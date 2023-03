Humus als Klimaschützer

Klimaschutz, Bodenfruchtbarkeit und Wasserhaltefähigkeit – Humus ist ein Multitalent. Sophie Drexler (Thünen-Institut für Agrarklimaschutz) hat im Folgenden wichtige Hinweise zu Humusgehalt und Humusaufbau für Sie zusammengefasst. Welche positiven Effekte hat Humus? Humus ist essenziell für Bodenfruchtbarkeit und viele andere Bodenfunktionen. Er verbessert Bodenstruktur, erhöht Aufnahme und Haltefähigkeit von Wasser im Boden und wirkt sich auf den meisten Standorten positiv auf Erträge und Ertragssicherheit aus. Wie hängen Humus und Klima zusammen? Humus besteht zur Hälfte aus Kohlenstoff. Er ist in Teilen für Jahrhunderte stabil und wird aus Biomasse gebildet, deren Kohlenstoff aus dem Kohlendioxid der Luft stammt. Humus-Aufbau führt daher zu einer Verringerung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre, bis sich ein neues Humusgleichgewicht eingestellt hat. Warum ist die CO2-Bindung im Humus zeitlich begrenzt? Humus aufzubauen und zu erhalten wird unter sich erwärmenden Klimabedingungen erschwert. Die Möglichkeit, CO2 im Boden durch Humusaufbau zu binden, ist zeitlich begrenzt und reversibel. Nach der Einführung einer humusaufbauenden Maßnahme stellt sich nach mehreren Jahrzehnten ein neues Gleichgewicht des Humusvorrats ein, zusätzliche Humusanreicherung und damit CO2-Bindung findet danach nicht mehr statt. Wird eine humusaufbauende Maßnahme eingestellt, geht der angereicherte Humus sogar wieder verloren. Wie hoch sollte der Humusgehalt auf den Flächen sein? Die Bodenzustandserhebung Landwirtschaft, die deutschlandweit an mehr als 3000 Standorten Humusgehalte untersucht hat, zeigte die große Variabilität und Standortanhängigkeit deutlich auf: Im ersten Meter des Bodens waren pro Hektar zwischen neun Tonnen Kohlenstoff in flachgründigen Weinbergsböden und bis zu 1137 Tonnen Kohlenstoff in norddeutschen Niedermooren gespeichert. Bei der Einordnung eigener Messwerte kann der vom Thünen-Institut entwickelte Humus Check helfen. Er basiert auf den Daten der Bodenzustandserhebung Landwirtschaft und ermöglicht die standortspezifische Einordnung von Humusgehalten landwirtschaftlich genutzter Böden in Deutschland. Welche Faktoren beeinflussen den Humusgehalt? Der Humusgehalt ist im wesentlich abhängig von den prägenden biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften des Standortes. Schwere, tonige Böden können durch ihre große Mineraloberfläche und ihre Fähigkeit, stabile Aggregate zu bilden, in der Regel mehr Humus speichern als sandige Böden. Dauergrünland hat im Mittel höhere Humusgehalte als Ackerstandorte. Auch der Niederschlag und damit verbunden der Wassereinfluss spielt eine Rolle. Welche Besonderheiten sind bei organischen Böden zu beachten? Organische Moorböden, die landwirtschaftlich genutzt und entwässert werden, verlieren große Mengen Humus. Die Entwässerung organischer Böden führt zu einer Intensivierung des Bodenlebens und damit des Humus-Abbaus, verbunden mit der Freisetzung von Treibhausgasen. Um diese Freisetzungsdynamik zu unterbrechen oder zu bremsen, ist eine zumindest teilweise Wiedervernässung die einzige Möglichkeit. Wie kann der Humusgehalt beeinflusst werden? Wurzeln tragen im Vergleich zu oberirdischen Ernteresten überproportional zur Bildung von Humus bei. Über die vom Standort vorgegebene Variabilität der Humusgehalte hinaus kann der Humusgehalt auf mineralischen Böden durch die Bewirtschaftung des Bodens beeinflusst werden. Humusvorräte ergeben sich langfristig aus einem Gleichgewicht zwischen dem Abbau von Humus durch Bodenorganismen und dem Aufbau von Humus aus organischen Materialien sowie organischen Düngern. ble

