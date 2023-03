„Die Landwirtschaft darf nicht zur Blumenwiese degradiert werden“

Igersheim. „Damit Landwirtschaft auch in Zukunft eine Wirtschaft mit Zukunft bleibt, gehören für mich Planungssicherheit, Wertschätzung und eine faire Lastenverteilung dazu. Dafür werde ich in Brüssel weiter kämpfen“, schloss Norbert Lins seinen interessanten Vortrag im Rahmen der Delegiertenkonferenz des Kreisbauernverbandes Main-Tauber in Igersheim-Harthausen.

Breitseiten abgefeuert

Zuvor hatte der Vorsitzende im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung im Europaparlament die „Zukunft des Pflanzenschutzes in der EU“ beleuchtet, weitere Agrarthemen gestriffen – und einige verbale Breitseiten in Richtung von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir abgefeuert. Der Grünen-Politiker solle nicht so viel reden, sondern Akzente setzen zum Wohle einer ganzen Branche, die es ohnehin nicht einfach habe.

Bedingt durch den Krieg sei die Ukraine derzeit dabei, ihren Ruf als „Kornkammer Europas“ zu verlieren. Innerhalb von gut zwei Jahren habe sich die Getreidemenge, die für den Export bestimmt sei, nämlich gedrittelt, betonte Lins. Deshalb sei es unabdingbar, dass die Mitglieder der EU agrartechnisch zusammenrückten, um wieder mehr Lebensmittel zu erzeugen. Und deswegen sei es auch erfreulich, dass festgelegte Standards für die Erhaltung von Flächen in gutem landwirtschaftlichem und ökologischem Zustand ausgesetzt werde: „Fruchtwechsel auf Ackerland“ sowie die Verpflichtung zur Stilllegung von vier Prozent der Ackerfläche für Biodiversitätszwecke.

Produktivität steigern

Um dem weltweiten Hunger und der Mangelernährung zu begegnen, sei von der Welternährungsorganisation ermittelt worden, dass der Agrarsektor seine durchschnittliche Produktivität in der bevorstehenden Dekade um knapp 30 Prozent steigern müsse. Gleichzeitig sei die Landwirtschaft auch verpflichtet, zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens beizutragen. „Was wir brauchen, ist eine Politik, die all diese Herausforderungen angeht und nicht einseitig in den Blick nimmt“, erklärte der EU-Politiker.

Der Agrarfachmann bezeichnet zwei Verordnungen als einen „Holzweg“ der Kommission: jene über die „Nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln“ und jene zur „Wiederherstellung der Natur“. Lins kritisiert einerseits die pauschalen Flächenstilllegungen von zehn Prozent und andererseits das Pflanzenschutzverbot in sensiblen Bereichen.

Wem ist geholfen?

Es könne nicht sein, dass „unsere leistungsfähige Landwirtschaft in eine Blumenwiese verwandelt werden soll“. Er fragte provokant: „Wem ist geholfen, wenn wir die regionale Produktion von Lebensmitteln künstlich einstampfen und verunkrauten lassen? Und wem ist geholfen, wenn wir unsere Produktion herunterfahren, aber in anderen Teilen der Welt Pflanzenschutz und Raubbau an der Natur explodieren?“ In dieser Hinsicht sei Baden-Württemberg vorbildlich: „Wir sind Vorreiter einer nachhaltigen und Ressourcen schonenden Landwirtschaft. Wir haben vieles vorgemacht, was noch lange nicht überall so umgesetzt wurde.“

Sollte die Verordnung über die nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in Baden-Württemberg umgesetzt werden, bringe dies eine „de facto Stilllegung großer Teile unserer landwirtschaftlichen Flächen“. Bei Gasnotstand werde es zu Hause kälter – „aber was machen wir, wenn der Weizen knapp wird?“ Im Ländle könne man sich hier noch zu 100 Prozent selbst versorgen. Aber bei anderen Produkten werde es sehr eng: Kartoffeln 40 Prozent, Gemüse 20 Prozent, Schweinefleisch 45 Prozent, Rindfleisch 50 Prozent. Norbert Lins verspricht: „Wir werden nicht zulassen, dass unsere europäische Landwirtschaft zur Blumenwiese degradiert wird. Maximalverbote darf es nicht geben.“ Ob der deutsche Agrarminister Cem Özdemir dies genau so sieht? „Da habe ich meine Zweifel.“ Ohnehin habe er den Eindruck, dass Özdemir die Sorgen der Bauern nicht ernst nehme und es bei der Regierung an der Tagesordnung sei, das eine gegen das andere auszuspielen. Zu oft agierten die politisch Handelnden in Berlin gegen die Vernunft und seien mit dieser Maxime auf die Nase gefallen – wie zum Beispiel auch teilweise im Agrarbereich.

Norbert Lins fordert mehr Wertschätzung für die Landwirtschaft. © Klaus T. Mende

Dann widmete sich der Pfullendorfer dem Bereich Tierhaltung. Er halte nichts davon, wenn die Politik meint, vorschreiben zu müssen, was auf den Tellern lande – etwa, wenn Schul- und Kindergartenkinder, wie in Freiburg, zu „Zwangsvegetariern“ werden sollen. „Bildungspolitiker sollten sich darum kümmern, dass die Einrichtungen finanziell und personell gut ausgestattet sind – und den Rest denen überlassen, die davon etwas verstehen.“ Und weiter: „Zwangsbeglückung durch Ideologien – das hat noch nie funktioniert.“

Schutz der Kulturlandschaften

Tierhaltung sei auch Schutz der heimischen Kulturlandschaften, Tiere gehörten zu einem nachhaltigen Lebensmittelsystem – zu wenige „verstärken die Abhängigkeit nach Substituten“. Die Herstellung von einem Kilogramm pflanzlicher Biomasse wie Weizenmehl oder Zucker erzeuge vier Kilogramm Nebenprodukte. Diese landeten im Stall oder Trog, wo sie „durch die Tiere in hochwertige Proteine verstoffwechselt werden – gelebte Nachhaltigkeit“. Allerdings sei die Tierhaltung im Ländle – auch in der Region Odenwald-Tauber – auf dem absteigenden Ast. „Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Wenn selbst der Bundeslandwirtschaftsminister eine Reduzierung der Bestandsdichte von 50 Prozent vorschlägt – wer will denn da noch ernsthaft investieren?“

Lanze für Düngemittel gebrochen

Und dann brach Lins auch noch eine Lanze für die Düngemittel: „Wir müssen unsere Ressourceneffizienz erhöhen und unsere Abhängigkeit von Ressourcen aus Drittländern verringern.“ Präzisionslandwirtschaft sowie ein verstärkter Einsatz von Düngemitteln aus organischen Quellen könnten die starke Abhängigkeit der EU von Importen von Düngemitteln und Komponenten aus Russland und Weißrussland verringern – und einen wesentlichen Beitrag zur Senkung der betrieblichen Kosten leisten. „Das geht aber nicht von heute auf morgen.“

Abschließend freut sich Norbert Lins über die zuletzt gestiegne Wertschätzung für die Lebensmittel und den Berufsstand Landwirt. Sie sei und bleibe eine Schlüsselwirtschaft. Aber es brauche junge Menschen, die sich dafür begeisterten. Ob Bio oder konventionell – beides sei wichtig und habe seine Berechtigung. „Es gibt keinen ,Goldstandard“. Geht den Weg, den ihr für richtig haltet!“