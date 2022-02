Bunte Blüten sorgen monatelang für helle Freude

Dahlien gehören zum Sommer einfach dazu. Kaum ein Garten, in dem die Schönheiten nicht für staunende Blicke sorgen. Von Juli bis zum ersten Frost entwickeln sie immer neue Knospen und erfreuen so monatelang. Da die Knollen nicht winterhart sind, dürfen sie erst nach den Eisheiligen nach draußen gepflanzt werden. Dennoch ist es ratsam, sich schon jetzt näher mit dem aktuellen Sortiment zu beschäftigen. Denn die Besonderheiten und Raritäten sind meist nur in kleiner Stückzahl vorrätig und schnell vergriffen.

Aus Mexiko und Guatemala

Ursprünglich stammt die Dahlie aus den Hochebenen Mexikos und Guatemalas. Die Azteken schmückten mit den Blüten ihre Tempel und ernährten sich sogar mit den stärkereichen Knollen. 1789, als die Dahlie in Europa eingeführt wurde, wollte man die Exotin daher auch als Nutzpflanze anbieten. Doch der Geschmack hielt nicht mit dem der Kartoffel mit und so machte die Dahlie stattdessen als Zierpflanze Karriere. Berühmteste Liebhaberin war Kaiserin Joséphine, Ehefrau von Napoleon. Sie verfiel der blühenden Neuheit so sehr, dass sie in ihren Gärten in Malmaison eine eindrucksvolle Dahlien-Sammlung anpflanzen ließ.

Von einfach bis gefüllt

Die damaligen Dahlien besaßen einfache Blüten und hatten einen viel temperamentvolleren Charakter, als die eher ordentlichen Pompon- oder Seerosen-Dahlien der heutigen Zeit. Aktuelle Sorten wie die tiefrote „Mexican Star“ oder die pastellgelbe „Bishop of York“ kommen den wilden Dahlien aber erstaunlich nahe. „Mit der Zeit traten bei den frühen Dahlien verschiedene Blütenveränderungen auf. Wir Züchter sprechen dann von spontanen Mutationen. Inmitten von Hunderten von Dahlien entwickelte sich plötzlich eine Variante, deren Blüte ganz anders aussah, als die der anderen“, erklärt Blumenzwiebelexperte Carlos van der Veek. „Und so entstanden schon vor mehreren Jahrhunderten die ersten gefüllten Dahlien.“

Weitere Mutationen

Durch weitere Mutationen und züchterischen Fleiß bietet das Sortiment der Dahlien mittlerweile einen beeindruckenden Farben- und Formenreichtum. Kaum ein Blütenwunsch, der unerfüllt bleibt – lediglich ein reines Blau und tiefe Violettnuancen gibt es nicht. Doch ansonsten ist alles erhältlich: Angefangen bei einem reinen Weiß über Pastelltöne wie Apricot, Rosa und Flieder bis hin zu kräftigen Farben wie Rot, Orange oder Pink. Sogar mehrfarbige Blüten mit interessanten Musterungen gibt es. Die ganz neue „Ariko 9707“ verblüfft beispielsweise mit einem sanften Farbverlauf von Weinrot zu Weiß. Die „Tropical“ zeigt stattdessen zarte rote Linien und Sprenkel auf rosafarbenem Grund. Auch bei der Blütenform hat die Dahlie einiges zu bieten. Halskrausen-Dahlien verbreiten nostalgischen Charme, Anemonenblütige Dahlien erinnern entfernt an Pfingstrosen und Kaktus-Dahlien verleihen dem Garten etwas Exzentrik.

Frostempfindlich

Da Dahlien frostempfindlich sind, sollten sie erst ab Mitte Mai in den Gartenboden gepflanzt werden. In Gefäße kann man sie aber bereits ab März vorziehen und später ins Beet setzen. So kommen sie schon früher zur Blüte und erfreuen sogar noch länger. Doch auch wer noch nicht gärtnerisch aktiv werden möchte, sollte sich schon jetzt im Internet nach den Neuheiten und Besonderheiten aus der Dahlienwelt umschauen. Gerade die Raritäten sind heiß begehrt und häufig nur in geringer Stückzahl vorrätig. Besser also, sich die eigenen Favoriten frühestmöglich zu sichern. flu