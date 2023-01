Ist die Schere scharf, dann geht es ran ans Gras

Es bleibt ein komischer Winter, zu warm und zu nass. Vielen Hobbygärtner kribbelt es schon in den Fingern und sie würden am liebsten das Frühjahr einläuten und in die Beete steigen. Auch wenn die Zwiebelblumen schon kräftig treiben, appellieren Experten doch noch etwas zur Besonnenheit. Da kann schon noch was kommen in den nächsten Wochen und der Frühling beginnt wirklich erst in der zweiten Hälfte des März.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gras wächst nicht schneller

„Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht“, lautet ein afrikanisches Sprichwort und schafft die Überleitung zum Thema. Geduld ist noch angesagt, für alle, die im Garten aktiv werden wollen. Sie können aber schon mal auf Entdeckungstour und Spurensuche gehen – und dabei eine scharfe Schere mitnehmen, denn bei den Gräsern darf schon beherzt zugreifen werden.

Das Schilfgras, Miscanthus, vor dem Schnitt im späten Winter. Das Federgras, Stipa, (im Vordergrund) reagiert auf Schnitt empfindlich. Ein Kämmen mit dem Rechen ist eine praktische Alternative für alle, die es ordentlich wollen. © Elegrass

Die Halme der Sommergrünen wie zum Beispiel Pampasgras (Cortaderia), Chinaschilf (Miscanthus), Lampenputzergras (Pennisetum) oder Rutenhirse (Panicum) sind vertrocknet, ergraut, von Wind und Wetter zerzaust und danken einen scharfen bodennahen Schnitt im Februar, vor ihrem Austrieb. Wer großflächig Gräserbeete angelegt hat, mag es mit der Sense oder der Sichel tun, wer die Gräser im Staudenbeet als dynamische und diplomatische Vermittler zwischen den verschiedenen Blütenschönheiten gepflanzt hat, nimmt besser die Schere.

Mehr zum Thema Vor-Frühling Die ersten Blüten eröffnen die Gartensaison Mehr erfahren Eleganz in Blütenform Weiße Lilien im Sommergarten – jetzt pflanzen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Sport Ein Niederländer aus Haßloch will bei der Handball-WM die Deutschen ärgern Mehr erfahren

Der Gräserschnitt dient nicht nur der „Ordnung“ im Beet, sondern er sorgt auch dafür, dass die Horste und auch die frühen zwiebeligen Nachbarn Licht bekommen und ungestört austreiben können. So manches Pflänzchen, das zu Füßen und im geschützten Schatten der Gräserhalme stand, wird jetzt erst sichtbar und sorgt für freudige Überraschung. Beim Schneiden sieht der erfahrenere Gärtner auch, welche Gräser sich mehr ausbreiten als ihm lieb ist, und entscheidet sich ggf. zur Teilung. Hierbei helfen ein Spaten und ein kräftiger Stich. Was zu viel ist, findet sicher Platz an anderer Stelle im Garten oder freut Nachbarn und Bekannte.

Gräser kann man nicht genug haben. Sicher nicht in Zeiten wie diesen. Denn da, wo sie einmal etabliert sind, brauchen sie außer dem Schnitt im Winter kaum Zuwendung. Sie sind äußerst robust und pflegearm und kommen auch gut durch die immer heißer werdenden Sommer. Sie überstehen auch die Ferien problemlos, ohne dass ständig gegossen werden muss.

Viele der wintergrünen oder immergrünen Gräser brauchen überhaupt keinen Schnitt. Sie sorgen für eine ganzjährig attraktive Bodendeckung und wenn dann doch einmal braune Spitzen und Blättchen stören, dann schneidet man hier gezielt oder „putzt“ mit der behandschuhten Hand. Apropos: Es gibt tatsächlich Gärtner, die den Schnitt von Miscanthusgräsern häckseln und als Mulch im Erdbeerbeet verwenden – dies soll aufgrund der Schärfe der Halme gut gegen Schnecken helfen. Ohne Gewähr! Auch mit dem Laub-rechen lassen sich Gräserbeete frühjahrsfit machen. Bodennahe Polstergräser werden nicht geschnitten und bei Seggen empfiehlt sich der Schnitt auch nur partiell.

Viele Spätzünder

Die meisten Gräser sind übrigens Spätzünder und entwickeln sich erst mit der Wärme gut. Das ist der Grund, warum es professionelle Gärtner gibt, die auf die Kultur in südlichen Ländern, zum Beispiel in Portugal, setzen.

Dort wachsen die Gräserpflanzen, die in wenigen Wochen hier angeboten werden, jetzt schon in warmer Sonne, mit dem Ergebnis, dass sie in viel größeren Topfmaßen und „fast erwachsen“ ins Gartencenter kommen. Das macht es dem Gartenfreund einfach, sich im immer größer werdenden Sortiment zu orientieren und sich zu entscheiden. Er kann dann nämlich schon gut sehen, um was für ein Gras es sich handelt, welche Farbe es hat und welche Struktur.

Also next steps: Mit scharfer Schere ins Beet, um die sommergrünen Gräser eine Handbreit über dem Boden in Fasson zu bringen und gleichzeitig zu sehen, wo noch etwas gepflanzt werden will. Dann lohnt es, Ausschau zu halten, was es im Gräsersortiment gibt, Pflanzplan und Liste machen, vom Sommergarten träumen und im Handel nach den ersten Gräsern Ausschau halten. Es soll immer früher Frühjahr werden . . . elg