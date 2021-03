Odenwald-Tauber. Spätestens seitdem rund 1,8 Millionen Bürger in Bayern ihre Unterschrift unter das spektakuläre Volksbegehren um Artenvielfalt „Rettet die Bienen“ gesetzt haben, ist bei vielen Menschen das Umweltbewusstsein erwacht.

Mancher Wanderer und Spaziergänger geht aufmerksamer und kritischer durch die Flur und fragt sich gerade in den Wintermonaten: Wo sind sie denn nun, die Ackerrandstreifen und Blühflächen, die Waldrand- und Pufferstreifen, von denen so viel die Rede ist? Und irgendwie beschleicht ihn ein Verdacht: So langsam verschwinden sie wieder, werden teilweise umgepflügt und landwirtschaftlich genutzt.

Stefan Fröber (Bild), Kreisgeschäftsführer des Bauernverbandes Main-Tauber und selbst Landwirt, widerspricht dieser Einschätzung: „Das Gegenteil ist der Fall. Immer mehr Landwirte beteiligen sich an diesen wichtigen Maßnahmen zur Rettung und dem Erhalt der Artenvielfalt. Doch Ackerrand-, Blühstreifen und Blühflächen sind zurzeit nicht ohne Weiteres als solche zu erkennen.“

Wo einst im Frühsommer der Klatschmohn seine leuchtend rote Blütenpracht entfaltete, Kornblume und Ringelblume unübersehbare blaue und gelbe Farbtupfer ins Grün setzten, stehen jetzt graubraune abgestorbene Pflanzenstängel staksig nach allen Richtungen. „So sieht eine Blühfläche im Winter aus“, erklärt der Landwirt. „Wir lassen die Blühmischungen bis zum Frühjahr stehen. Dann wird neu eingesät. Doch bis dahin sind sie für Vögel und Insekten Nahrungsquelle und Schutz.“

Rettungsideen

Seit der Mensch Ackerbau betreibt, entscheidet er, was „Unkraut“ ist und verfolgt es hartnäckig, da es Nutzpflanzen den Platz streitig macht. Die letzten Jahrzehnte jedoch brachten dramatische Veränderungen auf Feld und Wiese. Viele Wildkräuter starben den Gifttod. Feuchte Böden wurden entwässert, saure gekalkt. Die Erträge wurden mit hoher Düngergabe optimiert. Mit der Intensivierung der Landwirtschaft und der einhergehenden engen vereinfachten Fruchtfolge ging es rapide bergab mit der Blütenpracht der Ackerwildkräuter, der Population der Feldvogelarten und der Vielfalt der blütenbesuchenden Insekten. Der putzige Feldhamster ist in vielen Regionen bereits ausgestorben. Selbst der Feldhase macht sich still und leise „vom Acker“ und hat einen Platz auf der „Roten Liste“ der gefährdenden Arten.

Seit den 60er-Jahren drängte die GAP, die Gemeinsame Agrarpolitik der EU, die Landwirtschaft zu immer größerer Effizienz, das heißt immer mehr und immer billiger zu produzieren. „In den letzten Jahren hat ein Umdenken eingesetzt“, erklärt Stefan Fröber. „Bereits Anfang 2000 gab es die ersten Flächenstilllegungen. Mit Einführung der ‚Greening-Prämie’ verpflichtet die Europäische Union seit Januar 2015 Landwirte mit mehr als 15 Hektar Ackerfläche, fünf Prozent ihres Ackerlandes als ,Ökologische Vorrangflächen’“ einzurichten.“

Mehrere Möglichkeiten

Für die Umsetzung stünden verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung wie das Anlegen von Ackerrand- und Gewässerrandstreifen, der Anbau von Zwischenfrüchten, das Erhalten von Feldgehölzen, Hecken und Einzelbäumen und die Pflege von Feldrainen.

Eine der zahlreichen Rettungsideen ist das Einsäen von Ackerrandstreifen und Brachflächen mit Blühmischungen. Das vielfältige Blütenangebot dient nicht nur Insekten als Nektar- und Pollenquelle, auch Vögel und Wildtiere finden dort Schutz und Nahrung. Nicht zuletzt bewahren sie die Böden von Erosion durch Wind und Wasser.

Stefan Fröber ist überzeugt, dass das „Gesamtpaket“ stimmen muss, um etwas für die Umwelt zu erreichen. „Wirklich effektiv ist nur das Zusammenspiel der vielen einzelnen Maßnahmen.“

Ergänzend weist er auf das bereits seit 2000 bestehende Verbot des „Grünlandumbruchs“ hin. „Es besagt, dass Flächen, die mindestens fünf Jahre zum Anbau von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen genutzt werden, nur auf Antrag und mit behördlicher Genehmigung wieder in Ackerland zurückgewandelt werden dürfen. Eine Genehmigung wird nur erteilt, wenn der Landwirt eine Ersatzfläche in gleicher Größe vorweisen kann.“

Darüber hinaus gebe es die Verpflichtung zum jährlichen Fruchtfolgewechsel, um Monokulturen zu vermeiden.

Tabu für Düngemittel/Pestizide

Ob ein- oder mehrjährige Blühstreifen und Flächen – für sie, wie für alle „Ökologischen Vorrangflächen“ gilt: Düngemittel und Pestizide sind tabu, Bodenbearbeitung und Pflegemaßnahmen dürfen nur in eingeschränktem, vorgeschriebenem Maße vorgenommen werden.

Kritiker bemängeln, dass das Abdriften von Spritzmittel und Dünger unvermeidlich sei. Der Blühstreifenbereich, der unmittelbar an die Ackerfläche angrenzt, ist nach Expertenmeinung besonders kritisch für Insekten. (Fluhr-Meyer G. & Adelmann W., „Blühstreifen und Pestizide“).

„Moderne Technik macht es möglich, dass wir sehr genau arbeiten können. Trotz ihrer gigantischen Ausmaße lassen sich landwirtschaftliche Maschinen exakt einstellen“, erklärt Stefan Fröber. Untersuchungen hätten ergeben, dass auf dem ersten Meter eines Grünstreifens entlang des Ackers weniger als fünf Prozent des Düngers ankommen.

Ähnliches gelte, so Fröber, für das Ausbringen von Spritzmittel. „Die meisten Landwirte achten extra auf Abstand und nutzen windstille Tage und Nächte.“ Für Blühstreifen schreibt „Greening“ eine Mindestbreite von einem Meter vor. Zu wenig, nach Meinung von Dr. Carsten Brühl, Wissenschaftler am Institut für Umweltwissenschaften an der Universität Koblenz-Landau: „Ab einer Breite von sechs bis acht Metern beginnt es für Insekten wirklich interessant zu werden.“ (Interview: Fluhr-Meyer).

Umweltschutz lohnt sich

Mit einem Flächenanteil von 52 Prozent an der Gesamtfläche Deutschlands hat die Landwirtschaft als größter Flächennutzer erheblichen Einfluss auf die biologische Vielfalt. „Wir Landwirte sind uns der Verantwortung bewusst“, beteuert Stefan Fröber. „Neben den verpflichtenden Maßnahmen des ,Greenings’ nehmen viele Landwirte freiwillig an „FAKT“, dem Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl teil. Unter die rund 40 Maßnahmen fällt die Anlage und Pflege von Blühflächen, für die eine Verpflichtung von fünf Jahre eingegangen werden muss.“

Förderfähig seien maximal zehn Hektar, jedoch nicht mehr als 50 Prozent der Betriebsfläche. Für Anlage, Pflege, Kauf von Blühmischungen und Ertragseinbußen erhalte der Landwirt jährlich eine Aufwandsentschädigung von 710 Euro pro Hektar. „Unterm Strich bleibt kaum etwas übrig“, versichert Stefan Fröber. Zudem sei eine Doppelförderung durch Greening- und FAKT-Prämien ausgeschlossen.

Gewinnerin ist die Natur. Dabei geht es keinesfalls nur um die Biene. Rund 50 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten in Europa sind nach Aussage der Europäischen Umweltagentur auf landwirtschaftlich genutzte Räume angewiesen. „Auch wir Landwirte „profitieren“ von Biodiversität, denn zahlreiche Insekten und Vögel spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Schädlingsbekämpfung“, erklärt Stefan Fröber. Forschungsergebnisse hätten gezeigt, dass artenreiche Ökosysteme in der Regel stabiler sind und besser mit Veränderungen und den Herausforderungen des Klimawandels zurechtkommen. Umweltschutz lohnt sich – für Mensch und Natur.

Paradiese für Auge und Seele

Stefan Fröber ist Realist: „Wir wissen, dass unsere Anstrengungen nur ein Mosaikstein im großen Ganzen sind.“ Es bedarf eines entschlossenen, gemeinsamen Handelns von Politik, Umweltverbänden, Landwirten und Verbrauchern. Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, die Umwelt und Klima schützen, aber auch die Existenz der Landwirte sichern.

Vor allem muss sie für Planungssicherheit sorgen. Umweltverbände sind gefordert, zusammen mit der Landwirtschaft praktikable Lösungen zu erarbeiten.

Nicht zuletzt ist jeder aufgerufen, sich zu fragen: „Was kann ich selbst tun? Muss ich meinen Vorgarten als Steinwüste gestalten? Muss ich die wenigen Quadratmeter Grünfläche mit Kirschlorbeer bepflanzen, oder sollte ich nicht Sträucher und Stauden wählen, von denen Vögel und Insekten profitieren?“

Solche Gedanken könnten manchem Wanderer und Spaziergänger durch den Kopf gehen, wenn er im Frühjahr die Flur durchstreift, sich am frischen Grün erfreut und an den blühenden Streifen am Wegrand. Die kleinen Paradiese für Auge und Seele zeigen, welche Vielfalt und Schönheit die Natur hervorzubringen weiß – wenn man sie nur lässt.