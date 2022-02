Mehr Einheimisches

In der ökologischen Tierhaltung ist Methionin oft ein begrenzender Faktor in der Futterration, da nur wenige Komponenten größere Mengen dieser wichtigen Aminosäure enthalten. Anders als konventionelle Betriebe dürfen Bio-Betriebe keine synthetisch hergestellten Aminosäuren einsetzen, sondern müssen den Bedarf über die Zusammenstellung der Futterration decken.

Bereits während der Versuche mit Rispenhirse zeigten ökologische Geflügel- und Schweinemastbetriebe Interesse. Projektleiter Werner Vogt-Kaute von der Öko-BeratungsGesellschaft ergänzt: „Mit dem Einsatz von Rispenhirse lässt sich der Anteil einheimischer Komponenten in der Ration erhöhen.“

Das Projektteam aus der Öko-BeratungsGesellschaft und der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) führte die Versuche unter ökologischen Anbaubedingungen mit Rispenhirsensorten und -linien aus unterschiedlichen Ländern an Standorten mit leichten Böden in Brandenburg, Berlin und Bayern durch. Im Schnitt aller drei Anbaujahre und Standorte erreichten die untersuchten Herkünfte (Genotypen) Methioningehalte von 3,46 Gramm pro Kilogramm Frischmasse (g/kg FM).

Die ermittelten Methioninwerte liegen damit deutlich höher als etwa bei Futtergetreide (1,7 g/kg FM) oder Proteinpflanzen wie Ackerbohne (1,7 g/kg FM) oder Erbse (1,9 g/kg FM).

Auch die Gehalte an Rohprotein und weiteren essenziellen Aminosäuren erreichten ein gutes Niveau: So wurden pro Kilogramm Frischmasse durchschnittlich etwa 115 Gramm Rohprotein, knapp zwei Gramm Cystein und Lysin sowie etwa 3,7 Gramm Threonin gemessen. Bei den Erträgen gab es große Unterschiede. So wurden im Untersuchungszeitraum Erntemengen zwischen acht und 41 Dezitonnen pro Hektar gemessen. Zwischen spätreifen und mittelfrühen Herkünften gab es keine signifikanten Unterschiede. Sehr frühreifen Sorten fielen im Ertrag deutlich ab.

Aufgrund der großen Nachfrage wird die Saatgutvermehrung für die Herkünfte Nummer 2194, Bernburger und Panmil in diesem Jahr beginnen. Laut Forschungsteam wird sich das Angebot an Saatgut geeigneter Sorten dadurch verbessern.

Ergänzende Anbauversuche zeigten, dass eine zusätzliche Schwefeldüngung zwar keine Wirkung auf den Ertrag hat, aber tendenziell höhere Methioningehalte ermöglicht. Hier besteht weiterer Forschungsbedarf. Weitere Versuche sind ebenfalls in der Fütterung von Legehennen nötig, um eine eindeutige Aussage zu treffen: Aufgrund ihrer guten Erträge und einer günstigen Zusammensetzung der Inhaltsstoffe erwiesen sich hier die Herkünfte Braunhirse, Lisa, Nummer. 2194, Saratovskoe, Bernburger und Panmil als besonders vielversprechend. Das bestätigte ein erster Fütterungsversuch mit 60 Legehennen, in dem Rationen mit Rispenhirse besser abschnitten als eine Kontrolle ohne Hirse.

Das Forschungsprojekt „Evaluierung von geeigneten Rispenhirsen-Panicum miliaceum Linien und Sorten zur Körnernutzung bei Geflügel“ hat das Bundesministerium für Landwirtschaft im Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft finanziert. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung betreute die Arbeiten .