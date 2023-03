„Fiona“ startet für Landwirte Ende März

Landwirte können den Gemeinsamen Antrag 2023 im Flächeninformations- und Onlineantragssystem („Fiona“) voraussichtlich erst ab Ende März bearbeiten und abschließen. Hierauf weist das Landwirtschaftsamt Main-Tauber hin.

Wie 2022, wird der „Fiona“-Antrag elektronisch eingereicht. Darum entfällt die Abgabe eines komprimierten Papierantrags beim Landwirtschaftsamt. Nachdem der Antrag übermittelt wurde, erhalten die Nutzer eine elektronische Eingangsbestätigung, die zudem in der Dokumentenablage in „Fiona“ hinterlegt wird. Sind zusätzliche Nachweise oder Unterlagen erforderlich, etwa für einzelne Maßnahmen des Förderprogramms für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (Fakt II), müssen sie wie bisher fristgerecht in Papierform dem Landwirtschaftsamt zugeleitet werden.

Das Landwirtschaftsamt empfiehlt aufgrund der vielen Neuerungen, sich frühzeitig mit der Arbeit in „Fiona“ vertraut zu machen und mit der Antragsbearbeitung zu beginnen. Durch die deutliche verkürzte Annahmezeit und den damit einhergehend hohen Antragsfrequenz ist mit einer Beeinträchtigung bei der Erreichbarkeit der Sachbearbeiter des Amts zu rechnen.

In zwei Online-Informationsveranstaltungen erläutert das Landwirtschaftsamt die neuen Vorgaben im Gemeinsamen Antrag sowie weitere Besonderheiten am Mittwoch, 29. März, sowie am Dienstag, 4. April, jeweils ab 19.30 Uhr.

Die Inhalte der Veranstaltungen sind deckungsgleich. Empfänger des E-Mail-Verteilers „Informationen der Verwaltungsgruppe“ haben den Zugangslink bereits per E-Mail erhalten. Alle anderen Interessierten senden eine E-Mail mit dem Betreff „Infoveranstaltung GA“ an LWA-veranstaltung@main-tauber-kreis.de und erhalten dann den Zugangslink.

Auch dieses Jahr werden wieder persönliche Beratungstermine mit vorheriger Terminvereinbarung angeboten. Der Termin ist online auf der Homepage des Landratsamtes zu buchen. Je Beratungstermin werden 45 Minuten eingeplant, weshalb gut vorbereitete Anträge für die Besprechung erforderlich sind. Eine persönliche Abgabe des Gemeinsamen Antrages im Amt ohne Termin ist nicht möglich. Das Landwirtschaftsamt teilt jedem Antragsteller schriftlich weitere Informationen mit. Es wird gewünscht, bei offenen Fragen im Rahmen der Antragstellung das Landwirtschaftsamt unter Telefon 07931/48276307 anzurufen, um einen möglichst reibungslosen Ablauf sicherzustellen.

In jedem Fall müssen der elektronische Antrag sowie die erforderlichen schriftlichen Nachweise bis spätestens Montag, 15. Mai, beim Landwirtschaftsamt eingegangen sein. lra