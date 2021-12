Wettbewerbsstärke weiter ausbauen

Bonn. Vor dem Hintergrund des fortschreitenden Strukturwandels in der sächsischen Milchwirtschaft zeigt eine Studie zur alternativen Milchvermarktung in dem Freistaat Wege auf, um Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsstärke der Milcherzeugerbetriebe zu sichern und auszubauen. Sowohl die Nachfrage als auch Potenziale sind vorhanden.

Kein wirtschaftliches Auskommen

Die konventionelle Milchvermarktung in Sachsen bietet nicht allen Marktteilnehmern ein wirtschaftliches Auskommen. Spätestens seit 2015 die Milchquote und mit ihr die Erzeugerpreise gefallen sind, suchten viele Milchviehhalter nach Alternativen. Diese werden überwiegend abseits der gängigen Vermarktung an die Molkereien gesehen. Welche alternativen Vermarktungswege gibt es und welche Produktqualitäten sind dabei gefragt? Hiermit setzten sich die Agrarmarkt Informations- Gesellschaft mbH (AMI) und Ecozept Deutschland GbR im Auftrag des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) in einer Studie auseinander.

300 Marktagierende

Laut AMI und Ecozept gibt es in Sachsen rund 300 Marktagierende mit alternativen Formen der Milchvermarktung. Dazu zählen neben den direktvermarktenden Erzeugerbetrieben auch Schulmilchlieferanten sowie Erzeugerbetriebe mit besonderen Milchqualitäten (Bio-, Weide-, Heu-, oder Tierschutzmilch) unabhängig davon, über welchen Vertriebsweg diese besonderen Qualitäten vermarktet werden. Manche der Betriebe nutzen mehrere alternative Vermarktungswege gleichzeitig. Am häufigsten wurden Betreiber von Milchautomaten (56 Betriebe), Bio-Milchverarbeiter und -Erzeuger (46 Betriebe), Hofkäsereien (45 Betriebe) und Schulmilchlieferanten (41 Betriebe) gezählt.

Nach der Datenanalyse und Erhebung des Ist-Zustands erfolgte im Herbst 2020 eine zweistufige Befragung nach der Delphi-Methode bei Erzeugerbetrieben, Verarbeitungs-, Handels- und Verbandsvertretungen. Hierbei wurden Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der sächsischen Milchwirtschaft identifiziert und Handlungsempfehlungen abgeleitet. Die Befragten haben den meisten dieser alternativen Vertriebswege hohes Entwicklungspotenzial zugeschrieben, besonders der hofeigenen Verarbeitung mit Ab-Hof-Verkauf. Voraussetzungen hierfür sind aber eine authentische Kundenkommunikation und Kundennähe, ein angepasstes Förderinstrumentarium und der Zugang zu gut ausgebildeten Fachkräften.

Wertschätzung erwünscht

Viele Erzeugerbetriebe wünschen sich mehr Wertschätzung gegenüber ihrer Art zu wirtschaften und gegenüber den von ihnen erzeugten Produkten – nicht nur seitens der Kundschaft, sondern auch seitens der Politik und Verwaltung.

Die steigende Nachfrage nach gering verarbeiteten, naturbelassenen Qualitätsprodukten, wie sogenannter „Tierwohlmilch“, Bio-Milch, Weidemilch oder auch laktosefreien Produkten, wird als Chance für eine höhere Wertschöpfung gesehen. Jedoch waren sich die Befragten auf allen Ebenen einig, dass Produktionssteigerungen bestimmter höherwertiger Produkte nur im Einklang mit der Nachfrage erfolgen sollten.

Handlungsempfehlungen

Im Hinblick auf eine künftige Machbarkeitsstudie erstellten AMI und Ecozept eine Reihe von Handlungsempfehlungen für das LfULG, die nach den jeweiligen Tierarten Kuh, Schaf und Ziege gegliedert sind. In einer digitalen Abschlussveranstaltung im Februar wurden die Handlungsempfehlungen von den teilnehmenden Marktakteuren priorisiert.

Die wichtigsten Empfehlungen lauten demnach: lokale Best-Practice-Lösungen entwickeln beziehungsweise bestehende gut funktionierende Modelle als Demonstrationsbetriebe nutzen; Marktpotenziale in einzelnen Produktbereichen ausloten und Wirtschaftlichkeit prüfen (zum Beispiel Bio-Milch); verlässliche Herkunftsnachweise für sächsische Milchprodukte; Imagekampagne für Milchprodukte bei den Verbrauchern.

Studie erstellt

Für die Milcherzeuger in Sachsen gibt es eine Vielzahl alternativer Vermarktungswege, wie die Studie aufgezeigt hat. Der Abschlussbericht erscheint in Kürze im Medienportal des LfULG. Allerdings brauchen die Erzeuger mehr Unterstützung. Dazu gehören der Aufbau eines regionalen Herkunftsnachweises ebenso wie Entbürokratisierung, Wissenstransfer oder Investitionsförderung. Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit verschiedener Varianten der alternativen Milchvermarktung in Sachsen soll nun Gegenstand einer weiteren Studie werden. ble