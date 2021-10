Kleinere Agrarbetriebe mit immer größeren Flächen

Bonn. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es nach Erhebungen des Statistischen Bundesamtes immer weniger landwirtschaftliche Betriebe, die dafür immer größer werden. Seit Mitte der 1990er-Jahre hat sich ihre Anzahl halbiert, die durchschnittliche Größe hingegen verdoppelt. Das lässt erkennen, dass die landwirtschaftlich genutzte Fläche insgesamt im Zeitverlauf relativ konstant geblieben ist. In den vergangenen Jahren hat sich der Strukturwandel in der Landwirtschaft verlangsamt. Dennoch: Allein seit 2010 ging die Anzahl der Betriebe um rund ein Achtel zurück. In absoluten Zahlen bedeutet das einen Verlust von über 36 000 Betrieben. Grafik: BLE

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1