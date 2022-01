Für Milchbauern ein Grund zum Jubeln?

Im Oktober 2021 lag der Milchpreis bei etwa 39,2 Cent für ein Kilogramm konventionell erzeugter Milch – im Vergleich dazu im Oktober des Vorjahres bei 34,7 Cent (laut Statista). Aktuell ist er auf zirka 43,7 Cent geklettert.

Am Anfang steht die Kuh. Sie ist das erste und wichtigste Glied in der Kette, die vom Milchbauern über Molkereien, Supermärkten und Discountern bis hin zum Verbraucher reicht, der vor dem Regal steht und Milch, Butter und Käse in seinen Einkaufswagen packt.

Milch – Fakten und Zahlen 54 787 Milcherzeuger halten in Deutschland 3,8 Millionen Milchkühe und erzeugen 32,7 Millionen Tonnen Milch pro Jahr (laut Viehzählung von November 2021). Deutschland ist damit der größte Produzent von Kuhmilch in der EU. Kontinuierlich ging die Zahl der Betriebe mit Milchkühen in den letzten Jahren zurück. Heute gibt es in Deutschland etwa 55 800 milchviehhaltende Betriebe; 1999 waren es noch 152 500. In jedem fünften landwirtschaftlichen Betrieb stehen Milchkühe im Stall, im Schnitt 70 Kühe. Jedoch die Spannweite ist groß und reicht von zehn bis mehr als 1000 Milchkühen pro Betrieb. Rein rechnerisch hat jede Milchkuh 2020 8457 Kilogramm Milch produziert. Zwischen 2010 und 2020 ist die Milchleistung in allen Bundesländern durchschnittlich um 137 Kilogramm je Kuh und Jahr angestiegen. Dies bedeutet einen Leistungsanstieg von 19 Prozent. Der Bundesbürger verzehrt durchschnittlich im Jahr 49,9 Kilogramm Konsummilch, 14,8 Kilogramm Joghurt, 25,4 Kilogramm Käse, 6,3 Kilogramm Butter. Täglicher Milchverbrauch weltweit: 1,9 Milliarden Liter Milch (Quellen: Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig/Milchindustrieverband). Auszahlungspreis: Darunter versteht man jenen Preis, den der Milchbauer von der Molkerei erhält. Er liegt deutlich unter dem Verbraucherpreis, zu dem die Milch im Supermarkt angeboten wird. Berechnet wird der Auszahlungspreis anhand des Grundpreises, der in Cent pro Kilogramm Rohmilch festgelegt wird (ein Liter Milch entsprechen 1,03 Kilogramm). Er ist der Mindestpreis, den die Molkerei an den Produzenten zahlt. Für den Grundpreis wird ein Fettgehalt von vier Prozent und ein Eiweißgehalt von 3,4 Prozent zugrunde gelegt. Für darüber hinaus gehende Fett- und Eiweißanteile gibt es Zuschläge. Verbraucherpreis: Nicht nur die Molkereien, auch die großen Handelsketten wollen am Milchpreis verdienen. Zweimal jährlich schließen sie mit den Molkereien Abnahmeverträge zu festen Preisen ab. Spotmilch: Das ist die Milchmenge, die Unternehmen frei untereinander handeln. Die Preise gelten als Frühindikator für die Entwicklung der Milchpreise. Börsenmilchwert: Der Kieler Börsenmilchwert (ife Institut für Ernährungswirtschaft) ist ein Zukunftswert für die Milch. Er gibt an, welchen Milchwert die Marktteilnehmer an der Milchterminbörse in Leipzig in den künftigen Monaten erwartet. Der Börsenmilchwert gilt für Standartmilch mit vier Prozent Fett und 3,4 Prozent Eiweiß ohne Mehrwertsteuer. Verbraucherpreise: Höhere Einkaufspreise gibt der Einzelhandel, wenn auch zeitverzögert, an den Verbraucher weiter. Sie machten sich (laut Agrarmarkt Informationsgesellschaft) erstmals im November vergangenen Jahres deutlich bemerkbar: Deutsche Markenbutter: 1,62 Euro je 250 Gramm (1,32 Euro im November 2020), Schnittkäse, Gouda jung: 5,28 Euro je Kilogramm (4,86 Euro im November 2020), Streichmischfette: 1,43 Euro je 250 Gramm (1,30 Euro im November 2020). Den Preis für Frischmilch, 3,5 Prozent Fett, hat Aldi als erster Discounter im Januar um drei Cent pro Liter angehoben. rehe

Im Stall von Norbert Beck und Jürgen Stolz auf Hof Aischland bei Weikersheim stehen 300 braun- und schwarz-weiß-gefleckte Kühe. Die beiden sind Experten in Sachen Milcherzeugung. Wenn nicht sie, wer dann? „Eine jährliche Milchleistung von etwa 9000 Liter Milch schafft jede von ihnen“, versichert Norbert Beck. Von wegen faules Kuhleben! Sie produzieren rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. „Diese beachtliche Leistung ist nur mit ausgewogenem, hochwertigem Futter zu erreichen“, erklärt der Landwirt. „Das Grundfutter stammt von unseren eigenen Wiesen und Äckern.“

Obwohl die Bestände an Milchkühen kontinuierlich abnehmen, ist die Milchproduktion in Deutschland in den letzten 20 Jahren konstant geblieben beziehungsweise leicht angezogen. „Nicht nur das Futter, auch neue Züchtungen und Rassen sowie verbesserte Haltebedingungen kurbelten die Milchproduktion der Kühe an. Diese Leistungssteigerung ermöglichte so manchem Landwirt das Überleben in Zeiten, in denen der Milchpreis im Keller war“ – beispielsweise 2006, als er auf einen Tiefstand von 28,6 Cent absank.

Niedrige Preise mit gesteigerter Produktion ausgleichen – diese Zeiten dürften vorbei sein. Norbert Beck ist sich sicher: „Die Höchstgrenze, was eine Kuh an Leistung erbringen kann, ist erreicht. Die Haltung von Milchkühen ausweiten, was mit dem Bau neuer Ställe verbunden wäre, ist in Zeiten explodierender Baukosten kaum umsetzbar.“

Hohe Betriebskosten

Erstmals seit 2017 hat die Milcherzeugung in Deutschland die Marke von jährlich 33 Millionen Tonnen unterschritten. Auch die Milchanlieferung ging 2021 zurück und lag etwa 1,5 Prozent unter dem Vorjahr. Beschleunigter Strukturwandel durch ständig zunehmende Produktionsauflagen macht sich allmählich bemerkbar.

„Auch das Wetter hat einen nicht zu unterschätzenden Einfluss“, weiß Landwirt Norbert Beck. „Bedingt durch lange Trockenperioden war das Futter von minderer Qualität, was sich auf die Milchleistung der Kühe auswirkt.“

Hauptsächlich jedoch schränken die in die Höhe geschnellten Betriebskosten die Produktionsleistung der Milcherzeuger ein und lassen die Milchpreise kontinuierlich ansteigen.

„Kuh nicht vom Eis“

Noch kein Jahr ist vergangen, dass Bauern in ganz Deutschland mit Traktoren auf die Straße gingen, um für höhere Milchpreise zu demonstrieren. Inzwischen erhalten sie ungefähr 43,7 Cent pro Kilogramm Rohmilch. Doch damit ist „die Kuh noch nicht vom Eis“. Norbert Beck findet: „Kein Grund zum Jubeln.“

Laut Statistischem Bundesamt haben sich die Betriebsmittel im vierten Quartal 2021 um 13,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal verteuert.

„Ein erheblicher Teil des Erlöses wird dadurch aufgezehrt. Ob die enorm gestiegenen Betriebsmittelkosten durch die steigenden Milchpreise einigermaßen abgefangen werden können, ist von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich und von der jeweiligen Struktur abhängig.“

Die Kooperation von Norbert Beck und Jürgen Stolz war ein zukunftsorientierter Schritt. Durch die Zusammenlegung der beiden Höfe lassen sich Kosten sparen und notwendige Investitionen leichter stemmen, habe die Erfahrung gezeigt, erklären die beiden Partner.

Ergänzend hierzu bemerkt Stefan Fröber, Kreisgeschäftsführer des Bauernverbandes Main-Tauber, im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten: „Wirft man einen Blick auf Spotmilchpreis, Börsenwert und Rohstoffwert, wird man feststellen, dass diese drei wichtigen Indikatoren für die Milchpreisentwicklung bereits seit Anfang vergangenen Jahres kräftig angezogen und seit Monaten die 50-Cent-Marke überschritten haben. Jedoch nur sehr schleppend hat sich dieser Anstieg erst ab Mitte des Jahres auf den Auszahlungspreis ausgewirkt.“ Seine Prognose für die Zukunft: „In Anbetracht anhaltender Verknappung und Verteuerung von Rohstoffen werden sich die Milchpreise weiter nach oben entwickeln.“

Jeder will verdienen

Jürgen Stolz ist Mitglied im Vorstand der Hohenloher Molkerei in Schwäbisch Hall. „Molkereien haben eine unbequeme Position zwischen Erzeugern und Vermarktern. Einerseits sind sie bestrebt, ihren Kunden einen angemessenen Preis für die abgelieferte Milch zu zahlen, andererseits stehen sie in harten Verhandlungen mit Großmärkten und Discountern, die ihre Waren möglichst billig an die Kunden abgeben wollen.“ Ganz davon abgesehen, dass Molkereien ebenfalls am „weißen Nass“ verdienen möchten.

Unerbittlich sei der Konkurrenzkampf und lasse wenig Spielraum. „Die Vermarkter wissen genau, dass in Zeiten, in denen die Lebenshaltungskosten rapid steigen, der Kunde mehr denn je Preise vergleicht.“

Nicht nur bei den Erzeugern, auch bei den Molkereien liefen die Kosten aus dem Ruder, beschreibt Jürgen Stolz die Situation. „Molkereien sind energieintensive Betriebe. Ständig wird etwas erhitzt oder gekühlt. Auch in der Logistik läuft es nicht rund. Steigende Dieselpreise, knappe Ladeflächen, fehlende Container und Mangel an Verpackungsmaterial erschweren den Vertrieb. Derzeit kämpfen Milchverarbeiter und Handel mit harten Bandagen um Abnahmekonditionen.“

Längst ist noch nicht „alles in Butter“. Kühe geben ihre Milch unbeeindruckt vom Stand der Verhandlungen. „Milch ist ein verderbliches Produkt. Ihre begrenzte Lagerfähigkeit gibt Aldi, Lidl, Netto und Co. ein Druckmittel in die Hand.“

Große Nachfrage

„Die derzeitige Situation – knappes Angebot trifft auf große Nachfrage – ist nicht bei uns in Deutschland entstanden“, erklärt Martin Boschet, Geschäftsführer der Molkerei Hohenlohe, im Rahmen eines digitalen Fachgesprächs zum Thema „Milch“. „Insgesamt ist die Nachfrage nach Milch und Milchprodukten hierzulande rückläufig.“

Zunehmend an Bedeutung gewinne der Außenhandel. Die Hälfte seiner produzierten Milchmenge exportiere Deutschland in Form von Milchprodukten. Hauptabnehmer seien die Niederlande, Italien und China (laut Statista). Riesig sei der Durst nach Milch vor allem in China. Nur rund 60 Prozent seines Bedarfs könne das riesige Land selbst decken.

„Umgekehrt importiert Deutschland rund 12,5 Millionen Tonnen Milch – vorwiegend von seinen europäischen Nachbarn, wie den Niederlanden, Österreich, Frankreich oder der Schweiz“, ergänzt Martin Boschet. Immer stärker seien die deutschen Milchbauern dem Einfluss der Weltmarktpreise ausgesetzt – mit allen Chancen und Risiken.

Mehr Regionalität, mehr Tierschutz, mehr Nachhaltigkeit wünscht der Verbraucher, wenn man Umfragen glauben darf. Mit einer vierstufigen Siegelklassifikation möchten Edeka und Netto – ähnlich wie bei Fleisch nun auch bei Milch – für mehr Transparenz sorgen. Weitere Großmärkte und Discounter werden folgen. Noch im ersten Quartal will man Milch der Stufe 1 aus den Regalen verbannen.

Mit seinem modernen Freilauf- und Liegeboxenstall ist Hof Aischland für die Zukunft gut aufgestellt. Viele kleinere Höfe werden jedoch nicht mithalten können. Ganzjährige Anbindehaltung, wie sie noch in zehn Prozent der deutschen Kuhställe zu finden ist, soll nach Plan der Regierung nach einer Übergangsfrist von zehn Jahren verschwinden. Diesen Aufschub gewährt der Handel den Betroffenen nicht.

„Viele werden aufgeben müssen. Daran wird auch das ,Bonbon’, ein Zuschlag von 1,2 Cent pro verkauftem Liter Milch, den der Handel den Milchbauern zahlen will, nichts ändern“, befürchtet Jürgen Stolz. „Das ist Augenwischerei, davon kann man keinen neuen Stall bauen.“

Stefan Fröber hat die Hoffnung nicht aufgegeben: „Vielleicht bekommt man endlich eine einheitliche, aussagekräftige Kennzeichnung hin und macht damit dem undurchsichtigen Dschungel von unterschiedlichen Kennzeichnungen ein Ende.“ Wohin der Verbraucher letztlich greifen wird, wenn er vor dem Regal steht, das weiß heute niemand. Jürgen Stolz ist skeptisch: „Es ist zu hoffen, dass sein Wunsch nach mehr Lebensqualität für Nutztiere nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt und die teure, hochwertige Milch am Ende nicht zum Ladenhüter wird.“

Gelassene Kühe

Ein letzter Blick in den Stall von Hof Aischland. Es ist Abend geworden. 300 Kühe sind gemolken und satt. Schläfrig verdauen sie ihre Mahlzeit in einem ihrer vier Mägen. Langbewimperte, sanfte Augenpaare beobachten gelassen den Besucher. Mehr Wertschätzung wünschen sich Norbert Beck und Jürgen Stolz – für ihren Berufsstand, ihre Arbeit und ihre Tiere. Ein Besuch im Kuhstall tut dem Menschen gut, ab und zu darüber nachzudenken, was die freundlichen Riesen leisten.

Ob es nun richtig ist, die Produkte der Kuh zu konsumieren oder nicht, darüber soll an dieser Stelle nicht diskutiert werden, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ein wenig Respekt hätten sie allerdings verdient, die Milchbauern und ihre Tiere.