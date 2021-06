Perlen im Sommer

Hillegom. Margeriten sehen dank ihrer strahlend weißen und hellgelben Blüten mit einem frischen gelben Herzen aus wie kleine Sonnen. Und sie blühen üppig.

Der Name Margerite kommt von dem altgriechischen Wort margarites. Dies stammt aus der babylonischen Sprache und bedeutet wörtlich übersetzt „Perle“. Es ist eine einfache Pflanze mit einem freundlichen, sommerlichen Aussehen. Der offizielle Name ist Leucanthemum, aber die Pflanzen sind manchmal auch als Chrysantheme zu finden. Margeriten stehen gerne an einem sonnigen Platz. Da es sich um mehrjährige Pflanzen handelt, kann sie sich jedes Jahr an einem fröhlichen Blumenmeer erfreuen.

Die weiß-gelben Blüten sind wunderschön in einem weißen Rand – wo die gelben Herzen noch stärker hervorstechen. Aber das ist noch nicht alles. Aufgrund ihres natürlichen Aussehens können Margeriten überall platziert werden, unabhängig von Farbe oder Form. Sie eignen sich auch gut für Töpfe, Kästen und Körbe.

Margeriten blühen im Überfluss. Man kann die Blumen also ruhig pflücken. Wenn man die Pflanze nach der Blüte zurückschneidet, wird sie mit etwas Glück wieder blühen. Praktisch, denn diese mehrjährige Sommerpflanze ist auch bei Schmetterlingen, Bienen und anderen nützlichen Insekten beliebt.

