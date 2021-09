Kein Nachteil für Insekten und andere Tiere

In den letzten vier Jahrzehnten wurde in der Landwirtschaft durch den Einsatz von Glyphosat sehr viel zur Bodenverbesserung und zur Vermehrung an Artenvielfalt an Pflanzen und Insekten erreicht. Nun feiert Bundesumweltministerin Svenja Schulze die Einschränkungen bei Glyphosat mit dieser Begründung als Erfolg: „Glyphosat tötet alles, was grün ist, und entzieht Insekten damit die Lebensgrundlage“.

Aber genau das Gegenteil ist der Fall: Alles, was aufgebaut wurde, wird nun wieder zerstört. Um die Problembegrünung beseitigen zu können, muss nun wieder vermehrt gepflügt werden. Da ist sofort nichts Grünes mehr auf dem Feld. Dies hat für die Umwelt folgende Auswirkungen: Zwischenfrüchte werden nicht angesät oder im November untergepflügt. Humus wird abgebaut. Dann ist kein Mulch mehr auf dem Feld. Der Boden wird bei jedem Regen abgeschwemmt. Insekten und Kleintiere wie Hasen und Vögel haben keinen Unterschlupf mehr. Gebundenes CO2 wird freigesetzt. Für die Bodenbearbeitung wird mehr Energie benötigt. Dies verschlechtert die CO2-Bilanz zusätzlich. Nitrat wird ausgewaschen und gelangt ins Grundwasser. Es müssen sehr viel schädlichere Herbizide eingesetzt werden. Und somit ist das Glyphosatverbot ein Rückschritt für die Natur und Umwelt.

In einem Punkt hat Frau Schulze Recht: „Glyphosat tötet alles, was Grün ist.“ Aber sie will nicht erkennen: Glyphosat ist ein Herbizid und tötet keine Insekten oder Tiere.