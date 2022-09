Tomoffel liefert „Pommes und Ketchup“

Oben rot, unten gelb: Im Garten von Hermann Popp wächst eine Tomoffel – ein künstlich herbeigeführter Zusammenschluss von Tomate und Kartoffel. Allen Skeptikern sei gesagt: Es geht und die Pflanze trägt Früchte.

So mancher mag seinen Ohren nicht trauen, wenn er oder sie von der Tomoffel hört. Das Gewächs ist kein Hexenwerk oder eine neuartige Züchtung eines Exoten, der versucht in unseren Gefilden heimisch zu werden. Auch kommt sie ganz ohne Genmanipulation aus: Die Rede ist von einer Mischung aus Tomate und Kartoffel. Hoch über Königshofen gedeiht die Pflanze prächtig. Sowohl über als auch unter der Erde steht Hermann Popp damit eine reiche Ernte bevor.

Hermann Popp aus Königshofen mit seiner „Ernte" der Tomoffel: oben Tomaten, unten Kartoffel.

„Es war eine Herausforderung“, beschreibt der begeisterte Hobbygärtner beim Besuch der Fränkischen Nachrichten. „Aber das Experiment ist geglückt.“ Als er vor einigen Jahren von einer Pflanze gehört hatte, die man gleichzeitig für Pommes und Ketchup nutzen kann, war seine Neugierde geweckt. „Ich liebe beides und deshalb wollte ich wissen, was sich dahinter verbirgt.“

Die Voraussetzung für den Erfolg liegt in der gleichen Pflanzenfamilie. Sowohl Tomate als auch Kartoffel sind Nachtschattengewächse. „Das geht nur mit verwandten Arten“, macht er deutlich. Und mit etwas Geschick. Für die Veredelung zieht der Königshöfer Pflanzen mit gleichstarken Trieben heran. In diesem Jahr kam ihm der Zufall zu Hilfe. Von den Kartoffeln, die er im vergangenen Herbst geerntet hatte, blieben einige kleine Exemplare im Boden und haben im Frühjahr zu treiben begonnen. Die hatte Popp ausgegraben und mit der Tomate veredelt. Als die Triebe der Kartoffel etwa 20 Zentimeter hoch waren, ging es an die Veredelung.

Kopulation zweier Pflanzen

Seine bevorzugte Methode ist die Kopulation: Dabei werden der Trieb der Unterlage, in diesem Fall die Kartoffel, schräg angeschnitten. Der Edelreis der anderen Pflanze, hier der Tomate, sollte in der gleichen Art angeschnitten werden. Genutzt wird dieses Prinzip auch beim Veredeln von Obstgehölzen.

Passgenau setzte Popp einige Geiztriebe der Tomaten auf, die er selbst gezogen hat. Beim ersten Versuch vor einigen Jahren habe er ein Klebeband genutzt, um die Veredlungsstelle zu fixieren und das Anwachsen zu ermöglichen. Mittlerweile greift er auf spezielle Bänder zurück, die dehnbarer sind.

Nach dem „Zusammensetzen“ bleiben die Pflanzen einige Tage hell, aber nicht in der prallen Sonne, warm und bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit stehen.

Damit Popp das Wachstum seiner Hybridpflanze beobachten kann, hat er einen besonderen Kübel gebaut. „Tomoffelarium“ nennt er die viereckige Konstruktion auf Beinen. Das Besondere: „An mehreren Seiten wurden durchsichtige Wände eingebaut.“ Damit kann der Königshöfer verfolgen, wie das Wurzelwerk zunimmt und wann sich die ersten Knollen der Kartoffel zeigen. Um nicht zuviel Lichteinfall und damit grüne Kartoffeln zu haben, gibt es einen Schieber aus Holz als Abdeckung. „Damit kann ich die Beweisführung antreten, dass es funktioniert“, sagt Popp mit einem Lächeln all jenen, die die Idee ins Reich der Fantasie verweisen.

Während unten die Kartoffeln gedeihen, treibt die Tomate nach oben. Für sie gibt es eine Rankhilfe, an der die Zweige Halt finden. Ihr Fruchtansatz stellt sich schnell ein. Herrlich rote Früchte trägt die Pflanze, bei der es keinen Unterschied – auch nicht geschmacklich – zur Tomate im Garten oder auf dem Terrassenkübel gibt. Beide Pflanzen haben sich gut entwickelt und bilden Früchte aus. Weil die Kartoffel aber trotz der Tomatenblätter-Übermacht weiter Grün treibt, schneidet der Gärtner diese Triebe regelmäßig ab. Sichtbar sind sie aber immer noch.

Bekannt seit 30 Jahren

Dabei ist die Tomoffel, die häufig auch als Tomtoffel bezeichnet wird, nichts Neues. Die Mitarbeitenden der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) kennen diese Hybriden bereits seit drei Jahrzehnten. „Kartoffel und Tomate sind Nachtschattengewächse. Es ist bekannt, teilweise auch gärtnerische Praxis, dass sich verschiedene Arten der Nachtschattengewächse aufeinander veredeln lassen“, teilt man beim LWG mit. Gärtnerische Praxis sei etwa „Aubergine auf Paprika“.

Einen wirklichen Sinn oder Nutzen, etwa mit Blick auf die unterschiedlichen Erntezeitpunkte, sehen die Experten nicht. „Die Knollen der Kartoffeln werden je nach Sorte im Lauf des Sommers erntereif, wenn die Tomate erst so richtig loslegt und möglichst bis zum Frosteinbruch fruchten soll. Wenn man hier vorzeitig an den Wurzeln gräbt, schwächt man das Wachstum oben. Hinzu kommt der Pflegeaufwand, der bei den beiden Kulturen auch unterschiedlich ist“, heißt es aus der Landesanstalt.

Keine Rolle spielt die Giftigkeit der Kartoffelbeere, die durch die Veredlung gar nicht entsteht. Bei der Landesanstalt weist man darauf hin, dass Tomatenblätter und grüne Tomaten solaninhaltig und damit auch giftig sind.

Kein Kartoffelkäferbefall

Diese „Vermählung“ der Nachtschattengewächse ist ein Experiment, das für Popp dennoch einen ganz praktischen Nutzen hat. Nicht nur, dass die Variante für ihn ein kleines Raumsparwunder ist und damit sogar auf einer Fensterbank Platz hat. Es musste während der Trockenheit im Sommer auch nur eine Pflanze gegossen werden, um zwei Sorten zu ernten. Und ein weiterer Vorteil aus Popps Sicht: Der Kartoffelkäfer, der sonst gerne das Kraut befällt, mag keine Tomaten und lässt das Blattgrün in Ruhe. Damit werde, so Popp, auch kein Pflanzenschutz notwendig.

Durchschnittlicher Ertrag

Und wie ist der Ertrag? „Die Ernte ist sowohl bei der Tomate als auch der Kartoffel durchschnittlich.“ Damit sei er voll zufrieden, macht Hermann Popp deutlich, auch im nächsten Jahr eine Tomoffel anzupflanzen.

Samen der Tomoffel gibt es nicht. Das Experiment muss jedes Mal aufs Neue wiederholt werden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich bereits veredelte Pflanzen im Fachhandel oder im Internet zu bestellen. Allerdings sollte die Veredelungsstelle immer über der Erde liegen, weil sonst die Tomate versucht, Wurzeln zu bilden, und sich die Kartoffel nicht ausbildet.

Hermann Popp ist überzeugt: „Die mechanische Veredlung zur Tomoffel lässt sich von einem experimentierfreudigen Gärtner auch ohne große Vorkenntnisse umsetzen. Auf jeden Fall bringt man die Leute zum Staunen.“ Einige Bekannte und Nachbarn hat er bereits zur Nachahmung animiert.