In diesem Winter offenbart sich mehr als deutlich, dass es mit vielen Vogelarten immer weiter bergab geht. Noch nicht einmal während der strengen Wintertage im Februar kamen zusätzlich Vögel von draußen an die Futterstellen. Landauf, landab war im Februar wieder die Hochzeit Hecken und Bäume vor allen an den Straßen und Bachläufen zu malträtieren bzw. ein Werk der Zerstörung von Lebensraum für Vögel zu verrichten. Anscheinend ist nicht bekannt, dass (dichte) Hecken vor allem den Vögeln Schutz und einen optimalen Platz für den Nestbau bieten. Was helfen alle Beschwörungen für mehr Artenschutz, wenn zu gleich den Tieren immer mehr ihr Lebensraum genommen wird.

In meiner Kindheit gab es zum Beispiel noch viele Rebhühner und Feldhamster. Als dann in den 70er Jahren die sogenannte Flurbereinigung kam, wurde auch deren Lebensgrundlage bereinigt, das heißt zerstört – und innerhalb kurzer Zeit verschwanden diese imposanten Tiere von der Bildfläche und aus den Augen unserer Kinder. Der Feldhamster ist inzwischen europaweit trotz aller Schutzmaßnahmen zu 99 Prozent ausgelöscht.

Auf die gleiche Art und Weise verabschieden sich still und leise immer mehr freilebende Tiere. Die gleiche Situation haben wir bei den Insekten die viele Tiere (Vögel, Fledermäuse usw.) als Nahrungsgrundlage besonders zur Aufzucht ihrer Jungen benötigten. Innerhalb von 30 Jahren ist die Insektenmasse um über 75 Prozent geschrumpft. Jeder kann das an der Autoscheibe beobachten.

Mit dem Verschwinden der Insekten haben auch die Vögel auf Dauer keine Überlebenschance. Geopfert auf dem Altar des ewigen Fortschritts und Wachstums. Die Naturkatastrophe, wie sie schon im Buch „Der stumme Frühling“ aus dem Jahr 1970 beschrieben wird, ist keine Utopie mehr. Corona wird hoffentlich bald der Vergangenheit angehören, aber dieses Problem wird uns weiter beschäftigen.

Die Hoffnung stirbt aber bekanntermaßen zum Schluss, denn jeder Landwirt und jeder Besitzer eines Fleckchen Erde ist aufgerufen, durch Anlegen von blühenden Flächen, Inseln oder ähnlichen Blühstreifen am Ackerrand usw. den Insekten, Bienen und Vögeln zu helfen – und dabei sollte heimisches Saatgut Verwendung finden!