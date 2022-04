Robust und farbenfroh

Ob in Weiß, Rosa, Rot, Blau oder Lila – kaum eine Gartenpflanze löst in den Sommermonaten so eine Begeisterung aus wie die Hortensie. Jedes Jahr aufs Neue posten stolze Gartenbesitzer Fotos von prächtigen Blütenbällen in den sozialen Medien. Besonders beliebt ist die Bauernhortensie. Ihre Wildform stammt ursprünglich aus Japan und gelangte Ende des 18. Jahrhunderts nach Europa. Die populäre preußische Königin Luise (1776 bis 1810) erkor den Halbstrauch umgehend zu ihrer Lieblingsblume und ließ einen ganzen Garten damit anlegen. Dank jahrzehntelanger weltweiter züchterischer Erfolge gibt es heute eine enorme Vielfalt an Sorten.

Manche Hortensien bieten sich vor allem für die Gestaltung kleiner Gärten und Vorgärten an sowie für die Bepflanzung von Kübeln auf Balkon und Terrasse. Denn im Gegensatz zu den meisten anderen Bauernhortensien, die bis zu zwei Meter hoch und breit werden, manche Sorten eher kompakt und erreichen nur eine Maximalhöhe von 75 bis 95 Zentimetern. Das schmälert aber keineswegs die Blütenpracht. Ganz im Gegenteil: Knospen werden bereits am jungen Holz gebildet und bezaubern somit schon im ersten Jahr mit ihrer Schönheit. Diese Hortensien sind zudem remontierend, das heißt, sie blühen nach der Hauptblüte noch ein zweites Mal. Zuverlässig vom Frühjahr bis tief in den Herbst können sich Garten- und Balkonbesitzer so an den sehr zart duftenden, charakteristischen Blütenbällen erfreuen, die einen Durchmesser von rund 20 Zentimetern haben und aus vielen kleinen Einzelblüten und gefärbten Kelchblättern bestehen.

Hortensien fühlen sich vor allem an einem halbschattigen, windgeschützten Standort wohl. Sie bevorzugen einen durchlässigen und leicht sauren Boden mit einem hohen Humus- und Nährstoffgehalt. Für die Topfbepflanzung wählt man daher am besten spezielle Hortensienerde mit einem niedrigen pH-Wert. Sie brauchen viel Wasser. Staunässe vertragen sie jedoch nicht. Idealerweise verwendet man zum Gießen Regenwasser, denn das ist nicht so kalkhaltig wie das Leitungswasser in vielen Regionen. Eine einmalige Düngung im Jahr mit einem Langzeitprodukt ist völlig ausreichend. Einen besonderen Blickfang im Garten erhält man übrigens, wenn man einige Exemplare mit unterschiedlichen Blütenfarben zu einer Gruppe zusammenfügt. Ist genug Platz vorhanden, sind solche Kombinationen auch im Topfgarten auf dem Balkon sehr hübsch. foev

