Botschafter für Bayerns Gärten

Bereits zum elften Mal wird die Qualifizierung „Gästeführer Gartenerlebnis Bayern“ der Bayerischen Gartenakademie im nächsten Jahr wieder angeboten. Die Qualifizierung startet ab dem 9. Februar 2023 mit zwei Online-Veranstaltungen und wird von März bis Juni 2023 an fünf Terminen in Präsenz an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) weitergeführt. Die eintägige Prüfung im November schließt mit dem Zertifikat Gästeführer „Gartenerlebnis Bayern“ ab.

Wertvoller Baustein

Rund 160 Gästeführer wurden bereits bayernweit ausgebildet und erweitern das touristische Angebot ihres Umfeldes um einen wertvollen Baustein. Mit fundiertem Fachwissen und ihren Kenntnissen um die Besonderheiten der Gärten machen sie jede Führung zu einem faszinierenden Erlebnis. Führungen und Workshops werden unter anderem in öffentlichen Parks, botanischen Gärten, Schlossgärten und Privatgärten angeboten. Aber auch Gartenbaubetriebe öffnen sich für Besucher und ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen der regionalen gärtnerischen Produktion.

Leidenschaft für den Garten

Gemeinsam ist allen Teilnehmern der bisher durchgeführten Qualifizierungen die Leidenschaft für den Garten und der Wunsch, diesen den Menschen nahe zu bringen. Das Rüstzeug dafür bietet die Qualifizierung: Neben Gartenkunst, Gartenbewirtschaftung und Pflanzenverwendung erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in Präsentationstechnik, Kommunikation und Marketing sowie Vertrags- und Steuerrecht. Der Absolventen gegründete Verein sorgt für die Weiterbildung, Vernetzung und den Erfahrungsaustausch der Gästeführer.

Im Rahmen des Kurses wird auch ein Grundmodul für Gästeführungen bei Landesgartenschauen in Bayern angeboten. Gerade für Interessierte aus Regionen, die in den nächsten Jahren Gartenschauen ausrichten, ist somit eine direkte Möglichkeit gegeben, ihr neu erworbenes Wissen zeitnah umzusetzen.

Bis 30. November anmelden

Die Anmeldung ist bis 30. November möglich. Voraussetzung für die Teilnahme ist entweder umfassende Gartenerfahrung, Kenntnisse in der Gartengestaltung, Biologie, Naturpädagogik oder eine Fachausbildung im gärtnerischen Bereich. Weitere Auskünfte erhält man im Internet unter www.lwg.bayern.de.

Weitere Informationen: Bayerische Gartenakademie an der Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, An der Steige 15, 97209 Veitshöchheim, Ansprechpartner: Claudia Schönmüller, Telefon 0931/98013340, Fax 0931/98013330, E-Mail gaestefuehrer@lwg.bayern.de