Wenig Anlass zu Optimismus

Situation der Schweinehalter: Die baden-württembergische Schweinehaltung befindet sich momentan in der größten Krise seit Jahrzehnten. Viele Betriebe wirtschaften bereits seit über einem Jahr nicht mehr kostendeckend. Die Preise für Ferkel und Mastschweine sind viel zu niedrig. Momentan erhält der Schweinemäster 1,20 je Euro/kg Schlachtgewicht, der Ferkelzüchter nur 26,10 Euro pro Ferkel. Kostendeckend wird es für die Mäster ab einem Preis von etwa 1,80 Euro/kg Schlachtgewicht. Bei den Schweinezüchtern rechnet sich die Arbeit erst ab ungefähr 70 Euro pro Ferkel. Diese Zahl hängt jedoch auch stark von den betriebsindividuellen Gegebenheiten ab und kann teilweise auch deutlich höher liegen. Unternehmensergebnisse 2020/21 der Schweinehalter: Mit Beginn der Corona-Pandemie ist der Schweinepreis eingebrochen und hat sich seitdem nicht mehr erholt. Die fehlende Nachfrage der Gastronomie und die Einschränkungen des öffentlichen Lebens belasten den Schweinefleischmarkt bis heute. Für die Schweinehalter ist die Situation katastrophal und existenzbedrohend. Das spiegelt sich auch in den Unternehmenseinkommen je Familienarbeitskraft wider. Die Betriebe müssen einen Rückgang von 58,6 Prozent auf 25 547 Euro (2019/20: 61 719 Euro) verkraften. Situation am Schlachtschweinemarkt: Der Schlachtschweinepreis hat mehrere große Einbrüche erlitten, die Hauptursache für die anhaltend schlechte Marktsituation ist vor allem in der Coronapandemie zu sehen, wodurch das allgemeine Preisniveau für Schweinefleisch stark abgesunken ist. Gründe dafür sind unter anderem immer noch fehlende Großveranstaltungen und Einschränkungen in der Gastronomie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1