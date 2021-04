Stuttgart. Das Insektenschutzgesetz auf Bundesebene schlägt hohe Wellen, die bis nach Baden-Württemberg schwappen. Zentraler Diskussionspunkt ist der Pestizidverzicht in einigen Schutzgebieten. „Die Diskussion ist aus Sicht des Nabu wichtig, schließlich können die Schutzgebiete ihre Funktion nur erfüllen, wenn weitgehend auf Pestizide verzichtet wird und auch der Einsatz von Kunstdünger reduziert wird“, sagt Johannes Enssle, Vorsitzender des Nabu-Landesverbandes Baden-Württemberg.

Langes Ringen

Dem Insektenschutzgesetz sei ein langes Ringen zwischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium vorausgegangen, dass das Bundeskabinett am 10. Februar mit dem Insektenschutzpaket formal beendet habe. Der Beschluss durch den Bundestag und die Zustimmung des Bundesrats stünden jedoch noch aus. Konkret gehe es um vier Handlungspunkte: Insekten sollten besser vor Pestiziden, Lichtverschmutzung und dem Verlust von Biotopen geschützt werden. Außerdem würden unternehmerische Initiativen gefördert.

„Der Nabu begrüßt die Initiative der Bundesregierung, allerdings redet diese schon lange über den Insektenschutz, ohne dass bisher viel passiert ist“, kritisiert Enssle. Gleichzeitig habe man sich teilweise schon wundern müssen, mit welchen Vorschlägen sowohl das Bundesumweltministerium als auch das Bundeslandwirtschaftsministerium in die Diskussion gestartet seien. Da sei klar gewesen, dass es Streit geben würde. Offensichtlich seien CDU und SPD in dieser Bundesregierung nicht dazu in der Lage, „gemeinsam gute und umsetzbare Vorschläge für die Zukunft von Landwirtschaft und Naturschutz zu entwickeln“. Klar sei aber: Besonders Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner müsse im Endspurt auf die Bundestagswahl endlich liefern, schließlich sei sie es gewesen, die bereits 2018, kurz nach ihrer Ernennung verkündet hatte: „Was der Biene schadet, muss vom Markt.“ Doch seither sei nicht viel passiert. „Die CDU-Politikerin steht eher für Stillstand als für Aufbruch in der Agrarpolitik.“

Regierung schafft Fakten

Auch das Bundeskanzleramt enttäusche auf diesem Feld. Unter dem Eindruck der bundesweiten Schlepperdemos sei eilig eine „Zukunftskommission Landwirtschaft“ eingerichtet worden. Akteure aus Landwirtschaft, Naturschutz, Tierschutz und Lebensmittelhandel diskutierten hier fleißig und erarbeiteten Vorschläge für die Zukunft der Landwirtschaft. „Doch statt diese Empfehlungen abzuwarten, schafft die Bundesregierung Fakten und beschließt den Rahmen der Agrarpolitik für die nächsten sieben Jahre.“ Das wecke schmerzhafte Erinnerungen an die sogenannte „Kohlekommission“, über deren Verhandlungsergebnisse sich Bund und Länder bei der Umsetzung des Kohleausstiegs dann ebenfalls hinweggesetzt hätten. „Für mich zeigt das: Es braucht einen politischen Neustart in Berlin.“

Wo steht denn Baden-Württemberg beim Insektenschutz? „Der Südwesten hat sich in Naturschutzgebieten bereits auf den Weg gemacht und ein Verbot von Pestiziden beschlossen“, bilanziert der Nabu-Landeschef. Außerhalb der Naturschutzgebiete solle der Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel deutlich gesenkt werden, um 40 bis 50 Prozent bis 2030. Der ökologische Landbau solle bis 2030 von heute 14 Prozent auf 30 bis 40 Prozent erhöht werden. Besonders wertvoll erscheinen auch die geplanten Refugialflächen – auf zehn Prozent der landwirtschaftlichen Fläche sollten durch Maßnahmen wie mehrjährige Blühbrachen, Altgrasstreifen und extensiven Getreideäcker Rückzugsräume für Schmetterlinge, Wildbienen und Arten wie Rebhühner und Feldhasen geschaffen werden. „Das alles wurde möglich, weil der Druck der Zivilgesellschaft mittels Volksbegehren ,Rettet die Bienen’ groß war.“ Im Ergebnis habe der Landtag, in Übereinstimmung mit Naturschutz und Landwirtschaft, im Juli 2020 das Biodiversitätsstärkungsgesetz verabschiedet. Ob all diese Maßnahmen auch wirklich wirkten, werde ein fortlaufendes Insekten- Vogelmonitoring zeigen.

Ist BW damit eine Blaupause für ganz Deutschland? „Aus meiner Sicht ja“, sagt Johannes Enssle. „In Baden-Württemberg ist es gelungen, einen heftigen Konflikt zwischen Landwirtschaft und Naturschutz zu befrieden und gemeinsam Lösungen zu finden.“ Wichtig sei gewesen, für die landwirtschaftlichen Betrieben Perspektiven aufzuzeigen, in die landwirtschaftliche Beratung und Förderung zu investieren und nur sparsam mit Verboten zu arbeiten. Aber damit sei das Thema noch nicht vom Tisch. Winfried Kretschmann habe angekündigt, analog zum Strategiedialog Automobilwirtschaft gleich zu Beginn der neuen Legislaturperiode einen Dialogprozess zur Zukunft der Landwirtschaft starten zu wollen. „Der Nabu hofft, dass Kretschmann Wort hält und den Prozess hin zu einem ,neuen Gesellschaftsvertrag’ zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Verbrauchern rasch auf den Weg bringt.“

Ob Volksbegehren oder Insektenschutzgesetz, „bei allen Streitigkeiten müssen wir uns immer wieder vor Augen halten: Landwirte und Naturschützer sitzen im gleichen Boot“. Klar sei, es müsse sich etwas verändern. „Ein Weiter-so-wie-bisher führt die Landwirtschaft in die Sackgasse. Die Bauern müssen sich für den anstehenden Transformationsprozess öffnen.“ Die Akzeptanz der modernen Landwirtschaft werde sonst immer weiter schwinden. „Aber auch wir müssen uns ändern. Für mehr Insektenschutz und Tierwohl braucht es die Unterstützung der gesamten Gesellschaft“, ist sich Enssler sicher. „Wir alle – ob als Umweltverband, als Lebensmittelhandel oder als Verbraucher – wir alle müssen in diesen Wandel investieren. Politisch, unternehmerisch und jeden Tag beim Einkauf: Tierwohl und Insektenschutz fordern, dann aber beim Discounter auf Schnäppchenjagd gehen, das passt nicht zusammen.“ nabu/ktm

