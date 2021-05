Täglich fallen bis zu 20 Minuten Arbeit an

Bonn. Frische Eier von den eigenen Hühnern – wer diese Idee in die Tat umsetzen will, hat anfangs viele Fragen: Dürfen Hühner ohne Genehmigung gehalten werden und wenn ja, wie viele? Was benötigen die Tiere an Stall, Auslauf, Futter und Pflege? Wie zeitintensiv ist die private Hühnerhaltung? Das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) beantwortet diese Fragen jetzt auf www.landwirtschaft.de.

Grundsätzlich gilt: Wer ein eigenes Haus mit Garten besitzt, darf dort Hühner halten. Um das gute Miteinander nicht zu gefährden, lohnt es sich jedoch, das Vorhaben vorher in der Nachbarschaft zu besprechen – besonders, wenn ein Hahn dazu gehören soll, der mitunter sehr laut krähen kann. Auch der Kontakt zur Stadtverwaltung ist empfohlen, um sich nach eventuellen Vorgaben zu erkundigen. Da Hühner soziale Tiere sind, sollten sie mindestens zu dritt sein. Wie viele Hühner es insgesamt werden, hängt vor allem vom Platz, dem Budget und der gewünschten Anzahl an Eiern ab. Rassen mit mittlerer Legeleistung legen rund 150 Eier pro Jahr, dabei schwankt die Anzahl der Eier jedoch nach Jahreszeit und nimmt mit zunehmendem Alter der Hennen ab.

Frische Eier von eigenen Hühnern sind etwas Feines. Doch es bedarf auch regelmäßig etwas Arbeit. © DPA

Ein Hahn ist übrigens nicht zwingend notwendig, denn die Hennen legen auch ohne Hahn Eier. Vor dem Kauf sollten sich künftige Halter unbedingt über die Eigenschaften der einzelnen Rassen informieren.

Nicht umsonst heißt der Hühnerstall manchmal auch Hühnerhaus: Er schützt die Tiere vor Nässe, Kälte und vor Feinden, sollte ausreichend hell sein, hoch gelegene Sitzstangen zum Schlafen, Futtergefäße, Tränken sowie kleine Legenester bieten. Dabei reicht ein Legenest für zwei bis drei Hennen. Für die Stallgröße werden maximal drei Tiere pro Quadratmeter empfohlen.

Auslauf erforderlich

Neben einem Stall brauchen Hühner einen Auslauf, der Gelegenheit zum Scharren, Picken und Staubbaden bietet. Ideal ist eine Wiese mit Bäumen und Sträuchern, die Schutz und Rückzugsmöglichkeiten bieten. Wer auf mobile Ställe setzt, kann Stall und Auslauf im Garten rotieren, so dass die Hühner immer wieder grünes Gras haben und sich die vorher bepickte Grasnarbe erholen kann.

Das Futter sollte aus den folgenden Bestandteilen bestehen: Körner- und Grünfutter, Obst und Gemüse, Grit – und das, was die Tiere im Auslauf finden. Außerdem müssen die Hühner durchweg Zugang zu frischem Wasser haben.

Für das morgendliche Öffnen und abendliche Schließen der Stallklappe, das Füttern und Auffüllen der Tränken, das Einsammeln der Eier sowie die Reinigungsarbeiten im Stall und die Kontrolle der Tiere fallen täglich zwischen 15 und 20 Minuten Arbeit an. Hinzu kommen in regelmäßigen Abständen weitere Aufgaben wie das Entmisten und Einstreuen des Stalls und gegebenenfalls Tierarztbesuche. Familien können sich diese Arbeiten gut aufteilen und die Kinder in die tägliche Pflege der Tiere einbinden.

Ist die Entscheidung gefallen und die Tiere in ihrem neuen Zuhause, müssen sie beim zuständigen Veterinäramt und der Tierseuchenkasse gemeldet werden, damit die Behörden im Seuchenfall schnell aktiv werden können. Außerdem müssen die Hühner geimpft werden. ble