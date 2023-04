Rückgang bei Milch, Käse und Butter

Nach vorläufigen Zahlen des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL) sank die hergestellte Menge an Konsummilch 2022 um mehr als sechs Prozent auf rund 4,2 Millionen Tonnen. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Konsummilch erreichte mit 46, 1 Kilogramm ein erneutes Rekordtief (minus 900 Gramm). Zudem ging der Pro-Kopf-Verbrauch von Käse um 760 Gramm und von Butter um 770 Gramm zurück. Gestiegene Preise für Milch und Milchprodukte sowie der zunehmende Absatz an pflanzlichen Milchalternativen könnten zu diesem Ergebnis beigetragen haben.

Das in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) angesiedelte BZL weist in seiner Versorgungsbilanz Milch für 2022 besonders bei der Herstellung von Vollmilch einen starken Rückgang von 8,8 Prozent auf rund 2,3 Millionen Tonnen aus. Auch die meisten anderen Frischmilcherzeugnisse verzeichneten einen Rückgang in der Produktion. Der Selbstversorgungsgrad mit Konsummilch lag 2022 bei nahezu 108 Prozent (minus 5,4 Prozentpunkte).

Die Herstellungsmenge von Käse sank von 2,67 Millionen Tonnen 2021 auf 2,64 Millionen Tonnen (minus ein Prozent) und zeigte damit erstmals seit 2017 einen Rückgang. Auch der Pro-Kopf-Verbrauch von Käse sank von 25,3 Kilogramm 2021 auf 24,6 Kilogramm 2022.

Die Herstellungsmenge von Butter, Milchfett- und Milchstreichfetterzeugnissen sank um 0,1 Prozent auf 465 000 Tonnen. Bei Butter sank die hergestellte Menge 2022 um ein Prozent; die stärkste Reduktion gab es bei Süßrahmbutter mit einem Minus von knapp 22 Prozent.

Der Pro-Kopf-Verbrauch von Butter, Milchfett- und Milchstreichfetterzeugnissen sank um 12,6 Prozent auf knapp 5,3 Kilogramm. Durch den geringeren Verbrauch stieg der Selbstversorgungsgrad für Butter, Milchfett- und Milchstreichfetterzeugnissen auf nunmehr 105 Prozent.

Im Gegensatz zu den meisten Molkereierzeugnissen verzeichnete die Herstellung von Eiweißerzeugnissen aus Milch und Molke ein Plus von rund zehn Prozent. Der Pro-Kopf-Verbrauch stieg 2022 um knapp vier Prozent auf 610 Gramm. Eiweißerzeugnisse finden unter anderem Verwendung in Sportlernahrung, Schmelzkäsezubereitungen oder Backmischungen.

Die Zahl milchkuhhaltender Betriebe sank von 54 800 auf 52 900. Mit 23 000 Tieren weniger hielt damit jeder Milchviehbetrieb durchschnittlich 72 Tiere.

Die durchschnittliche jährliche Milchleistung pro Kuh stieg erneut von 8481 Kilogramm auf 8499 Kilogramm. ble