Die Super-Beere aus dem Garten

Der „Internationalen Tag der Früchte“ oder der „Tag des Obstes“ ist am 1. Juli. Für die Fachleute der Bayerischen Gartenakademie Gelegenheit, eine Super-Frucht vorzustellen. Schwarzglänzend präsentieren sich die Früchte der Brombeere. Ein gesunder und frischer Snack aus dem Garten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jedes Jahr wird eine Frucht des Jahres gewählt: 2022 ist es die Brombeere (Rubus fruticosus). Die Pflanzen gedeihen gut in heimischen Gärten und die Früchte tragen zu einer gesunden und abwechslungsreichen Ernährung bei.

Von rot über fast schwarz reifen nun die Früchte der Brombeeren. Wie auch die verwandten Himbeeren, besitzen sie Sammelsteinfrüchte um den zapfenförmigen Fruchtboden. Botanisch gesehen sind sie eigentlich keine Beeren. Mit der Kombination verschiedener Sorten kann sich der Erntezeitraum der Brombeeren von Anfang Juli bis Mitte September erstrecken. Zu den ersten Sorten gehört „Loch Tay“, gefolgt von „Loch Ness“. „Navaho“ sowie „Asterina“ beschließen die Ernte. Doch schwarze Früchte bedeuteten nicht zugleich Pflückreife und Hochgenuss. Eine Brombeere muss sich beim Pflücken leicht lösen und quasi „in die Hand fallen“. Nur dann können die guten Sorten geschmacklich voll überzeugen. Brombeeren sind wahre Vitaminbomben (A, C, E, B), besitzen viele sekundäre Inhaltsstoffe und regen durch den hohen Ballaststoffanteil die Verdauung an.

Mehr zum Thema Kindernachrichten Nicht nur Gemüse: Mit Solarstrom doppelt ernten Mehr erfahren Kariesprophylaxe Sommerliche Erfrischung: Freche Früchtchen Mehr erfahren

Was gibt es Besseres als die Brombeeren frisch zu naschen. Sie eignen sich als Zugabe von Müsli, für Smoothies und Joghurts, als Kuchen- und Tortenbelag. Dabei überraschen sie mit ihrer dunklen Farbe und dem fruchtigen Aroma. Doch auch zu Fruchtaufstrichen, in Grütze, in Rumtopf oder als Likör lassen sich die Super-Früchte verarbeiten. Lagern lassen sich die empfindlichen Früchte nur kurz. Im Kühlschrank halten sie ein bis zwei Tage und bei null Grad maximal eine Woche. Man kann sie jedoch gut einfrieren, um einen Vorrat für den Herbst und Winter anzusammeln.

Die selbstfruchtbaren Brombeeren sind recht genügsam. So wachsen sie auf leichten, wie auch auf schwereren Böden. Staunässe oder Bodenverdichtungen mögen sie aber nicht. Bei einem pH-Wert über 7 kann es zu Chlorosen (Gelbfärbung der Blätter) kommen. Besonders in weniger günstigen Lagen sind sonnige und windgeschützte Standorte zu wählen, um das Ausreifen der Früchte zu gewährleisten und vor Winterfrösten zu schützen. Ansonsten kommt sie auch gut an einem halbschattigen Platz zurecht. Dies vermeidet Sonnenbrand an den Früchten. In trockenen Regionen hat sich die späte Herbst-/Winterpflanzung bewährt, in kälteren Gebieten pflanzt man besser im Frühjahr.

Es gibt zwei Wuchstypen bei den Brombeeren. Manche Sorten (zum Beispiel „Loch Ness“ und viele ältere Sorten) bilden sehr lange Ranken (bis vier Meter möglich), die an den Drähten eines Spaliers aufgebunden werden.

Andere wachsen kompakt mit starken Ruten (Länge etwa gut zwei Meter) und werden als Fächerspalier erzogen (etwa „Navaho“). Manch einer kennt die stark mit Stacheln bewehrten wilden Brombeeren oder die Sorte „Theodor Reimers“. Die heutigen Sorten sind stachellos, so dass man gefahrlos ernten kann.

Die großen, einzeln stehenden Blüten zieren die Pflanze. Meist sind sie weiß, jedoch gibt es auch Sorten mit rosa Tönen (zum Beispiel „Navaho“). Bienen und andere Insekten erfreuen sich ebenso an den Blüten, denn sie liefern Pollen und Nektar. Gleichzeitig bestäuben sie und garantieren die Ernte.

Nach der Ernte werden die abgetragen Ranken weggeschnitten und vier bis fünf Jungruten festgebunden. Im August schneidet man die an den neuen Ranken in den Achseln entstandenen Geiztriebe auf drei bis vier Augen oder15 bis 20 Zentimeter zurück.

Mit den nötigen Schnittmaßnahmen ist die Brombeere eine dankbare Pflanze, die schmackhafte Naschfrüchte liefert. Sie lässt sich auch als Fruchthecke, blühende und fruchtende Abgrenzung nutzen. Selbst in einem großen Kübel für Balkon und Terrasse wächst und fruchtet das Obst des Jahres 2022.