Biologisch gärtnern

Niesgrau. Engerlinge von Gartenlaubkäfern fressen an den Wurzeln von Pflanzen, besonders gern an Rasenwurzeln. Die deutlich sichtbaren Symptome sind gelbe Flecken in der Grünfläche. Damit es dazu nicht kommt, empfiehlt es sich, die Schädlinge rechtzeitig zu bekämpfen. Das geht sogar ohne chemische Mittel, denn es gibt mikroskopisch kleine Fadenwürmer, die gegen die Engerlinge der Gartenlaubkäfer vorgehen. Die HM-Nematoden sind für Menschen und Haustiere ungefährlich. Sie eignen sich zur Bekämpfung der Engerlinge von Gartenlaubkäfern und Dickmaulrüsslern. Die Anwendung ist einfach. Im Gartenfachhandel gibt es Bestellsets . txn

