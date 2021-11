Blühendes für den Advent und danach

Veitshöchheim. Weihnachtssterne (Euphorbia pulcherrima) schmücken mit ihren Blüten viele Wohnungen im Advent. Damit man auch über die Vorweihnachts- und Weihnachtszeit hinaus Freude an der Pflanze hat, geben die Fachleute der Bayerischen Gartenakademie wertvolle Tipps. Für jeden Geschmack und Platzbedarf gibt es passende Exemplare: ob in rot, rosa oder weiß, ob Minipflanze oder Hochstämmchen. Beherzigt man beim Kauf und der Pflege der Weihnachtssterne einige Tipps, dann bleiben die Pflanzen über Wochen schön.

Achten sollte man auf vollständig und kräftig belaubte Exemplare. Hängen die Blätter oder sind sie sogar eingerollt, dann wird man keine lange Freude mit den Weihnachtssternen haben. Ein Teil der Blüten (Cyathien) sollte noch geschlossen sein. Diese sitzen fast unscheinbar im Inneren der bunten Hochblätter (Brakteen). Man spricht man von überblühten, überständigen Pflanzen, wenn die Blüten bereits zum Teil oder ganz abgefallen sind.

Weihnachtssterne reagieren empfindlich auf Zugluft und Kälte. Sonderangebote, die in Supermarktketten bei kühlen Temperaturen auf dem Boden stehen oder auf Wochenmärkten im Freien verkauft werden, sollte man stehenlassen. Die Pflanzen leben oft nicht lange. Auch schaden lange Transportzeiten in Dunkelheit und kühler Umgebung sowie die hohe Luftfeuchtigkeit in den Folienverpackungen. Fachgeschäfte verpacken die empfindlichen Weihnachtssterne rundum mit Papier, bevor der Kunde ins Freie tritt. Dann schnell nach Hause, damit die Pflanze in die warme Wohnung kommen.

Der Weihnachtsstern mag es hell und warm. Er bevorzugt Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad Celsius. Auch hier gilt: keine Zugluft. Beim Lüften sollte man die Pflanze an einen anderen Ort stellen. Der Wurzelballen benötigt stets leichte Feuchtigkeit. Ist die Erde zu nass, sterben Wurzeln ab und die Pflanze verliert Blätter. Achten sollte man darauf, dass im Übertopf kein Wasser steht. Mit optimaler Pflege und guter Pflanzenqualität schmückt der Weihnachtsstern auch noch nach den Feiertagen für lange Zeit.

Man möchte ausprobieren, ob der Weihnachtsstern wieder blüht? Nach dem Abblühen erfolgt ein leichter Rückschnitt. Ein sonniger Platz und immer wieder leichtes Düngen sorgt für kräftiges Wachstum während des Sommers. Ab Mitte Oktober verdunkelt man die Pflanzen für etwa 13 Stunden, indem über Nacht ein Karton darüber gestülpt wird. Rechtzeitig zu Weihnachten haben sich dann auch die grünen Hochblätter wieder gefärbt.

Und wer wusste . . .,

. . . dass der Weihnachtsstern zu den Wolfsmilchgewächsen gehört, deren Milchsaft Hautreizungen hervorrufen kann?

. . . dass der Weihnachtsstern ursprünglich aus den tropischen Laubwäldern Mexikos, Mittel- und Südamerikas kommt? Dort ist er ein immergrüner Strauch mit verholztem Stamm und spärlicher Verzweigung. Er kann Wuchshöhen bis zu vier Metern erreichen.

. . . dass der Name „Poinsettie“, wie der Weihnachtsstern auch genannt wird, von Joel Roberts Poinsett kommt. An seinem Todestag, am 12. Dezember, werden deshalb traditionell in den USA besonders viele Weihnachtssterne verschenkt. lwg