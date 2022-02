Hanfanbau – winkt das große Geschäft?

Die Ampel-Koalition will Cannabis für den Genuss legalisieren und stellt großflächigen Hanfanbau in Deutschland in Aussicht. Bereiten sich deutsche Landwirte bereits darauf vor, in das Geschäft einzusteigen, wie Landesbauernpräsident Joachim Rukwied versichert? Die geplante Legalisierung weckt Hoffnungen – viele Fragen bleiben jedoch offen. Mehr Klarheit könnte das Gespräch mit dem Referatsleiter für Ackerbau und nachwachsende Rohstoffe, Johann Meierhöfer vom Landesbauernverband Berlin, bringen – sowie Aussagen und Meinungen von Unternehmer Karl Knorsch, Verarbeiter und Vermarkter von Nutzhanf, und von Landwirtschaftsmeister Helmut Banzer aus Großrinderfeld.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit 20 Jahren im Geschäft

Helmut Banzer ist seit 20 Jahren im Hanfgeschäft. Nein, er sitzt nicht eingehüllt in eine blaue Dunstwolke, an einem Joint ziehend im Wohnzimmer seines Hofes. Gras wächst beim ihm ausschließlich auf der Wiese, und wer sich Hanfblätter von seinem Acker in die Pfeife stopft, wird davon garantiert nicht „high“.

Alles rund um Cannabis Cannabis ist der lateinische Oberbegriff und wird in zwei Unterkategorien unterteilt: Hanf und Marihuana. Hanf (sogenannter Nutzhanf): Aus den Fasern lassen sich Dämm- und Isolierstoffe, Kleidung, Seile, Matten und Abdeckfliese für den Acker- und Gemüsebau herstellen. Einige Automobilhersteller nutzen sie zur Herstellung von Auto-Innenverkleidungen. Die Samen werden vorwiegend zu hochwertigem Speiseöl und Futtermittel verarbeitet, Blätter und Blüten zu Tee. Mindestens 20 Prozent Cannabidiol (CBD) enthält der Nutzhanf. Es wirkt entzündungshemmend und kann bei Asthma und chronischen Darmerkrankungen eingesetzt werden. Cannabidiol findet man auch in einigen kosmetischen Produkten. Marihuana: Während Nutzhanf nur maximal 0,2 Prozent des psychoaktiven, rauschverursachenden Tetrahydrocannabinol (THC) enthält, weist Marihuana eine Konzentration von über 20 Prozent auf. Es wird in der Medizin eingesetzt oder als Joint konsumiert, um einen Zustand des „High-Seins“ zu erreichen. Als Marihuana bezeichnet man die getrockneten Blüten der weiblichen Pflanze, Haschisch dagegen ist das gesammelte, gepresste Harz. Strenge Auflagen, scharfe Kontrollen: Der Anbau von Nutzhanf unterliegt den strengen Regeln des Betäubungsmittelgesetzes. Ausschließlich landwirtschaftlichen Betrieben ist der Anbau erlaubt. Der THC-Gehalt darf nicht höher als 0,2 Prozent sein und wird durch Probenentnahme von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung kontrolliert. Sie legt in einem Katalog fest, welche Sorten für den Anbau zugelassen sind. Rechtliches: Marihuana und Haschisch gelten bisher als illegale Drogen. Der Konsum ist erlaubt. Verboten ist alles andere – der Kauf, der Besitz, der Anbau und der Verkauf. Medizinisches Cannabis: Schwerkranke können Cannabis auf Rezept bekommen. Medizinalhanf wird vorwiegend Menschen verschrieben, die unter chronischen Schmerzen leiden, eine Chemotherapie machen oder an Aids erkrankt sind. Medizinisches Cannabis wird über Apotheken verkauft. Hanf selbst anbauen: In seltenen Fällen bekommen Patienten eine Sondergenehmigung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Damit die Behörde die Genehmigung erteilt, müssen strenge Voraussetzungen erfüllt sein. rehe

„Auf den Feldern wächst der sogenannte Nutz- oder Faserhanf“, erklärt er. „Cannabis sativa“, wie der lateinische Name der Pflanze mit den unverwechselbaren gezackten Blättern lautet, sei nicht zur Herstellung von Marihuana oder Haschisch geeignet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ausgesät im April, macht es der bescheidene Hanf dem Landwirt leicht. „Er braucht kaum Wasser, weil seine Wurzeln bis drei Meter in die Tiefe greifen“, weiß Helmut Banzer. „Als Bodenverbesser sorgt er für den Abbau von Nitrat und entzieht mehr Stickstoff, als durch Düngung in den Ackerboden gelangt.“ Auch sei Hanf der ideale Bodenbereiter für Folgekulturen. Im Schatten der Pflanzen, die je nach Sorte bis vier Meter hoch werden können, habe Unkraut kaum eine Chance, auf Pestizide könne verzichtet werden. Die beachtliche Reduktion von CO2 durch die gewaltigen Blattmassen vervollständige die Liste der guten Eigenschaften des grünen Alleskönners.

Warum, so fragt man sich, hat der Hanf trotzdem bis heute nicht den Sprung aus der Nische geschafft. Im Vergleich zu anderen Ackerkulturen ist die Anbaufläche von Nutzhanf in Deutschland mit 6443 Hektar verschwindend klein. Knapp 900 Landwirte beschäftigen sich derzeit mit dem Anbau von Hanf, ein erheblicher Teil von ihnen sind Biobauern („Agrarheute“ 29. November 2021).

Landwirte für Innovationsprojekt

So anspruchslos der Hanf im Anbau ist, so schwierig ist seine Vermarktung. „Es begann 2004 mit der Idee, schwer entflammbare Filtermatten aus Hanf herzustellen, erinnert sich Karl Knorsch. „Es fanden sich einige Landwirte in der Region, die sich auf das Innovationsprojekt einließen.“ Unternehmer Karl Knorsch war nicht nur Ideengeber, er fungierte auch als Organisator, Verarbeiter und Vermarkter.

Auch Helmut Banzer ließ sich für den Hanfanbau begeistern. „Ich war neugierig und wollte mal was Neues wagen.“ Anfangs lief es ganz gut. „Der Faserpreis war deutlich höher als zurzeit, die EU unterstützte mit einer Aufbereitungsprämie, Förderprogramme für „Häuslebauer“ für nachwachsende Rohstoffe wurden aufgelegt. Sogar ein Fertighaushersteller wurde mit ins Boot geholt“, erzählt Karl Knorsch. „Das ganz große Geschäft war es freilich nicht, aber wir waren zufrieden.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Pünktlich mit dem Bau eines neuen Produktionsgebäudes sei der Einbruch gekommen. „Die Erzeugung anderer pflanzlicher Energielieferanten wie Mais und Raps wurde unterstützt, während die Fördermaßnahmen für Hanf weitgehend eingestellt wurden.“

Zwischen 1982 und 1996 war jeglicher Anbau von Hanf in Deutschland verboten. Wenn auch seither die für die Drogenproduktion ungeeigneten Nutzhanfpflanzen wieder auf deutschen Äckern wachsen dürfen, hat doch die jahrzehntelange Auszeit der Hanfproduktion den Aufbau einer Infrastruktur ausgebremst. „Eine Kette, die vom Erzeuger über verarbeitende Betriebe bis hin zum Endverbraucher reicht gibt es nicht“, bedauert Karl Knorsch. Das größte Problem dürfte der Preis darstellen. „Deutsche Produkte sind nicht konkurrenzfähig. Die Industrie greift bevorzugt auf billigeren Hanf aus Frankreich, der Ukraine oder China zurück.“ Mindestens das Doppelte müssten Bauherren für eine Hanfdämmung im Vergleich zu Mineralwolle auf den Tisch legen. Hanftextilien seien deutlich teurer als solche aus Baumwolle und auch Papier lasse sich aus dem Rohstoff Holz wesentlich billiger herstellen.

Helmut Banzer und Karl Knorsch sind der gleichen Meinung: „Der Hanfanbau lohnt sich nicht mehr.“ 100 bis 120 Euro müsse ein Landwirt mindestens für eine Tonne Stroh erhalten, um einigermaßen kostendeckend arbeiten zu können – ein Preis, der nicht mehr zu erzielen sei. Drei Tonnen Stroh ergäben gerade mal eine Tonne verwertbare Fasern. Hanfanbau und -verarbeitung laufen derzeit auf Sparflamme. Ganz haben die beiden die Hoffnung auf bessere Zeiten noch nicht aufgegeben. Eindringlich ist ihr Appell: „Die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, um den Hanf marktfähig zu machen.“Aktuell favorisiere die Energieagentur Main-Tauber „exotisches“ Neptungras aus dem Mittelraum als Dämmstoff. Hanf, der vor der Haustüre wachse, werde als Alternative nicht einmal in Betracht gezogen. Hanf – die grüne Hoffnung? „Ohne gezielte Förderung sehe ich schwarz für den Hanf“, stellt Helmut Banzer nüchtern fest.

Berauschende Pläne?

Es klingt fast wie eine Heilsbotschaft, was Landwirtschaftsminister Cem Özdemir der deutschen Landwirtschaft in Aussicht stellt. Großflächigen Hanfanbau verkündete er im Dezember: „Viele Bauern stehen in den Startlöchern, um Hanf anzubauen.“

Die Ampel-Koalition hat berauschende Pläne. Sobald der Bundestag das Gesetz zur Legalisierung von Cannabis verabschiedet hat, soll „die kontrollierte Abgabe an Erwachsene zu Genusszwecken“ erlaubt sein. Was die Gesetzeslage für den Nutzhanf betrifft, kann sich Johann Meierhöfer nichtvorstellen, dass das „Rad neu erfunden wird“. „Die Landwirte unterliegen der strengen Überprüfung durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Kontrollen wird es auch weiterhin geben, das gilt selbstverständlich auch für Cannabis, das zu Genuss- oder medizinischen Zwecken angebaut wird.“

Nur drei Firmen dürfen bisher medizinisches Cannabis im Auftrag des Bundes anbauen. Hinter dicken Stahlbetonwänden gedeihen die Pflanzen, die niemals das Sonnenlicht sehen, unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. „Legalize it!“ Die alte Forderung der Hippiebewegung könnte sich mit der Gesetzesänderung erfüllen.

Nicht umsetzbar

Wird man künftig, wenn man durch die Flur wandert, wogende Cannabisfelder zwischen Kartoffeln und Weizen antreffen? „Wohl kaum“, meint Johann Meierhöfer. „Der Anbau im Freiland ist meiner Meinung nach nicht umsetzbar. Die nötigen Kontrollen sind nur im Indoor-Anbau möglich. Offene Felder wären geradezu eine Einladung, sich zu bedienen.

Dem illegalen Handel, den man unterbinden will, wären Tür und Tor geöffnet. Vorstellbar ist der Anbau unter Glas in Gewächshäusern.“ Ob sich die Produktion von THC-reichem Hanf letztlich für die Landwirtschaft rechne, hänge stark davon ab, ob es gelänge, eine entsprechende Infrastruktur zu schaffen. Nicht zu unterschätzen sei das unternehmerische Risiko, denn der Landwirt müsse einiges in den Anbau der neuen Kultur investieren – mit ungewissem Erfolg.

„Hanf ist eine hippe Kultur“, gibt sich Landesbauernpräsident Joachim Rukwied euphorisch. „Absolut“, pflichtet Johann Meierhöfer bei. „Tatsächlich haben wir beim Bauernverband bereits Nachfragen. Landwirte sind aufgeschlossen für Neues und immer auf der Suche nach innovativen Betriebszweigen. Ob das neue Gesetz die Hoffnungen erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Aus heutiger Sicht lässt sich weder Genaues zum Inhalt sagen, noch weiß man, wann es in Kraft treten wird.“

Großes Geschäft machen andere

Eine Geschäftsidee für sich selbst sieht Karl Knorsch mit der Legalisierung nicht, „ganz davon abgesehen, dass ich persönlich die Freigabe von THC-reichem Cannabis zu Genusszwecken für unverantwortlich halte.“ Helmut Banzer ist überzeugt, dass der geplante großflächige Cannabisanbau nur für wenige Landwirte in Frage kommt. „Das große Geschäft werden andere machen.“ Beispielsweise die Firmen, die bereits die Lizenz zum Anbau von medizinischem Cannabis haben: Tilray und Aurora aus Kanada sowie die deutsche Firma Demecan.

In den Startlöchern dürften auch zahlreiche Hersteller stehen, die darauf warten, den liberalisierten Markt mit der Droge zu bedienen. Nicht zuletzt wird der Staat kräftig am Cannabisgeschäft verdienen. Durch zusätzliche Steuereinnahmen sowie Einsparungen bei Strafverfolgung und Justiz könnte er durch eine Cannabis-Legalisierung jährlich 4,7 Milliarden Euro einnehmen, so die Berechnungen von Wettbewerbsökonom Justus Haucap.

Den größten Deal aber könnten Natur und Umwelt machen – nicht bei der äußerst energieintensiven Indoor-Produktion des THC-reichen Cannabis, wobei Mengen von Kohlenstoffdioxid freigesetzt werden, sondern beim Anbau des umwelt- und klimafreundlichen Nutzhanfes, der auf freiem Feld gedeiht. Eine auf längeren Zeitraum angelegte Förderung von Anbau und Aufbereitung wünscht sich Helmut Banzer.

„Jeder Euro wäre gut angelegt und käme Landwirtschaft, Umwelt und Natur gleichermaßen zugute. Hanfanbau könnte ein Beitrag zur Klimarettung sein.“