Rückblick auf die letzten Jahre

Main-Tauber-Kreis. Die Delegiertenversammlung des Bauernverbandes Main-Tauber findet statt am Donnerstag, 23. September, um 19 Uhr in der Turn- und Festhalle Markelsheim. Nachfolgend ein Blick auf die Tagesordnung: Geschäftsbericht 2019 und 2020, Jahresabschluss 2019 und 2020. Haushaltsvoranschlag, Vortrag zur aktuellen Agrarpolitik und künftigen Wettbewerbsfähigkeit von Ministerialdirigent Dr. Konrad Rühl, Leiter Abteilung 2 Landwirtschaft im Agrarministerium in Stuttgart. Es gilt die tagesaktuelle Corona-Verordnung des Landes. Eine Anmeldung beim Bauernverband bis spätestens 20. September ist zwingend erforderlich: Telefon 09341/92540 oder E-Mail main-tauber@lbv-bwl.de.

