Gut für Insekten

Hillegom. Insekten können nicht ohne Nektar und Pollen leben. Blumen produzieren diese beiden wichtigen Substanzen. Indem man Zwiebelpflanzen in den Boden bringt, hilft man den Insekten, genügend Nektar und Pollen zu finden. Sie brauchen Nektar und Pollen zum Leben. Aber im zeitigen Frühjahr sind nicht genügend Nektar und Pollen zu finden. Früh blühende Zwiebelgewächse produzieren im Vergleich zu anderen Gartenpflanzen viel Nektar und Pollen. Aufgrund des Mangels an Pollen und Nektar schrumpft die Insektenpopulation sowohl in Art als auch in Menge. Wenn jeder, der einen Garten, eine Terrasse oder einen Balkon hat, aktiv wird, wird diesem Schwund entgegengewirkt. Bereits ab Januar werden Nektar und Pollen durch die frühesten blühenden Zwiebelpflanzen abgegeben. Hier die Top-Ten, welche Zwiebelpflanzen Nahrung für Insekten bieten und damit die Artenvielfalt erhöhen: Windröschen: Das Windröschen blüht im März und April mit zarten lila-blauen Blüten. Diese Zwiebelpflanze liefert vor allem Pollen für Wildbienen und Honigbienen. Traubenhyazinthe: Die Traubenhyazinthe wird von Bienen verehrt. Der graue Pollen wird von Hummeln, Wild(sand)bienen, Honigbienen und Schmetterlingen geliebt. Krokus: Krokusse tragen zur Artenvielfalt bei, weil die offenen Blüten den Pollen und Nektar für Bienen und frühe Schmetterlinge leicht zugänglich machen. Narzisse: Insekten mit langer Zunge laben sich an Nektar und Pollen von Narzissen. Die (wilde) Narzisse ist ein Liebling von Schlupfwespen und Schlupffliegen. Einblütiger Frühlingsstern: Die zartrosa, lilafarbenen, blauen oder weißen, sternförmigen Blüten des einblütigen Frühlingssterns locken viele verschiedene Insektenarten an. Zierlauch: Die konvexe Form ermöglicht es mehreren Insekten, sich gleichzeitig von dieser Blüte zu ernähren. Es ist daher oft sehr belebt auf Zierlauch. Schneeglöckchen: Die heiteren weißen Schneeglöckchen bieten von Dezember bis April reichlich Nektar und Pollen für früh fliegende Wildbienen, Honigbienen und Schmetterlinge. Sternhyazinthe: Die Sternhyazinthe blüht im zeitigen Frühjahr und ist sowohl ein Pollen- als auch ein Nektarspender für verschiedene Insekten. Winterling: Der Winterling ist eines der frühesten blühenden Knollengewächse. Die fröhlichen Teppiche aus gelben, weit geöffneten Blüten sind ein Fest für Hummeln. Sommer-Knotenblume: Die relativ unbekannte (aber bei Insekten beliebte) Sommer-Knotenblume gedeiht an feuchten Stellen.

Die Menge an Nektar, die eine Pflanze produziert, schwankt im Laufe des Tages aufgrund von Veränderungen der Feuchtigkeit und des Sonnenlichts. Die drei wichtigsten Bestäuber von Blumen sind Wildbienen, Schwebfliegen und Schmetterlinge. Die Auswirkung eines Mangels an Nektar und Pollen und damit an Insekten wird in der Kette nach oben weitergegeben; es gibt weniger Nahrung für Vögel und kleine Säugetiere. Nektar ist eine zuckerhaltige, sirupartige Flüssigkeit aus Glukose, Fruktose und Saccharose. Die Pflanzen scheiden diesen Stoff über die Honigdrüsen aus. Der Pollen stammt aus den männlichen Keimzellen der Blüte. Sie kommen aus den Staubblättern. Bereits im Februar erwachen viele Schmetterlinge aus ihrem Winterschlaf. Sie suchen sich sonnige Plätze, um sich aufzuwärmen und ihre Eier abzulegen. Bienen und Fliegen erwachen bei einer Temperatur von sechs bis sieben Grad Celsius. Sie beginnen dann sofort mit der Suche nach Nahrung für ihre Larven. Für ein Kilogramm Pollen muss eine Biene ihre Pollenkörbe 50 000 bis 100 000 Mal füllen.

Infos zu Blumenzwiebeln unter www.blumenzwiebeln.de.