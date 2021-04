Schmetterlinge unterstützen

Hillegom. Wer wusste, dass man Bienen und Schmetterlingen helfen kann? Sie leben von Pollen und Nektar, aber sie sind knapp. Indem man Sommerblumenzwiebeln pflanzt, stellt man sicher, dass im eigenen Garten genug davon vorhanden sind. Weil es weniger Blumen und Pflanzen gibt, gibt es auch weniger Pollen und Nektar. Deshalb nimmt die Population von Bienen und Schmetterlingen sowohl zahlen- als auch artenmäßig ab. Sommerblumenzwiebeln sorgen nicht nur für große Mengen an Blumen; sie erhöhen auch die Artenvielfalt.

Bienen und Schmetterlinge ernähren sich von speziellen Arten von Sommerblumenzwiebeln, die viel Pollen und Nektar produzieren. Auf diese Weise hilft man den Insekten und sorgt auch für mehr Leben im Garten. Es ist wichtig, dass die Sommerblumenzwiebeln, die man pflanzt, viel Nektar und Pollen produzieren, und die Schmetterlinge und Bienen sich daran erfreuen können. Die besten Arten sind Prachtscharten (Liatris), Dahlien mit offenen Herzen, die Abessinische Gladiole (Gladiolus callianthus) und Crocosmia. Diese Sommerblumenzwiebeln können ab dem Zeitpunkt, an dem keine Frostgefahr mehr besteht, bis Ende Mai gepflanzt werden. Man wird sehen, dass man sich den ganzen Sommer über an summenden Bienen und flatternden Schmetterlingen erfreuen wird, die sich an all den Leckereien laben.