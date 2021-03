München. Innovativ, mutig, kreativ, unternehmerisch und verantwortungsbewusst. Das sind die Landwirte, die „Agrar heute“ jedes Jahr mit dem „Ceres Award“ auszeichnet. Der Preis wird in zehn Kategorien ausgelobt, welche die gesamte Bandbreite der Landwirtschaft widerspiegeln.

AdUnit urban-intext1

Simon Michel-Berger, Chefredakteur von „Agrar heute“, beschreibt die Bewerber für den Award folgendermaßen: „Es ist immer wieder verblüffend zu sehen, welche Nischen Landwirte für sich gefunden haben. Sie packen an und setzen ihre Ideen zielstrebig um bei Umwelt, Tierschutz und Betriebsentwicklung. Das macht sie zu Pionieren und Vorbilder für andere“.

Weiter beschreibt er, dass „Agrar heute“ mit dem Award Menschen auszeichnen will, die durch ihren Unternehmergeist sowie vorausschauendes Handeln mit den aktuellen Marktverhältnissen umgehen und trotz hoher Auflagen Produkte in höchster Qualität erzeugen. Gesucht würden ferner Landwirte, „die den direkten Kontakt zum Verbraucher aufbauen und denen Transparenz wichtig ist“, so Michel-Berger abschließend.

Für den „Ceres Award“ bewerben sich jedes Jahr viele Hundert Landwirte aus dem In- und Ausland in den zehn Kategorien Rinder-, Schweine-, Geflügelhalter, Ackerbauer, Biolandwirt, Unternehmerin, Geschäftsidee, Energielandwirt, Junglandwirt und Manager. Das Bewerbungsverfahren ist mehrstufig aufgebaut. Im ersten Schritt füllen die Teilnehmer einen umfassenden Fragebogen aus. Alternativ kann man auch ein Landwirt über die „Ceres-Award“-Website nominieren. Anhand dieser Angaben selektiert anschließend die unabhängige Expertenjury die besten drei Bewerber je Kategorie.

AdUnit urban-intext2

Im zweiten Schritt werden die 30 Finalisten auf ihren Höfen besucht und beurteilt. Im Rahmen einer feierlichen Siegerehrung in Berlin werden dann die zehn Kategoriensieger sowie der Gesamtsieger, „Landwirt des Jahres 2021“ im Oktober 2021 gekürt.

Noch bis 31. März können Landwirte ihre Bewerbungen einreichen unter: www.ceresaward.de.

AdUnit urban-intext3

Die „Ceres-Award“-Gewinner der letzten Jahre zeigen die Vielfältigkeit der Landwirtschaft und den Pioniergeist vieler Landwirte auf: Beispielsweise wurde 2019 mit Linda Kelly aus Baden-Württemberg erstmals eine Frau zur „Landwirtin des Jahres“ gekürt, die mit dem Anbau von Lupinen eine heimische Alternative zu Kaffeebohnen schafft. Ein Jahr zuvor überzeugte der österreichische Energielandwirt Tobias Ilg die Jury und brach eine Lanze für die heimische Landwirtschaft. „Landwirt des Jahres 2017“ war Georg Mayerhofer aus Niederbayern, der sich in den letzten Jahren als einflussreicher Botschafter für die Landwirtschaft engagiert hat. Der „Landwirt des Jahres 2020“ steht noch nicht fest. Der Titel wird am 24. März online vergeben.

AdUnit urban-intext4

Entscheidend für den Sieg sind nicht Höchstleistungen auf dem Feld oder im Stall, sondern beste wirtschaftliche Ergebnisse bei gleichzeitiger Berücksichtigung bäuerlicher Unternehmertugenden wie Mut, Ideenreichtum und Verantwortungsbewusstsein für Mensch, Tier und Natur. Als Preisgeld winken dem Gesamtsieger 10 000 Euro für ein Projekt, das das Ansehen der Landwirtschaft in der Bevölkerung stärkt.

Die Sieger der Einzelkategorien erhalten jeweils ein Preisgeld von 1000 Euro.

Namenspatin für den „Ceres Award“ ist Ceres, die römische Göttin des Ackerbaus, der Fruchtbarkeit, des Wachsens und Gedeihens. Diese Namenspatenschaft drückt aus, dass – egal wie Landwirte heute ihre Betriebe ausrichten – die Grundlage für ihre Arbeit der Boden ist und sein Erhalt im Mittelpunkt verantwortungsvoller Bewirtschaftung steht. pm