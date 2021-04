Regionales in den Vordergrund rücken

Stuttgart. Die Vermarktung regionaler Lebensmittel aus Baden-Württemberg soll gestärkt und die Ausbildung in den landwirtschaftlichen Berufen soll weiter verbessert werden. Das fordern sechs Verbände der Agrarwirtschaft von der künftigen Landesregierung. Der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband (BWGV), der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV), der Badische Weinbauverband, der Landesbauernverband in Baden-Württemberg (LBV), der Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft (VdAW) und der Weinbauverband Württemberg fordern in einem Positionspapier eine Stärkung der Vermarktung regionaler Produkte und die Verbesserung der Aus- und Weiterbildung der „grünen“ Berufe in Baden-Württemberg.

„Absatzfördernde Maßnahmen müssen gestärkt werden, um neue Käuferschichten für Produkte aus Baden-Württemberg erreichen zu können“, sagt Dr. Roman Glaser, Präsident des BWGV. „Genossenschaften können dabei helfen, das Angebot landwirtschaftlicher Produkte zu bündeln und so die Marktstellung ihrer Mitglieder gegenüber Handel und Industrie zu stärken. Kooperative Ansätze ermöglichen den Erhalt kleinerer und mittlerer Betriebsstrukturen und können somit den Strukturwandel nachhaltig abfedern. Dies gilt es weiter zu fördern“, so Glaser. Dr. Brigitta Hüttche, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des VdAW, ergänzt: „Vermarktung muss vollumfänglich gedacht werden und dabei mit dem vor- und nachgelagerten Bereich die gesamte Wertschöpfungskette abbilden. Schließlich liegt der Erfolg eines Produkts vorrangig in den Anstrengungen mehrerer Beteiligten.“

Auch im Weinbau spielt die Beziehung vom Erzeuger zum Handel und Endverbraucher eine wichtige Rolle. „Weine aus Württemberg werden unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards produziert. Trotzdem erreicht nur ein geringer Teil der Wertschöpfung die Erzeuger. Durch geeignete Maßnahmen kann das Land den Aufbau neuer Vertriebswege fördern“, so der Präsident des Weinbauverbands Württemberg, Herrmann Hohl.

Gute Ausbildung wichtig

„Der Fortbestand unserer Familienbetriebe hängt neben den wirtschaftlichen Perspektiven und politischen Rahmenbedingungen entscheidend von den kommenden Generationen ab“, betont Joachim Rukwied, Präsident des LBV. „Dafür benötigen wir gut ausgebildete Landwirte, die ihre Fähigkeiten in einem attraktiven und modernen Aus- und Weiterbildungsumfeld erlernen und weiterentwickeln können. Dazu brauchen wir die Unterstützung der neuen Landesregierung“, fordert Rukwied. Die Verfügbarkeit von Fachkräften bedeutet für die Agrarbranche eine zunehmende Hürde. Werner Räpple, Präsident des BLHW, ergänzt: „Neue Herausforderungen kommen auf die in der Landwirtschaft beschäftigten Personen zu, darum muss auch die landwirtschaftliche Aus- und Weiterbildung grundsätzlich auf den Prüfstand. Dazu ist es notwendig, Bildung über die Schulzeit hinaus zu denken.“

Moderne Schulstandorte und Beratungsangebote, auch digital, können eine gute Ergänzung zu anderen innovativen Angeboten sein. „Aus meiner Sicht ist es von großer Bedeutung, die Aus- und Weiterbildung der nachfolgenden Winzergeneration zu fördern. Besonders im Bereich Betriebswirtschaft sehe ich noch Handlungsbedarf, denn die Betriebsnachfolger müssen breit aufgestellt sein, um die Betriebsnachfolge voller Freude antreten zu können“, sagt Rainer Zeller, Chef des Badischen Weinbauverbands. pm