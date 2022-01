Berlin. Bei der Solidarischen Landwirtschaft wird nicht das einzelne Lebensmittel finanziert, sondern die Landwirtschaft als Ganzes. Diese Idee finden immer mehr Landwirte interessant. Deshalb bietet das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) mit dem Netzwerk Solidarische Landwirtschaft am 3. Februar von 18 bis 19.30 Uhr ein kostenfreies Web-Seminar für Einsteiger an. Das Web-Seminar führt in die Prinzipien der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) ein und zeigt auf, worauf es bei der Gründung einer Solawi ankommt. Deshalb lautet der Untertitel der Veranstaltung „Was ist das und wie fängt man es an?“. Zielgruppe der Veranstaltung sind Landwirte, die sich mit dem Gedanken tragen, die Kosten ihres landwirtschaftlichen Betriebs mithilfe einer Verbrauchergemeinschaft zu decken und im Gegenzug die Ernte an diese abzugeben. Vielleicht soll auch nur ein Teil des Betriebes auf Solawi umgestellt werden? „Auch das ist möglich“, sagt Referent Klaus Strüber. Er hat langjährige eigene Erfahrung als Landwirt in einer Solawi, arbeitet heute als freier Berater von landwirtschaftlichen Betrieben und als Referent für das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Im Web-Seminar können die Teilnehmer ihre Fragen an Klaus Strüber stellen und so am Ende der Veranstaltung besser einschätzen, ob eine Solawi ein Zukunftsmodell für den eigenen Betrieb sein könnte. Fragen zur Veranstaltung können im Vorfeld per Mail an webseminare-ble4@ble.de gerichtet werden. Um an dem Web-Seminar teilzunehmen, ist eine Anmeldung unter www.praxis-agrar.de/web-seminare erforderlich. Rechtzeitig vor der Zoom-Veranstaltung erhalten die Teilnehmenden per E-Mail die Zugangsdaten.

