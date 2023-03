Fischzucht viel besser als ihr Ruf

Oft wird die Aquakultur mit Umweltverschmutzung, Massentierhaltung oder dem Einsatz von Antibiotika in Verbindung gebracht. Doch ein Blick auf die Fakten zeigt: Die Fischzucht ist deutlich besser als ihr Ruf und sie kann vor allem bei der Umwelt- und Klimabilanz einzigartige Vorteile ausspielen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zuchtfisch, wie er in Deutschland und weiten Teilen Europas erzeugt wird, stellt eine hochwertige, sichere tierische Nahrungsquelle dar, die im Vergleich zu den terrestrischen Nutztierarten sehr ressourcen- und klimaschonend erzeugt werden kann. Dies gilt vor allem für die in der hiesigen Aquakultur dominierende Salmonidenart, Regenbogenforelle und Karpfen, der meist in extensiver Teichwirtschaft erzeugt wird.

Die vergleichsweise ausgesprochen Öko- und Klimabilanz ist zu einem großen Teil in der besonderen Lebensweise von Fischen begründet. Ihre Anpassung an ihre aquatische Umwelt birgt einige Vorteile: Fische sind wechselwarme (poikilotherme) Tiere, das bedeutet, ihre Körpertemperatur entspricht der Temperatur des Wassers, somit müssen sie also im Gegensatz zu den Säugetieren und den Vögeln keine Energie in deren Aufrechterhaltung investieren.

Mehr zum Thema Energie Studie: Erdgasleitungen für Wasserstoff-Transport geeignet Mehr erfahren Bundesländer Agrarministerkonferenz beginnt mit Protesten Mehr erfahren

Des Weiteren macht die aquatische Umgebung, die es aufgrund der hohen Dichte vielen Fischarten ermöglicht, mit Hilfe ihrer Schwimmblase beinahe mühelos in der Wassersäule zu schweben, ein aufwendiges Knochengerüst überflüssig. Durch diese „Spareigenschaften“ ergibt sich ein relativ effizientes Verhältnis von aufgenommenem Futter zu somatischem Wachstum.

Für Forellen ist ein Futterquotient, also das Verhältnis von Futter zu Zuwachs, von eins oder sogar darunter erreichbar, sofern gute Wasserkonditionen, wie etwa ein ausreichender Sauerstoffgehalt, gegeben sind. Dies bedeutet, dass mit einem Kilogramm aufgenommenes Futter ein Kilogramm Gewichtszunahme oder mehr erreicht werden kann.

Ein weiterer Aspekt, der zum geringen ökologischen Fußabdruck der heimischen Aquakultur beiträgt, ist die energieextensive Form der Erzeugung. Forellen und Co. werden hierzulande überwiegend in Durchflussanlagen gehalten. Vorzugsweise sauerstoffreiches kühles Bach- oder Quellwasser durchströmt die Haltungsbecken und wird wieder in den Vorfluter zurückgeleitet. Die Nutzung des natürlichen Gefälles macht den Einsatz von Pumpen überflüssig und der Energieverbrauch bleibt gering.

In der extensiven Karpfenteichwirtschaft ist der Energieeinsatz ebenfalls marginal, auf künstliche Futtermittel wird weitestgehend verzichtet, so dass Nährstoffemissionen nicht ins Gewicht fallen. Ganz im Gegenteil, die Teiche können sogar als Nährstoffsenke fungieren und bieten Ersatzlebensraum für viele seltene Tier- und Pflanzenarten.

Moderne hochverdauliche Futtermittel und der Einsatz von immer effizienterer Reinigungstechnik haben zudem dafür gesorgt, dass auch die Emissionen von Phosphor und Stickstoff aus der intensiven Forellenzucht und somit die direkten Umweltauswirkungen auf die angrenzenden Ökosysteme in den letzten Jahrzehnten stark reduziert wurden.

Dies gilt auch für Antibiotika, deren Anwendung zumindest in der europäischen Aquakultur heute sehr gering ist. In der norwegischem Lachszucht beispielsweise wurde der Antibiotikaeinsatz durch vorbeugende Impfungen mittlerweile um 99 Prozent im Vergleich zu 1987 reduziert, obwohl das erzeugte Volumen von Zuchtlachs im gleichen Zeitraum um das Vielfache gestiegen ist.

Außerdem ist der kleinskalige Sektor, der ausschließlich durch Familienbetriebe geprägt ist, stark auf die regionale Vermarktung ausgerichtet, so dass die Transportwege und Kühlketten meist kurz sind und unnötige Klimaemissionen verhindert werden.

Doch während für die Nutztierarten wie Rind, Schwein und Geflügel der Bedarf in Deutschland aus inländischer Erzeugung mindestens gedeckt werden kann, liegt die Selbstversorgung für Fisch bei unter 20 Prozent. In Folge werden große Mengen an Fisch besonders aus dem nicht-europäischen Ausland importiert, wo vergleichbare Standards für Umweltschutz, Tierwohl und Lebensmittelsicherheit oft fehlen. Grenzwertüberschreitungen von Rückständen von Medikamenten oder Chemikalien werden entsprechend vor allem in Importfisch aus Drittländern nachgewiesen.

Um eine größere Unabhängigkeit von Importen im Fischsektor zu erreichen, wird ein nachhaltiges Wachstum der Fischzucht sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene angestrebt.

Dennoch, auch der Aquakultursektor in Europa sieht sich Herausforderungen wie etwa lokal auftretenden Seuchengeschehen, die durch die klimawandelbedingte Erwärmung verstärkt werden können, gegenüber. Aber in der Gesamtbilanz stellt die Fischzucht eine ressourcenschonende Form der Lebensmittelerzeugung dar, die als wichtiger Lieferant für viele essenziellen Nährstoffe auch gesundheitliche Vorzüge aufweist. Dabei hat der relativ „junge“ Sektor noch großes Entwicklungspotenzial, wodurch die realistische Chance besteht, die jetzt schon vergleichsweise gute Ökobilanz weiter relevant zu verbessern.

Die Fischzucht leistet bereits heute einen wichtigen Beitrag für unsere Ernährungssicherheit bei einem vertretbaren Einfluss auf Umwelt. Doch anstatt das naturräumliche Potenzial in Deutschland für einen nachhaltigen Ausbau zu nutzen, stagniert die Erzeugung bzw. geht leicht zurück und die Importabhängigkeit wird eher größer. ble