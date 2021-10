Burgerbrug. Tulpen sind die Stars im Frühlingsbeet. In fast jedem Garten stehen sie ab März bis Anfang Mai in Blüte und verblüffen mit ihrer Vielfalt. Gepflanzt werden ihre Blumenzwiebeln jetzt im Herbst. Die beste Zeit also, sich einmal näher mit dem breiten Sortiment der Frühlingsschönheiten zu befassen.

Klassisch mit einfacher Blüte

Die klassische Tulpe trägt eine einfache, ovale Blüte auf langen, schmalen Stielen. Es gibt besonders frühe Varianten, aber auch späte Sorten, die erst ab Anfang Mai ihre Knospen öffnen. Bei den Farben bieten die klassischen Schönheiten alles, was das Gärtnerherz begehrt. Sogar interessante Kombinationen gibt es: So zeigen manche Tulpen andersfarbige Ränder, einen zarten Farbverlauf oder markante Flammen auf ihren Blütenblättern.

„Klassische Tulpen entfalten ihre volle Wirkung vor allem in großflächigen Bepflanzungen, wo sie zu Hunderten im Beet stehen“, sagt Blumenzwiebelexperte Carlos van der Veek von Fluwel. „Für spannende Effekte rate ich zu kontrastreichen Farbkombinationen wie Rot und Orange oder Schwarz und Weiß. Wer es zurückhaltender mag, wählt verschiedene Pastelltöne und setzt sie gemeinsam in Szene.“

Romantisch mit gefüllter Blüte

Gefüllte Tulpen verblüffen mit einer Vielzahl an Blütenblättern und erinnern in ihrer Form entfernt an Pfingstrosen. Sie sind vor allem für Beete mit romantischem Charme zu empfehlen, machen sich aber auch in Cottagegärten wunderbar. Besonders begehrt sind gefüllte Tulpen in strahlendem Weiß, in zarten Tönen wie Rosa, aber auch in dunklen, satten Nuancen von Lila und Weinrot. „Für den extravaganten Geschmack rate ich zu den Sorten aus der ‚Ice Cream‘-Reihe“, so van der Veek. „Ihre Blüten stehen kerzengerade auf kurzen Stielen und scheinen vor Blütenblättern fast zu platzen. Hinzukommt ihre Zweifarbigkeit, mit der sie zum absoluten Hingucker im Beet, aber auch im Kübel werden.“

Bei den Crispa-Tulpen sind die Blütenränder ausgefallen gefranst und wirken aus der Nähe wie zarte Eiskristalle. Es gibt sie sowohl einfach als auch gefüllt blühend und in allen Farben des Regenbogens. Weiße Sorten wie die ‚North Pole‘ verbreiten kühle Eleganz, knallige Varianten wie die ‚Party Clown‘ sorgen mit einer mutigen Kombination von Rot und Gelb für fröhliches Aufsehen im Garten, während die rosafarbene ‚Sugar Crystal‘ Bilder von süßer Zuckerwatte heraufbeschwört. „Für den größtmöglichen Effekt platziert man Crispa-Tulpen im vorderen Beetbereich oder gibt ihnen im Kübel auf Terrasse und Balkon einen großen Auftritt“, hebt van der Veek hervor. „Dort können ihre faszinierenden Blütenränder bestens aus der Nähe bewundert werden.“

Elegant mit spitzen Blüten

Varianten mit spitzen Blüten, die sich elegant nach außen wölben, nennt man Lilienblütige Tulpen. Diese Zwiebelgewächse verbreiten pure Eleganz im Garten, ohne zurückhaltend zu wirken. Am besten machen sie sich als Solokünstler zwischen immergrünen Bodendeckern oder Gräsern sowie vor einer dunklen Hecke.

Dort kommt ihre schöne Blütenform effektvoll zur Geltung. Aber auch im Zusammenspiel mit klassischen Tulpen aus derselben Farbfamilie ergeben die Lilienblütigen ein schönes Bild.

Nur von Kombinationen mit pompös gefüllten und gekräuselten Tulpen rät der Experte van der Veek eher ab: „Meist rauben sich diese auffälligen Zwiebelblumen gegenseitig die Show und können so nicht ihre volle Wirkung entfalten. Aber wie immer gilt natürlich auch hier: Der eigene Geschmack ist entscheidend. Und mit etwas Abstand zueinander und unterschiedlichen Wuchshöhen oder Blühzeiten ergeben auch die Extravaganten der Tulpenwelt ein harmonisches Beet.“ flu

