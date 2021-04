München. Felix Hoffarth aus Lohra in Hessen wurde beim „CeresAward“ zum „Landwirt des Jahres 2020“ gekürt. Den bedeutenden Preis in der Landwirtschaft wurde ihm jetzt im Rahmen einer Onlineveranstaltung verliehen.

Betriebskonzept

„agrarheute“-Chefredakteur Simon Michel-Berger erklärt die Entscheidung: „Unser Sieger hat ein Betriebskonzept, das in allen Bereichen wohl durchdacht ist. Die Produktionssysteme greifen ineinander wie Zahnräder. Die Arbeitsspitzen sind so verteilt, dass alles leistbar bleibt.

Dabei hat er die Rentabilität seiner Betriebszweige immer im Blick. Er hat das Kreislaufdenken auf seinem Hof perfektioniert. Damit schafft er Effizienz und Nachhaltigkeit. Er hat ein Händchen und ein Auge für Tiere. Das zeigen nicht nur die Zuchterfolge. Er achtet auf die Haltung und darauf, dass sein Handeln von Außenstehenden verstanden wird. Dabei hat er die Erzeugung von der Aufzucht bis zur Vermarktung selbst in der Hand.“

Wie es in der Begründung der Jury weiter heißt, ist der „Landwirt des Jahres 2020“ kein Einzelkämpfer, sondern er wirkt und wirbt aktiv für Kooperationen in und um die Landwirtschaft“. Als Jury für den Gesamtsieger fungierten Simon Michel-Berger, Carsten Matthäus und Markus Pahlke für „agrarheute“, Alexander Hörmann und Josef Reiter für Hauptsponsor Deutz-Fahr sowie Linda Kelly, „Landwirtin des Jahres 2019“. Der „Landwirt des Jahres“ ist mit 10 000 Euro Preisgeld dotiert. Hoffarth wurde bereits im Dezember zum Sieger in der Kategorie „Rinderhalter“ gekürt.

Zum siebten Mal

„agrarheute“ hat den „CeresAward 2020“ zum siebten Mal verliehen. Für diese hohe Auszeichnung der Landwirtschaft können sich Bauern aus Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland in zehn Kategorien bewerben. Corona-bedingt musste die für Oktober 2020 geplante traditionelle „Nacht der Landwirtschaft“ in Berlin mit Kürung der Kategorie-Sieger und des „Landwirts des Jahres“ verschoben werden. Stattdessen hat „agrarheute“ seitdem nach und nach die zehn Kategorie-Sieger digital vorgestellt.

Michel-Berger erklärt das Konzept des „CeresAwards“: „Wir zeichnen damit die Landwirte aus, die ihren Betrieb außergewöhnlich bewirtschaften und dabei Großartiges für Menschen, Umwelt und Tiere leisten. Landwirte sind echte Gestalter. Heutzutage geht es nicht mehr um die Produktion größtmöglicher Mengen, sondern um die nachhaltige Erzeugung hochwertigster Lebensmittel und um soziale Verantwortung sowie Tier- und Umweltschutz. Wir können stolz sein, dass Landwirte in Deutschland Lebensmittel unter besonders hohen Tier- und Umweltanforderungen erzeugen.

Innovative Wege belohnt

Dies macht aber die Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte in Deutschland teurer als in anderen Ländern. Mit dem ,CeresAward’ wollen wir die Menschen aus der Landwirtschaft auszeichnen, die sich trauen, neue, innovative Wege zu gehen zum Vorteil von uns allen.“

Alle Sieger des „CeresAward 2020“: Ackerbauer: Stefan Leichenauer, Tengen-Uttenhofen/Baden-Württemberg. Biolandwirt: Fritz Wieninger, Wien/Österreich. Energielandwirt: Marius Pötting, Salzkotten-Scharmede/Nordrhein-Westfalen. Rinderhalter und „Landwirt des Jahres 2020“: Felix Hoffarth, Lohra/Hessen. Geflügelhalter: Christoph Schulz, Schenkendöbern/Brandenburg. Geschäftsidee: Christian Hurni und Simon van der Veer, Fräschels/, Schweiz. Junglandwirt: Leo Rösel, Neukirchen/Bayern. Manager: Peter Zens, Hürth/Nordrhein-W. Schweinehalter: Torsten Roder, Behren-Lübchin/Meck.-Vorpomm. Unternehmerin: Andrea Göhring, Mengen-Rulfingen/Baden-Württemberg.