fall langweilig

„Ein richtig angelegter Garten wird nie langweilig“, versichert die Gartenexpertin. „Da gibt es das ganze Jahr über etwas zu sehen und zu erleben: Die unkomplizierte, sowohl in Sonne wie auch Halbschatten gedeihende Kornelkirsche ,Cornus mas’, ein Kleinbaum, der sich gut beschneiden lässt. Bereits Ende Februar öffnet sie ihre grazilen gelben Blüten, die von Insekten sehnlich erwartet werden. Frühjahrsblüher sind der Zierapfel ,Malus’, den es in zahlreichen Sorten und Größen gibt, sowie die anspruchslose Weidenblättrige Felsenbirne „Pyrus salicifolia“, die im Herbst mit feurig rotglühendem Laub Farbe in Garten bringt. Ist im Sommer das Blütengetöse der meisten Sträucher verklungen, hat der Hibiskus, auch Eibisch genannt, seinen großen Auftritt. Bis in den Herbst hinein begeistert er mit seinen schönen trichterförmigen Blüten in Weiß, Rosa oder Blau. Mediterranes Flair bringt die immergrüne Ölweide „Elaeagnus“ in den Garten.“

Sparsam verwenden

Nadelgehölze, rät Marianne Scheu-Helgert, solle man angesichts des sich veränderten Klimas sparsam verwenden. „Je ausgefallener, umso besser. Hauptsache anders als beim Nachbarn. Wer nach diesen Gesichtspunkten die Pflanzenauswahl trifft, wird Enttäuschungen erleben“, weiß die Fachfrau aus Erfahrung. „Es lohnt sich, den Schattenlauf zu beobachten. Wo ist es morgens, mittags oder nachmittags hell? Am richtigen Platz entscheidet sich, ob eine Pflanze gedeiht oder vor sich hin kümmert.“

Aus dem riesigen Reich der Stauden ließe sich für jeden Standort das Passende finden. Sonne bis Halbschatten mag das im Juni und Juli blühende Brandkraut „Phlomis“ mit seinen markanten Blütenquirlen. Eine sonnige Lage schätzt die blaublühende Katzenminze „Nepeta cataria“ ebenso wie die genügsame Bergminze „Calamintha nepeta“. Kugeldistel „Echinops ritro“, Natternkopf „Echium vulgare“, Lavendel, Blauraute „Perovskia atriplicifolia“ und Prachtkerze „Gaura lindheimeri“ sind ebenfalls begeisterte Sonnenanbeterinnen.

Von September bis in den November hinein schmückt die Myrthenaster „Aster ericoides“ mit einer Vielzahl kleiner weißer Blüten den herbstlichen Garten. Halbschatten bevorzugen Frühjahrsblüher wie Veilchen, Vergissmeinnicht, die robuste Bergenie mit ihren lederartigen Blättern und rosafarbenen Blütenständen, die anmutige Akelei sowie im Spätsommer die liebliche Herbstanemone. Typische Schattenkinder sind Farne und Funkien.

Unsicherheit als Grund

Mit der weit verbreiteten Meinung, dass Rasen pflegeleicht sei, räumt Marianne Scheu-Helgert auf. „Oft sind Unsicherheit und Unkenntnis die Gründe, dass dem Gartenbesitzer nichts weiter einfällt, als aus seinem Garten ein einziges, schattenloses Stück Rasen zu machen. Ständiger Dreikampf ist angesagt: Mähnen-Düngen-Wässern. Trotz aller Bemühungen verwandelt sich der Rasen in den heißen Sommerwochen in eine unansehnliche, gelbbraune Steppenlandschaft.“

Ein leidenschaftliches Plädoyer hält die Expertin für den Baum. „Der beste Zeitpunkt einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist heute“, sagt ein Sprichwort. „Leider ist für viele Gartenbesitzer ein Baum gleichbedeutend mit Schmutz und Arbeit“, bedauert Marianne Scheu-Helgert. „Bäume geben dem Garten räumliche Wirkung, setzen Akzente und schenken wohltuenden Schatten. Ihr Laub lässt sich als „Biodünger“ oder als Winterschutz wiederverwenden. Obstbäume sind nicht weniger attraktiv als Zierbäume und verwöhnen ihren Besitzer mit frischen, gesunden Früchten.“

Experimentierfeld

Eine durchdachte Wegeführung zählt zu den wichtigsten Merkmalen einer gelungenen Gartengestaltung. „Trampelpfade zeugen von einer Fehlplanung“, erklärt Marianne Scheu-Helgert. Hauptwege müssen bei jeder Witterung begehbar sein und sollten deshalb mit Pflaster- oder Plattenbelägen befestigt werden. Lose Materialien wie Kies, Splitt oder Rindenmulch eignen sich vor allem für Nebenwege. Ein Gartenweg dient in erster Linie der Verbindung von verschiedenen Gartenbereichen, ist aber auch eine optische Bereicherung, vor allem wenn der Wegrand hübsch mit Kräutern und niedrigen Stauden bepflanzt ist. Er führt direkt in den Gemüsegarten, auf den nach Meinung von Marianne Scheu-Helgert kein Gartenbesitzer verzichten sollte.

Für sie selbst ist der Garten der LWG sowie ihr eigener Garten ein unerschöpfliches Experimentierfeld. Warum immer nur Radieschen und Kopfsalat? Spannend sei es, die vielen guten Eigenschaften der vielseitigen Sojabohne, der unkomplizierten Inka-Wurzel und der schmackhaften Süßkartoffel kennenzulernen.

„Für ein Kräuter- und Gemüsehochbeet ist Platz im kleinsten Garten“, versichert die Gemüseliebhaberin. Ein absolutes Muss seien Petersilie, Schnittlauch und Basilikum. Mediterrane Kräuter wie Thymian, Salbei und Rosmarin sorgten für ein wahres Duft- und Geschmackserlebnis. Pflücksalat im Sommer und Feldsalat im Herbst seien ideal für kleine Beete.

„Bei Buschtomaten mit ihren mundgerechten Früchten entfällt das lästige ‚Ausgeizen’. Sie begnügen sich auch mit einem Platz auf Balkon oder Terrasse und gelingen selbst dem unerfahrenen Gärtner“, erklärt Marianne Scheu-Helgert. „Nicht zu Unrecht heißt die attraktive, rotblühende Feuerbohne auch „Prunkbohne“. Wer sie als Sichtschutz einsetzt, schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe.“

Mit dem Garten wachsen

Geschafft! Endlich! Jedoch fertig wird ein Garten nie. Ständig ist er in Bewegung und verändert sich mit den Jahreszeiten und den Lebenszeiten seines Besitzers.

Garten ist Leben und spiegelt Leben wider. Mensch und Garten wachsen und reifen mit- und aneinander.