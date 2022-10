Blütenmeere für das Frühjahr

Blüten über Blüten, soweit das Auge reicht – mit frühen Blumenzwiebeln und Knollen lassen sich eindrucksvolle Blütenmeere pflanzen. Jetzt im Herbst kommen sie in den Boden, wurzeln den Winter über gut ein und treiben mit den ersten Sonnenstrahlen im neuen Jahr fröhlich aus. Trifft man die richtige Wahl und gibt ihnen ein ungestörtes Fleckchen, verwildern die blühenden Frühlingsboten von ganz allein und breiten sich Jahr für Jahr weiter aus. So entstehen im Garten mit der Zeit zauberhafte Blütenteppiche.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von berühmt bis verkannt

Der wohl berühmteste und beliebteste Frühlingsbote ist das Schneeglöckchen (Galanthus). Kaum zu glauben: Für besondere Varianten geben Sammler Unsummen aus. Rund 20 Arten und mehr als 3000 Kultivare, also Kulturpflanzen-Sorten, gibt es. Darunter finden sich neben einfachen auch gefüllte Varianten wie die Galanthus nivalis ‘Flore Pleno‘. Für Fans gibt es mittlerweile sogar spezielle Märkte, auf denen mit nichts anderem als den kleinen Knollengewächsen gehandelt wird. Tatsächlich ist es immer wieder ein beeindruckendes Schauspiel, wie die scheinbar so zierlichen Pflanzen im Februar ungeachtet von Wind und Wetter, Frost und Schnee durch die Bodendecke treiben und mit ihren Glöckchen das neue Jahr einläuten. „Neben diesen Frühlingsstars gibt es aber auch noch viele weitere zuverlässige Frühlingsblüher, die mit der Zeit ganze Gartenbereiche zum Blühen bringen“, weiß Blumenzwiebelexperte Carlos van der Veek. „Ich persönlich mag Ipheion uniflorum sehr gern, auch als Einblütiger Frühlingsstern bekannt. Eine wirklich dankbare Gartenpflanze, die sich selbst vermehrt und auch deutlich günstiger ist als viele Schneeglöckchen. Ein absoluter Geheimtipp ist übrigens die Kombination der weißen Sorte ‘Alberto Castillo‘ mit der hellblauen Muscari ‘Baby’s Breath‘.“

Ein hellblaues Blütenmeer schafft die Sternhyazinthe (Chionodoxa forbesii).

Mehr zum Thema Ökologische Kaninchenhaltung Umstellungszeitraum das A und O Mehr erfahren Landwirtschaft und Natur Obst-Anbaufläche nur ein kleiner Teil Mehr erfahren Cyber-Kriminalität Kupferhütte Aurubis wird Opfer eines Hackerangriffs Mehr erfahren

Im März erscheinen eine Vielzahl kleiner Blüten, die farblich den Frühlingshimmel spiegeln. Diese Pflanze hat einen besonderen Trick, um sich weiträumig auszubreiten. Man könnte sagen, sie ist ein wahrer Bestechungskünstler: An ihren Samen befinden sich sogenannte „Ameisenbrötchen“, die die flinken Insekten zum Fressen gernhaben und daher fleißig einsammeln. Die bitteren Samen verschmähen sie allerdings und lassen sie an verschiedenen Stellen im Garten zurück. Dort schlagen die Sternhyazinthe nun neue Wurzeln – ein perfekter Deal. „Für Freunde von süßen Farben empfehle ich die Sorte ‘Pink Giant‘“, so van der Veek. „Sie blüht im März in einem zarten Rosa.“

Auch das Spanische Hasenglöckchen (Hyacinthoides hispanica) ist bei Gartenbesitzern eher unbekannt. Wirklich schade, denn es ist äußerst robust, blüht überschwänglich und kommt jahrelang wieder. Farblich bietet dieses frühe Gewächs die Pastelltöne Rosa und Hellblau sowie Weiß. Idealerweise gibt man ihm ein Plätzchen in einem naturbelassenen Gartenbereich, wo es sich fröhlich ausbreiten kann. „Ob Sonne oder Schatten, das ist dem Spanischen Hasenglöckchen egal – es entwickelt sich überall gut und wächst so dicht, dass es sogar unerwünschte Wildkräuter verdrängt“, weiß van der Veek. „Die Blütezeit ist relativ spät, in der ersten Maihälfte. Meist ist das Wetter dann schon so gut, so dass man die Schönheiten dann schon im Freien rundum genießen kann.“

Traumhaft

Nicht zuletzt lassen sich mit den Knollen der Krokusse traumhafte Blütenteppiche anlegen. Sobald das Wetter im Frühjahr wärmer wird, kommen sie zuverlässig zum Vorschein und blühen gleichzeitig mit den berühmten Schneeglöckchen. Der Farbreichtum der Krokusse ist erstaunlich und ermöglicht viel Kreativität in der Gestaltung: Von zurückhaltend in Weiß und Lavendel bis hin zu mutigen Kombinationen in Lila und Knallgelb. „Krokusknollen pflanzt man idealerweise in die Rasenfläche, an den Gehölzrand oder in den lichten Schatten unter laubabwerfende Bäume“, rät der Niederländer.

„Damit sie sich gut entwickeln und ausbreiten können, sollte man ihnen nach der Blüte genügend Zeit lassen, alle Nährstoffe aus den Blättern in die Zwiebeln zu ziehen, damit sie den Pflanzen für das Wachstum im nächsten Jahr wieder zur Verfügung stehen. Von einem zu frühen Rasenmähen rate ich daher ab – das gilt übrigens für alle Frühblüher“, so der Experte. flu