Schweinehalter wissen nicht mehr weiter

Die Krise am Schweinemarkt hält weiter an. Die Schweinebetriebe, besonders die Ferkelzüchter im Land schreiben tiefrote Zahlen. „Die Schweinehalter in Baden-Württemberg stehen mit dem Rücken zur Wand, die Frustration ist hoch. Zukunftsperspektiven sind schwer erkennbar“, erklärt Joachim Rukwied, Präsident des Landesbauernverbandes (LBV), bei einer Vorstandssitzung in Denkendorf. „Der Strukturbruch der vergangenen Jahre geht unvermindert weiter. Ein einst starker und traditioneller Betriebszweig steht vor dem Aus. Unsere Tierhalter brauchen ein klares Bekenntnis aller Marktbeteiligter in der Kette zur regionalen Erzeugung und schnelle politische Entscheidungen, die Zukunftsperspektiven erkennen lassen.“

Die Frustration ist groß, seit zwei Jahren ist die Schweinehaltung in der größten Krise seit Jahrzehnten. Den Betrieben geht förmlich die Luft aus. Die Tierhalter fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. In nur zwei Jahren sind 200 Betriebe aus der Veredelung ausgestiegen. „Im Land gibt es nur noch 1900 schweinehaltende Betriebe, der Selbstversorgungsgrad bei Schweinefleisch ist auf 45 Prozent abgesackt“, erklärt Rukwied. „Die regionale Schweinefleischproduktion ist gefährdet, deshalb fordert der LBV-Vorstand wiederholt eindringlich die Politik auf, diese Familienbetriebe zu retten und längst überfällige Entscheidungen zu treffen.“

Der Vorstand des Landesbauernverbandes fordert:

Ein klares Bekenntnis der Schlachtunternehmen und des Handels zur regionalen Produktion, besonders in Krisenzeiten. Die Auszahlungspreise für Schlachtschweine decken nur einen Bruchteil der massiv gestiegenen Erzeugungskosten und müssen deshalb schnellstens angehoben werden.

Die Politik ist gefordert, alle Möglichkeiten der Kostendämpfung beispielsweise bei Energie oder Futtermitteln zu ergreifen. Die zugesagten Agrarkrisenmittel müssen umgehend und unbürokratisch auch den Schweinehaltern als finanzielle Nothilfe bereitgestellt werden.

Ein schnelles und klares Bekenntnis der politischen Entscheider zur Weiterentwicklung der Tierhaltung im Sinne des Borchert-Plans. Zudem müssen Auflagen im Baurecht abgebaut werden, die der Weiterentwicklung der Schweinehaltung im Wege stehen, damit investitionswillige Schweinehalter langfristig und vor allem verlässlich planen können. lbv

