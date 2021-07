Vom Nichts zu einem grünen Paradies

Veitshöchheim. Der Traum vom Eigenheim hat sich erfüllt. Kaum ist das Haus bezogen, geht es oft nahtlos an die Gestaltung der Außenanlage. Wer planlos, mit blindem Aktionismus ans Werk geht, wird das vielleicht später bereuen.

„Das Leben beginnt mit dem Tag, an dem man einen Garten anlegt“, sagt ein chinesisches Sprichwort. Doch aller Anfang ist schwer, der frischgebackene Gartenbesitzer steht buchstäblich vor dem Nichts. „Den fertigen Garten gibt es nicht von der Stange zu kaufen“, weiß Marianne Scheu-Helgert. „Oft macht sich eine große Ratlosigkeit breit.“

Scheu-Helgert ist Fachfrau durch und durch. Nach ihrer Ausbildung zur Gärtnerin absolvierte sie ein Studium der Gartenbauwissenschaften. Seit vergangenen Sommer leitet die Diplom-Agraringenieurin die Gartenakademie der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau. „Viele befassen sich viel zu spät mit der Frage, wie ihr Garten aussehen soll. Diese Überlegungen sollten bereits mit der Planung des Hauses einhergehen.“

Natürlich könne man Fachzeitschriften und das Internet um Rat fragen. Und selbstverständlich empfehle es sich, einen Fachmann hinzuzuziehen. Doch solle man die Gartengestaltung weder ausschließlich seinem Architekten noch einer Firma für Landschaftsbau überlassen. „Der Garten soll die Handschrift seines Besitzers tragen und individuell auf dessen Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten sein“, erklärt Scheu-Helgert.

Blick über Gartenzaun werfen

Zunächst muss sich der Gartenbesitzer über Grundsätzliches klar werden: Wünsche man sich einen Ziergarten mit Blumen und Stauden? Schwebt einem ein Obst- und Gemüsegarten vor? Ist man ein Romantiker, der sich von Rosen mit ihrem Überschwang an Duft und Farben verzaubern lassen möchte? Liegt einem mehr ein Naturgarten, in dem man ein Stück weit die Natur walten lässt? Lädt man gern Gäste ein, mit denen man in seinem Garten feiern möchte? Wie viel Zeit kann und möchte man in die Gartenpflege investieren?

„Seine Alltagsgewohnheiten zu beobachten kann sehr hilfreich sein“, rät die Gartenexpertin. „Schnell kristallisiert sich heraus, was im künftigen Garten unabdingbar vorhanden sein muss und worauf man verzichten kann.“ In jedem Fall lohne sich ein Blick über den Gartenzaun.

Ein Spaziergang durch Wohngebiete bringe viele Anregungen. Vorbildliche Lösungen werden dem aufmerksamen Gartenfreund ebenso auffallen wie Fehler, die er im eigenen Garten vermeiden möchte. „Hat er einen Garten entdeckt, der ungefähr seinen Vorstellungen entspricht, dann sollte er nicht zögern und den Klingelknopf betätigen“, ermuntert Scheu-Helgert. „Die meisten Gartenbesitzer freuen sich über das Interesse und plaudern bereitwillig über ihre Erfahrungen.“

Träume zunächst auf Papier

„Der genehmigte, maßstabsgetreue Bauplan, Transparentpapier, ein weicher Bleistift und ein Radiergummi, sind die ersten Utensilien, die der Gartenanleger benötigt“, erklärt die Fachfrau. „Ist der Plan auf das Transparentpapier übertragen, geht es ans Einzeichnen der gewünschten Elemente, wie Terrasse, Wege, Gartenteich, Spielecke für Kinder, Beete, Bäume und Sträucher. Auf dem Papier lässt sich nach Herzenslust experimentieren und träumen.“

Bestandsaufnahme wichtig

An dieser Stelle sei auch eine Bestandsaufnahme angebracht. Was ist bereits vorhanden? Ein markanter, alter Apfelbaum oder eine üppig blühende Rose? „Diese „Erbstücke“, gilt es zu erhalten und in den Plan mit einzubeziehen.“

Um spätere Streitigkeiten zu vermeiden, empfiehlt sich ein Blick in das „Nachbarrecht in Baden-Württemberg“. Es gibt Aufschluss über Mindestabstände, die zum Nachbargrundstück einzuhalten sind. So niedlich manches Bäumchen in seiner Jugend aussehen mag, im Laufe der Jahre könnte es sich zu einem ausladenden „Mammutbaum“ entwickeln. Wer keine unliebsamen Überraschungen erleben möchte, lässt sich in einer Baumschule fachmännisch beraten.

Erste Fehler möglich

„Steht dann der Plan, werden nicht selten die ersten schwerwiegenden Fehler gemacht“, weiß Marianne Scheu-Helgert aus Erfahrung. „Geiz ist ein schlechter Ratgeber.“ Für notwendige Erdbaumaßnahmen wie Auflockern des durch Baufahrzeuge verdichteten Untergrundes, Verteilen des vor Baubeginn (hoffentlich) zurückbehaltenen Mutterbodens und Anlegen gewünschter Geländebewegungen sei jetzt der richtige Zeitpunkt. Versäumtes lasse sich später nur schwer nachholen.

„Ist der vorhandene Boden von schlechter Qualität, rentiert es sich auf jeden Fall, ihn mit gutem Boden aufzubessern – eine nicht ganz billige Investition, die sich aber auszahlt“, ist der Rat der Fachfrau. Deutlich bringt sie es auf den Punkt: „Am Anfang stehen Geld, größte Achtsamkeit und eine gehörige Portion ‚Hirnschmalz’. Wer alles den Fachleuten überlässt in der Hoffnung, die werden es schon richtig machen, wird möglicherweise sein blaues Wunder erleben.“

Marianne Scheu-Helgert weist auf die Informationsbroschüre der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau hin: „Vom Grundstück zum Hausgarten“. In ihr erklärt Landschaftsarchitekt Rainer Berger anschaulich, wie nach sorgfältiger Planung, ähnlich wie bei einem Baukastenprinzip, die Gesamtanlage schrittweise realisiert wird.

Die Visitenkarte des Hauses

Trotzdem wird der er oft recht stiefmütterlich behandelt. Optisch wenig ansprechende Schottergärten heizen sich in den heißen Sommermonaten extrem auf und bieten für Insekten weder Nahrung noch Unterschlupf. Oft schon nach kurzer Zeit setzen die Steine Moose und Algen an. Laub, Blütenpollen und Staub legen sich ab und Unkräuter beginnen zu sprießen. Vorbei ist es mit der vermeintlichen Pflegeleichtigkeit.

Wie viel hübscher und lebendiger sieht dagegen ein bepflanzter Vorgarten aus? Selbst auf kleinstem Raum ist Platz für ein pflegeleichtes Staudenbeet, eine blühende Unterbrechung des meist mit Platten belegten Vorplatzes. Für sonnige Stellen schlägt Rainer Berger als niedrige Bodendecker das teppichartige Sedum „Weihenstephaner Gold“, das Sedum hypridum „Immergrünchen“ und das weißblühende Sedum „Album Superbum“ vor. Bescheiden und anspruchslos sind sie alle und eine geschicktere Lösung als eine Rasenfläche, die ständig gemäht werden muss.

Hoch im Kurs

Hoch im Kurs bei Bienen und Schmetterlingen steht der blauflammende Steppensalbei „Salvia nemorosa“. Nahezu für jeden Standort gibt es passende Gewächse aus der Familie der Storchschnäbel „Geraniaceae“. Mit einer Wuchshöhe von etwa 30 Zentimetern passt die anspruchslose Kalkaster „aster amellus“ wunderbar in den sonnigen Vorgarten und erfreut mit ihren blauvioletten Korbblüten bis in den Spätherbst.

Etwas höher hinaus will die Junkerlilie „Asphodeline lutea“, die mit ihren gelben, duftenden Blütenständen ein echter Hingucker ist. Auch niedrige Strauchrosen bieten sich zur Pflanzung an, wie die äußerst widerstandfähige Sorte „Märchenland“, die mit lachsrosa Blütenpracht entzückt oder die zauberhafte, schneeweißblühende Bodendeckerrose „Swany“.

Mit der kompakt wachsenden Kugelkiefer „Pinus mugo“ zieht ein kleines robustes Nadelgehölz ins Vorgartenbeet ein. Die Bartblume „Caryopteris clandonensis – Heavenly Blue“, ein niedrigwachsender Halbstrauch, ist mit ihren tiefblauen Blüten und aromatisch duftenden Blättern vor allem im Spätsommer eine wertvolle Nahrungsquelle für Bienen und Hummel.

Im Schatten des Hauses fühlen sich das Purpurglöckchen „Heuchera“, Funkien „Hosta“, Immergrün „Vinca“ und die Teppich-Mispel „Cotoneaster dammeri“ wohl.

Kleinkronige oder säulenartig wachsende Gehölze ergeben, sofern es der Platz erlaubt, eine schöne Höhenstaffelung. Wie eine freundliche Einladung zum Eintreten wirkt ein von einer Kletterpflanze eingesponnener Hauseingang. Je nach Lage eignen sich hierfür Kletterrosen, Clematis, Geißblatt oder Efeu besonders gut.

Ein kleines Biotop

Warum nicht das Garagendach in die Gartenplanung miteinbeziehen? Mit dem Bau einer Garage geht auch immer ein Stück Grünfläche verloren.

Durch eine Dachbegrünung kann man diesen Verlust ausgleichen. Robuste Steingartenpflanzen, Gräser und Kräuter sind ideal. Winterhart müssen sie sein und mit der natürlichen Menge Niederschlag auskommen, denn gegossen werden Gründächer nicht.

Voraussetzung für eine Dachbegrünung sind eine wurzelfeste Dachabdichtung sowie eine ausreichende Tragfähigkeit, erklärt Rainer Berger. Diese Fragen sollten unbedingt mit dem Architekten des Hauses oder einem auf diesem Gebiet erfahrenen Gartengestalter geklärt werden.

Große Wirkung

Kleine Details mit großer Wirkung sind ein dekorativer Briefkasten, ein Wasserspiel, eine schöne Lampe oder eine kleine Bank, auf der wir uns jetzt niederlassen. Schließlich hat man schon viel geschafft. „Die Bank ist eines der wichtigsten Gartengeräte“, versichert Scheu-Helgert. „Hier komme ich zur Ruhe und bin gleichzeitig kreativ, hier entstehen neue Idee.“

Lassen wir uns überraschen. Am nächsten Samstag wagen wir uns an den Hauptgarten – wieder mit vielen wertvollen Anregungen.