Wenn der Kuckuck nicht mehr ruft – ist es zum stummen Frühling nicht mehr weit. Vielleicht geht so manchen Leser dieses Thema in Zeiten von Corona auf den Geist, aber das Artensterben hat mittlerweile dramatische Ausmaße erreicht, die eigentlich jeden berühren müssten. Seit vielen Jahren halte ich Bienen, bin im Naturschutz aktiv (Nabu) und Beauftragter für den Amphibienschutz vor Ort. Zwangsläufig ist man dadurch sehr nahe am Naturgeschehen.

Der Artenschwund ist inzwischen in eine immer schneller drehende Abwärtsspirale geraten. Eine Katastrophe, deren Ausmaße man nur erahnen kann, bahnt sich hier an. Bei der diesjährigen Amphibienwanderung hat sich die Anzahl der Amphibien gegenüber dem letzten Jahr geradezu halbiert. Waren es vor fünf Jahren zum Beispiel noch über 2000 Erdkröten, so schrumpfte deren Zahl in diesem Jahr auf fast 400.

Auch die weitere für jeden sichtbare Abnahme der Insekten ist sehr besorgniserregend. Wo sind in diesem Jahr die Schmetterlinge und der Kuckuck geblieben? Verschwinden die Insekten, werden ihnen unter anderem auch viele Vögel, die besonders für ihre Brut auf Insekten angewiesen sind, folgen. In den Nistkästen stellt man vermehrt tote Jungvögel fest, die augenscheinlich verhungert sind.

Die vom Menschen gemachten Ursachen sind hinreichend bekannt, aber durch Ignoranz und Desinteresse ist bis heute sehr wenig geschehen um das Artensterben wenigstens aufzuhalten. Mit dem Verschwinden der Insekten, Bienen, Vögel usw. ist auch das Leben von uns Menschen bedroht, wie schon Einstein in einem Zitat bemerkte. Wenn man sich jetzt nach dem Frühjahrsblühen (Obst, Raps) in der monotonen Flur umsieht, so stellt sich mir die Frage: Von was sich Insekten, Bienen, Vögel usw. eigentlich noch ernähren sollen? Auf den an Straßenrändern einst blühenden Streifen wächst oft nur noch minderwertiges Gras. Feld- und Wiesenblumen haben keine Chance mehr zum Blühen zu kommen und stehen den Insekten nicht mehr zur Verfügung.

Vor einigen Jahren konnte man erfreulicher Weise noch an so manchen Acker sogenannten Blühstreifen sehen, aber auch diese werden immer weniger. Wenn nicht endlich die wahren Ursachen des Artensterbens angegangen werden bzw. ein allgemeines Umdenken stattfindet, so haben wir vielleicht einmal Corona besiegt und das Klima gerettet, befinden uns dann aber in einer verarmten und toten Natur. Sollen vielleicht dann die Windräder als Ersatz die Natur mit Leben erfüllen?