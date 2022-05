„Wegbereiter für klimaneutrale Zukunft“

In Stuttgart fand die Sonder-Agrarministerkonferenz (AMK) Wald und Holz statt. Baden-Württembergs Forstminister Peter Hauk betonte, dass die Energie- und Rohstoffabhängigkeit neu bewertet werden müsse.

Herr Minister Hauk, wie kam es zu einer Sondersitzung der Agrarministerkonferenz zum Thema Wald?

Peter Hauk will das Land beim Wald weiter voranbringen.

Peter Hauk: Die Trockenjahre ab 2018 und die damit einhergehenden Waldschäden haben den Wald in den Fokus von Gesellschaft und Politik gerückt. Der Wald als unsere Lebensgrundlage ist von den Folgen des Klimawandels bedroht. Er hat dabei eine Doppelrolle: er ist Betroffener und Klimaschützer zugleich. Für uns war es wichtig, das Thema Wald einmal losgelöst der landwirtschaftlichen Themen in den Mittelpunkt zu rücken. Deshalb hat Baden-Württemberg bei der letzten Agrarministerkonferenz den Antrag auf eine Sonder-AMK gestellt.

Was hat Baden-Württemberg als Waldland in diese Sonder-AMK eingebracht?

Hauk: Zunächst einmal dürfen wir Baden-Württemberger mit Recht behaupten, dass wir schon seit Generationen erfolgreich nachhaltig und multifunktional Wald bewirtschaften. Das ist in Deutschland und international anerkannt und wird regelmäßig durch die Ergebnisse der Bundeswaldinventuren bestätigt. Wir sind auf dem richtigen Weg, den wir konsequent weitergehen. Auch in der Waldpolitik setzen wir neue Akzente. Unser Waldstrategie-Prozess zur Bewältigung der Klimakrise und Erhaltung der Wälder ist breit angelegt.

Mit der Holzbauoffensive . . .

Hauk: . . . und der Bioökonomiestrategie sind wir bundesweit Wegbereiter für einen aktiven Ausstieg aus fossilen Kohlenstoffen, für eine klimaneutrale Zukunft im Bauwesen und einer kreislauforientierten Wirtschaft. Dieses Prinzip funktioniert aber nur mit Holz der kurzen Wege aus der Region, was verfügbar bleiben muss. Mit unseren Anträgen zu den Themen Waldbiodiversität, zu nachhaltigem Bauen mit Holz und mit unserem Aufruf zu einer zukunftsgerichteten Waldpolitik in Deutschland haben wir bei der AMK wichtige Schwerpunkte gesetzt und ich freue mich, dass unsere Anträge angenommen worden sind.

Thema Holzverwendung: Wie geht es hier weiter?

Hauk: Holz hat klimawirksame Eigenschaften, in dem es Kohlenstoff aus dem CO2 der Atmosphäre speichert. Die Verwendung des nachwachsenden, nachhaltig und regional verfügbaren Rohstoffs Holz ist deshalb einer unserer wichtigsten Trümpfe in der Klimakrise, den wir auch nutzen müssen. Damit bekommen wir eine zusätzliche Senkenfunktion für CO2 außerhalb des Waldes. Baden-Württemberg ist auch deshalb das Holzbauland Nummer Eins. Mit der bundesweit höchsten Holzbauquote waren wir 2019 die ersten in Deutschland, die eine Holzbau-Offensive gestartet haben, weil wir vom Klimaschutzbeitrag überzeugt sind. Wir begrüßen die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vereinbarte Holzbauinitiative, die nun unverzüglich umgesetzt werden sollte. Die Holzverwendung, der Holzbau aber auch Bioökonomie und Holzenergie sind wesentliche Elemente der dringend notwendigen Umstellung von einer fossilen auf eine biobasierte Wirtschaftsweise. Wir setzen uns mit Nachdruck dafür ein, dass Holz zu langlebigen Produkten veredelt wird.

Die Holzenergie wird kritisch gesehen. Welche Rolle spielt sie im Energiemix und beim Waldumbau?

Hauk: Der Umbau der Wälder zu resilienten Mischwäldern wird den Laubholzanteil erhöhen. In Kombination mit einer erwarteten Zunahme des Zuwachses ergeben sich Energieholzpotenziale, die uns in der Energieversorgung unabhängiger machen und generieren zudem für Waldbesitzer Einkommen, das sie für den Waldumbau und Wiederbewaldung dringend benötigen. Frischholz aus der Waldpflege, das nicht höherwertig stofflich verwendbar ist, kann als regenerativer Energieträger ein Ersatz für fossile Brennstoffe sein, vorausgesetzt es wird sachgemäße mit modernster Verbrennungstechnologie verbrannt. Zudem arbeitet Baden-Württemberg mit dem Technikum Laubholz daran, die stoffliche Laubholzverwendung zu steigern.

Der Waldnaturschutz hat eine große Bedeutung. Besteht das Risiko, dass er künftig zu kurz kommt?

Hauk: Im Gegenteil: Die Biodiversität wird bei der multifunktionalen Waldbewirtschaftung erhöht. Bei uns sind Waldnaturschutz und Waldnutzung nicht nur keine Gegensätze, sondern wir haben die naturnähesten und vielfältigsten Wälder in Deutschland. Wir haben auf der Sonder-AMK einen eigenen Tagesordnungspunkt zur Waldbiodiversität nicht eingebracht und um ein gemeinsames Bekenntnis zur Vielfalt im Wald geworben. Die Instrumente dafür stehen uns zur Verfügung und sind langjährig erprobt. Dabei kann weder eine großflächige Stilllegung von Wäldern noch intensivste Forstwirtschaft auf ganzer Fläche die Lösung sein. Alt- und Totholz wird in Baden-Württemberg auf ganzer Fläche im Rahmen des Alt- und Totholzkonzepts in die bewirtschafteten Wälder integriert. Die Daten der Bundeswaldinventur bestätigen diese Erfolge. Darauf ruht sich aber Baden-Württemberg nicht aus: Aktuell haben wir unter dem Dach der Waldstrategie auch die Weiterentwicklung unserer Gesamtkonzeption Waldnaturschutz begonnen. pm/ktm