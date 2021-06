Viel Gießen, das allein reicht nicht aus

Niesgrau. Klimaforscher gehen in der Zwischenzeit davon aus, dass trockene heiße Sommer häufiger werden – Gartenbesitzer sollten sich darauf vorbereiten.

Hier einige Tipps, wie Pflanzen mit wenig Wasser länger durchhalten. Nackte Böden vermeiden: Am besten ist eine dichte Pflanzendecke. Wenn das nicht möglich ist, hilft Mulchen. Auf Beeten und zwischen Stauden wird eine dünne Schicht organisches Material ausgebracht. Das kann grober Kompost sein, aber auch angetrockneter Rasenschnitt oder altes Laub. Effektivität der Pflanzenwurzeln verbessern: Dabei helfen Mykorrhiza-Pilze, die eine hilfreiche Symbiose mit den Pflanzenwurzeln eingehen. Sie versorgen die Wurzeln mit Wasser aus ganz feinen Bodenritzen. Dadurch können die Pflanzen auch längere Trockenperioden besser überstehen. Pflanzen wählen, die mit Trockenheit gut klarkommen: Dazu gehören zum Beispiel unter anderem Eisenkraut, Wollziest, Blauraute, Lavendel und Salbei – aber auch Rosen, deren Wurzeln über einen Meter tief in den Boden reichen. Eine Blumenwiese verträgt es gut, wenn einige Zeit Regen ausbleibt. Im Sommer den Rasen nicht zu kurz mähen: Bei Trockenheit ist eine Halmlänge von sechs Zentimeter ideal, sagen Gartenexperten. Denn die längeren Gräser beschatten den Boden. Bei längerer Trockenheit frühmorgens gießen: Am besten direkt den Boden wässern. txn