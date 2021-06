Eine Chance für seltene Rassen und Sorten

Bonn. Lebensmittel aus alten und gefährdeten Sorten und Rassen vermarkten und damit deren Erhalt sichern: Einige Unternehmen sind erfolgreich mit diesem Konzept.

Der Erhalt der biologischen Vielfalt ist eines der großen Ziele dieser Zeit. Täglich gehen viele für das Ökosystem wichtige Pflanzen und Tiere verloren. Dabei handelt es sich keineswegs nur um Wildpflanzen und -tiere. Auch zahlreiche Nutztierrassen und Nutzpflanzensorten verschwinden zunehmend. In Deutschland waren 2017 54 von 77 einheimischen Nutztierrassen gefährdet. Das heißt, von diesen Rassen existieren nur noch sehr wenige Tiere und Bestände, oder es gibt sehr wenig Züchterinnen und Züchter, die sich um ihren Erhalt kümmern. Hinzu kommen über 2600 gefährdete Nutzpflanzenarten und -sorten.

Alles andere als Luxus

Der Erhalt dieser alten und gefährdeten Nutztierrassen und Nutzpflanzensorten ist alles andere als Luxus. Denn sie bieten einen reichen und vielfältigen Fundus an genetischen Eigenschaften. Dieser ist von besonderem Nutzen, um veränderten Umweltbedingungen besser begegnen zu können.

Mehrere Unternehmer stellten in den vergangenen Jahren erfolgreich unter Beweis, dass man seltene und alte Nutztierrassen und Nutzpflanzensorten sehr gut erhalten kann, indem man sie einer wirtschaftlichen Nutzung zuführt. Sie haben erkannt, dass viele der alten Pflanzensorten und Tierrassen besondere, verkaufsfördernde Merkmale besitzen: Entweder weil sie besonders gut schmecken, außergewöhnlich aussehen oder ganz besondere Inhaltsstoffe enthalten. Ebenso wichtig ist aber, dass viele von ihnen eine äußerst spannende Geschichte zu erzählen haben. Diese Kombination aus besonderen Merkmalen und regionaler Tradition ist sehr wertvoll für die Vermarktung, denn sie ermöglicht es, die aus diesen Pflanzensorten und Tierrassen gewonnenen Lebensmittelspezialitäten vom üblichen Standard abzuheben.

Die „Wiederbelebung“ regionaler Geschichten durch Lebensmittelspezialitäten fördert aber auch die Identität in den ländlichen Gebieten und unterstützt die Image- und Markenbildung im Wettbewerb der Regionen untereinander. Somit werden letztlich Wertschöpfung und Beschäftigung in ländlichen Räumen mit Tradition und Geschichte und dem Erhalt biologischer Vielfalt verbunden.

Besonders für die ökologische Landwirtschaft und Verarbeitung bietet die Nutzung alter Rassen und Sorten gute Chancen. Denn die ökologische Erzeugung ist seit je her nicht auf Maximalerträge aus, sondern stellt die Qualität mehr in den Vordergrund. Dies deckt sich gut mit dem Anbau alter Kultursorten, die eher niedrig im Ertrag sind, dafür aber auch unter widrigen Umständen und mit wenigen Nährstoffen zurechtkommen. Auch in der Haltung alter Tierrassen kommt die ökologische Wirtschaftsweise mit viel Platz und Auslauf näher an die Haltungserfordernisse der alten Rassen heran.

Das Nova-Institut und die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft haben im Rahmen des Projekts „AgroBioNet“ 21 Praxisbeispiele identifiziert, in denen es gelungen ist, den Erhalt alter heimischer Nutztierrassen oder Nutzpflanzensorten erfolgreich mit regionaler Wertschöpfung zu verbinden.

Das Bunte Bentheimer Schwein ist eine alte, regionale Rasse, die traditionell ein hochwertiges und fettreiches Fleisch zu bieten hat. Ihre Blütezeit hatte diese Schweinerasse in den 1950er-Jahren. Als in den Folgejahren zunehmend mageres Fleisch nachgefragt wurde, verschwanden diese fruchtbaren und anspruchslosen Schweine jedoch mehr und mehr von den Höfen. In den 1990er-Jahren gab es deutschlandweit nur noch rund 100 Zuchttiere. Heute wird die alte Schweinerasse in der „Roten Liste einheimischer Nutztierrassen in Deutschland“ geführt.

Verein ins Leben gerufen

Auf Initiative des Tierparks Nordhorn wurde daher eine Erhaltungszucht der Rasse aufgebaut und 2003 der Verein zur Erhaltung des Bunten Bentheimer Schweines ins Leben gerufen. Heute sind rund 100 Betriebe an dem Verein beteiligt mit insgesamt rund 600 Zuchtsauen und 100 Ebern.

Das Fleisch des Bunten Bentheimer Schweins hatte lange Zeit den Ruf, zu fett zu sein. Dadurch gestaltete sich die Vermarktung schwierig. Eine Anpassung der Haltungsbedingungen an die Bedürfnisse der alten Rasse behob dieses Problem jedoch. Denn, wenn die robusten Tiere genügend Auslauf haben und langsam wachsen, setzen sie weniger Fett an. Die Schlachtung erfolgt erst mit einem Jahr und nicht wie sonst üblich schon nach sechs Monaten. Durch die längere Wachstumsphase entwickelt das gereifte Fleisch seinen besonderen Geschmack.

Die anfänglichen Bedenken sowohl der Verbraucher als auch der Landwirte wurden durch umfangreiche Aufklärungsarbeit des Erhaltungsvereins ausgeräumt. Mittlerweile funktioniert die Vermarktung und erfolgt überwiegend in den umliegenden Großstädten mit größerer Kaufkraft. Einige Betriebe verkaufen das Fleisch an Gastronomiebetriebe und Privatpersonen, andere vermarkten über Hofläden, Feinkostgeschäfte und auf Wochenmärkten. Sie erzielen dabei teilweise doppelt so hohe Erlöse wie für herkömmliches Schweinefleisch. Da die Grafschaft Bentheim noch über vergleichsweise viele Metzgereien verfügt, kann die Verarbeitung überwiegend in der Region stattfinden.

Streuobstwiesen gehören zu den artenreichsten Biotopen Europas. Bis zu 5000 Tier- und Pflanzenarten können hier ein Zuhause finden. In den vergangenen 70 Jahren gingen viele Streuobstwiesen jedoch verloren, da sie oft nur schwer wirtschaftlich rentabel zu betreiben waren. Viele der verbliebenen Streuobstwiesen befinden sich heute in einem schlechten Zustand und werden nur noch spärlich gepflegt. Hier setzt die Streuobstwiesen Manufaktur mit dem Leitgedanken „Schutz durch Nutzung“ an.

Von Streuobstwiesen

Unter der Marke Ostmost vermarktet das Berliner Start-up Säfte, Schorlen und Cider aus alten Obstsorten von Streuobstwiesen in Clubs, Szenelokalen und Bio-Läden. Mit dem Verein „Äpfel und Konsorten“ fördert das junge Unternehmen eine nachhaltige Streuobstwiesenbewirtschaftung und verknüpft den Erhalt alter Obstsorten mit wirtschaftlichen Impulsen. Ostmost zahlt den Landwirten höhere Preise für ihr Streuobst, um diese Anbauform wieder rentabel zu machen.

Kein einfacher Einstieg

Der Einstieg in den hart umkämpften Berliner Markt war nicht einfach. Durch Eigeninitiative und Überzeugungsarbeit gelang es dem Team der Streuobstwiesen Manufaktur, sich am Markt zu etablieren. Zugute kam ihnen dabei ihr Einsatz für die gute Sache: Der Ansatz, mit leckeren Saftschorlen Streuobstwiesen und deren alte Obstsorten zu erhalten, kam gut an. Mittlerweile werden die Ostmost-Schorlen in etwa 400 Gastronomiebetrieben und 100 Bio-Supermärkten vermarktet – auch über die Grenzen Berlins hinaus.

Braunkohl ist Teil der kulturellen Identität des Lipperlandes. Dazu gehören die vielfältigen traditionellen Rezepte und Treffen zum Grünkohlessen. Viele der alten Braunkohlsorten wurden über Jahrhunderte nur in Selbstversorgergärten der Region angebaut und wären vermutlich verlorengegangen, wenn das LWL Freilichtmuseum Detmold nicht 2012 einen Aufruf gestartet hätte, um mehr über die alten Sorten des regionalen Kulturguts in Erfahrung zu bringen. Unter den zahlreichen Sorten wählte das Freilichtmuseum die „Lippische Palme“ wegen ihrer besonderen geschmacklichen Qualität aus und meldete sie als Amateursorte beim Bundessortenamt an. Die „Lippische Palme“ stammte aus dem alten Selbstversorgergarten des Großvaters von Bio-Bauer Jan Fleischfresser aus Kalletal. Jan Fleischfresser baute die „Lippische Palme“ daraufhin versuchsweise auf seinen Feldern an und wagte einen ersten Schritt in die Vermarktung. Die Aktion hatte einen so großen Erfolg, dass der Bio-Bauer seine Anbaufläche auf zwei Hektar erweiterte.

Hoher Wuchs

Wegen ihres hohen Wuchses muss die „Lippische Palme“ per Hand geerntet werden. Dabei hilft Jan Fleischfresser der gute Draht zu seinen Erntehelfern, die ihn schon seit Jahren bei seinem Bio-Rhabarber unterstützen. Eine glückliche Fügung war auch, dass die benachbarte Firma „Lipperland Konserven“ mit langjähriger Erfahrung in der Gemüseverarbeitung bereit war, kleinere Mengen der alten Grünkohlsorte in Bio-Qualität zu verarbeiten. Durch die Haltbarkeit der Glaskonserve ist Fleischfresser sehr flexibel in der Vermarktung der rund 23 000 Gläser, die pro Hektar zusammenkommen.

Kostendeckende Preise

Im Verkauf setzt er vor allem auf städtische Bio-Märkte, wo für hochwertige Produkte und besondere Qualität kostendenkende Preise erzielt werden. Die Märkte versorgt der Betrieb mit dem eigenen Lieferwagen. Wegen des anhaltenden Erfolgs hat der Landwirt 2020 die Anbaufläche sogar auf fünf Hektar erweitert. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, einen Teil seiner Produkte künftig über das Zentrallager der norddeutsche Biomarkt-Kette „dennree“ in Hamburg zu vertreiben und die eigene Logistik herunterzufahren.

Im Anbau hat sich die Lippische Palme als besonders widerstandsfähig gegen Trockenheit erwiesen, was auf ihre genetische Vielfalt zurückzuführen ist.

Jan Fleischfresser vermehrt das Saatgut der Pflanzen, in enger Kooperation mit dem Freilichtmuseum, selbst und sorgt für eine sachte Auswahl. Dadurch bleibt die Heterogenität im Sinne einer Populationssorte erhalten. ble