Odenwald-Tauber. „Wenn öffentliche Gelder fließen, muss gewährleistet sein, dass sie entsprechend ihrer Bestimmung verwendet werden. Unsere Kontrollen sind effizient und genau“, versichert Reinhard Brand vom Landwirtschaftsamt.

Förderung seit 1992

Bereits seit 1992 fördert das Land Baden-Württemberg Maßnahmen, die dem Umweltschutz in der Landwirtschaft zugutekommen. „FAKT“, das Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl, wurde 2015 aufgelegt mit Schwerpunkten wie Erhalt der Kulturlandschaft, Klimaschutz, Ressourcenschutz und Förderung der Biodiversität in der Landwirtschaft. Die Finanzierung erfolgt mit Mittel der EU, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg. Eine der Fördermaßnahmen aus dem umfangreichen Katalog ist die Brachebegrünung mit Blühmischungen.

„Erfreulich ist, dass die Zahl der Teilnehmer an diesem Programm stetig wächst“, berichtet Reinhard Brand. „Trotzdem“, bedauert er, „nimmt die Anzahl der Anträge insgesamt ab, was daran liegt, dass immer mehr kleinere landwirtschaftliche Betriebe aufgeben.“ Die meisten seien Opfer des Strukturwandels, der in vollem Gange sei. „Etwa 200 bis 250 Hektar braucht schätzungsweise ein Betrieb heute, um eine Familie zu ernähren.“

Beraten – unterstützen – prüfen

Jährlich werden etwa fünf Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe einer Prüfung vor Ort unterzogen. „Das hat nichts mit Misstrauen zu tun, aber Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir kommen nach kurzfristiger Anmeldung“, erklärt Reinhard Brand. „Mit im Team haben wir einen Vermessungstechniker, der nachmisst, ob die Größe der Flächen mit den Angaben übereinstimmt.“ Verstöße hätten Konsequenzen. In diesem Fall verlöre der Landwirt die Förderprämie und müsse gegebenenfalls auch bereits ausgezahlte Gelder zurückerstatten. „Doch das kommt selten vor.“

Reinhard Brand betont die gute und zuverlässige Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft. „Prüfen ist nur eine unserer Aufgaben. Wir verstehen uns vor allem als eine Behörde, die unterstützt, berät und den Landwirten hilft, sich in dem Dschungel von Vorschriften zurechtzufinden.“

Die Mischung macht’s

Ein paar Päckchen Samen kaufen und ausstreuen – so einfach geht’s nicht.

Im Förderprogramm sei die Zusammensetzung der hochwertigen Blühmischungen genau vorgeschrieben. Gefördert würden vor allem selten gewordene Wildkräuter. Auf eine standortgerechte Sortenwahl werde großen Wert gelegt. „Deshalb dürfen sie nur von zertifizierten Herstellern erworben werden. Auch das ist Bestandteil unserer Prüfung“, erklärt Reinhard Brand.

Hohe Qualitätsstandards

„Nirgendwo sind die Standards so hoch wie Deutschland“, ist sich Reinhard Brand sicher. „Diese Genauigkeit wird manchmal als „überzogen“ kritisiert. Doch gerade dadurch wird die Qualität der landwirtschaftlichen Produkte in Deutschland gesichert. Das ist wie ein Gütesiegel, wodurch sich deutsche Erzeugnisse von manchen ausländischen abheben. Wünschenswert wäre, dass Verbraucher das mehr zu schätzen wissen.“

Der Anblick leer gefegter Regale zu Beginn der Corona-Krise hat bei vielen das Bewusstsein für die Bedeutung einer zuverlässigen Versorgung mit Nahrungsmitteln und für die Arbeit der Erzeuger geschärft. Diese Wertschätzung für die Landwirtschaft und deren Produkte muss dauerhaft sein und muss sich auch in der Bereitschaft niederschlagen, einen reellen Preis zu zahlen.