Netzwerk gestartet

Bonn. Anfang Oktober starteten 56 landwirtschaftliche Betriebe aus zwölf Bundesländern ihre Arbeit im „Netzwerk Leitbetriebe Pflanzenbau“. Sie tragen dazu bei, modernen biodiversitäts- und umweltschonenden Pflanzenbau erlebbar zu machen. Mit diesem Start setzt die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) die Ackerbaustrategie 2035 konkret um.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis Ende Mai durften landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe mit dem Produktionsschwerpunkt Ackerbau ihr Interesse an der Teilnahme des Netzwerks bekunden und durchliefen anschließend einen Auswahlprozess.

Die landwirtschaftlichen Betriebe haben sich zu einem Netzwerk mit Vorbildcharakter aus allen Regionen Deutschlands zusammengeschlossen. Ziel des Netzwerkes ist es, das Wissen über den nachhaltigen Pflanzenbau zu fördern. So rufen die Netzwerkbetriebe Familien und Schüler sowie andere Besuchergruppen zu Veranstaltungen wie Hoftagen oder Führungen auf. Das trägt dazu bei, Transparenz zu fördern und das Verständnis in der Gesellschaft für die Landwirtschaft zu erhöhen. Darüber hinaus geht es auch um den Austausch innerhalb der Praxis. Der Kontakt zu anderen Landwirten ist wichtig, um Fachwissen auszutauschen und praktische Tipps sowie Erfahrungen weiterzugeben. Eine zeitgleich startende Koordinationsstelle unterstützt die Betriebe bei Fragen der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit.

Weitere Informationen Interessenten für eine Betriebsbesichtigung oder interessierte landwirtschaftliche Betriebe, die Teil des Netzwerkes werden wollen, können sich per Mail an leitbetriebe-pflanzenbau@ble.de oder telefonisch an die BLE unter 0228/68453554 oder -3674 wenden. ble

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2