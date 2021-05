Bio-Tomaten jetzt pflanzen

Bonn. Selbst Tomaten zu pflanzen, lohnt sich. Die sonnengereiften, erntefrischen Früchte schmecken lecker. Sowohl bei Bio-Saatgut als auch bei -Jungpflanzen wächst die Auswahl ständig. Mit einem tiefen Topf, etwas Bio-Dünger und einem Platz an der Sonne gelingt die Pflege kinderleicht.

Tomaten sind der Menschen Lieblingsgemüse: Rund 25 Kilogramm verspeisen sie jährlich. Da die heimischen Erträge aufgrund klimatischer Bedingungen den Tomatenhunger nicht decken, werden die meisten Früchte importiert. Auch Bio-Tomaten stammen zu über 80 Prozent aus dem Ausland. Da liegt es nahe, sich den Sommer über mit eigenen Tomaten zu versorgen. Die wärmeliebenden Pflanzen gedeihen im Gewächshaus, aber auch gut an einer geschützten Hauswand oder auf einem sonnigen Balkon.

Ab Mitte März lassen sich die Tomaten auf der Fensterbank in kleinen Töpfen vorziehen. Früher, im Februar, angesäte Pflänzchen schießen oft in die Höhe und bilden zu schwache Stängel. Zur Aussaat gibt es inzwischen eine Fülle von Bio-Saatgut. Darunter alte und bewährte Sorten, aber auch robuste Neuheiten wie Primabella und Sunviva. Die hat federführend der Agrarforscher Dr. Bernd Horneburg in einem ökologischen Freilandlandzuchtprojekt der Uni Göttingen entwickelt. Die Cocktailtomate Sunviva hat leuchtend gelbe Früchte und eine enorme Ausstrahlung. Denn sie ist die erste Sorte mit einer Open-Source-Lizenz. Das heißt: Alle dürfen sie kostenlos verwenden, nur nicht patentieren oder anderweitig schützen lassen. Das soll Saatgutkonzerne hindern, diese Sorte in Besitz zu nehmen. Regionales Saatgut lässt sich auch von Saatgutbibliotheken bekommen.

Bioland-Gärtner Thomas Hägele zieht in seinen Gewächshäusern in Bühlertann über 100 Tomatensorten heran, darunter normale Stab-, Busch-, Cocktail-, Wild- und Flaschentomaten. Namen wie Black Zebra, Little Lemon und Bluberry verraten schon viel über Farbe und Form. Japanese Black Trifle, Harzfeuer oder Rouge De Marmande geben ihre Herkunft preis. Im Gegensatz zu konventionellen Pflanzen wachsen Bio-Tomaten nur mit organischem Dünger heran.

Nach den Eisheiligen kann der Nachwuchs ins Freie. Hobbygärtner sollten die Jungpflanzen tief in einen großen Topf setzen. Etwa zehn Liter nährstoffreiche Erde pro Pflanze sollten es sein. Am besten gibt man ihnen zusätzlich noch eine Handvoll Klee- oder Schafwolldünger mit in den Topf. Diese organischen Langzeitdünger liefern wochenlang Stickstoff und Kalium.

Tomaten sind Sonnenkinder. Nur wenige Freilandtomaten vertragen nasse Blätter. Stehen sie im Regen, bekommen sie Krautfäule. Daher sollten Tomaten am besten unter einem Dach an der Südseite stehen. „Tomaten gießt man vormittags unter den Stock“, rät Hägele. Und wenn die ersten Früchte kommen, könnte man das Gießen noch einmal reduzieren: „Dann schmeckt die Tomate besser, auch wenn der Ertrag runter geht.“

