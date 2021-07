„Bienenfreund“ fördert Artenvielfalt

Hohenstadt. Lila Farbtupfer durchbrechen das getreidegelbe und grüne Landschaftsbild. Angesichts der mitunter großflächigen Felder fühlt man sich an die lavendelblauen Blütenteppiche der Provence erinnert – doch weit gefehlt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mitten in der Region

Wir befinden uns mitten in der Region Odenwald-Tauber, an einem Feld des Naturland-Biobauers Martin Bauer aus Hohenstadt, der bereits seit einigen Jahren diese ins Auge fallende Blütenpracht namens Phacelia kultiviert. Die ganz trivial auch als Büschelblume oder Bienenfreund bezeichnete Pflanze bildet nach Ende der Rapsblüte eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten.

Gönnt man sich die Zeit, ein bisschen am Feldrand innezuhalten, so vernimmt man das unablässige Summen und Brummen zahlreicher Bienen- und Hummelarten. Und nun erblickt man sie auch. Stetig fliegen sie von Blüte zu Blüte, sammeln eiweißreichen Pollen sowie zuckerhaltigen Nektar, den dieses widerstandsfähige Gewächs reichlich zu bieten hat. Der Name „Bienenfreund“ kommt also nicht von ungefähr, ebenso wenig wie die am Feldrand aufgereihten zahlreichen Bienenvölker eines regionalen Imkers.

Die ursprünglich in Amerika beheimatete Pflanze sei inzwischen zu einer wichtigen Zwischenfrucht avanciert, erklärt der Diplomagraringenieur. Man finde sie zudem häufig in Blühmischungen, die zur Brachebegrünung entwickelt wurden. Ziel dieser vom Land Baden-Württemberg geförderten Aussaat sei, dass zwischen Juni und September mindestens zehn Prozent des Gesamtbestands blühen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Um dies zu erreichen, enthalten die Mischungen Phacelia, Gelbsenf und Buchweizen, die früh und lange blühen.“ Nachfolgend blühten Sorten wie Borretsch, Kornblumen sowie diverse Kleearten. Klatschmohn, Sonnen- und Ringelblumen sorgten für schöne Farbtupfer. So leisteten diese Flächen nach der Rapsblüte einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität, sorgten sie doch für ausreichend Lebensraum und Nahrung und gewährten ein sogenanntes Trachtfließband.

Aufgrund ihrer Eigenschaften sei die Phacelia prädestiniert für den Biolandbau. Sie könne das in der Erdkrume vorhandene Phosphat, das für die Nachfolgekultur normalerweise nicht verfügbar sei, für diese „aufschließen.“ Mit ihrem „sehr feinen Wurzelwerk“ umschließe sie selbst kleinste Tonmineralien. Wenn dann nach der Blüte die Wurzelmasse samt Gesamtpflanze als Gründung in den Boden eingearbeitet werde, könne die Hauptkultur das in der Erdkrume vorhandene Phosphat verwerten.

Nicht zu unterschätzen

Durch die nicht zu unterschätzende, relativ große Wurzelmasse hinterlasse sie einen „garen Boden“, schätzt der Fachmann deren Vorzüge. Das lockere, krümelige, nicht „klutige und festgebackene“ Erdreich sei insofern gut in der Lage, Wasser aufzunehmen. „Ich muss gucken, dass ich einen Schwamm habe und keinen Klumpen, durch den nichts durchgeht“, erläutert der 43-Jährige. Besonders bei den immer häufiger vorkommenden Starkregenereignissen sei diese Fähigkeit immens wichtig, halte sie doch das Wasser an Ort und Stelle, wo es gebraucht werde.

Um die Feuchte im Boden zu halten, sei auch die Beschattung desselben ein nicht zu vernachlässigender Aspekt. Die schnellwüchsige Pflanze bedecke diesen rasch, sei widerstandsfähig gegenüber Unkraut und unterdrücke Letzteres, wobei man im Ökolandbau von Beikräutern spreche, so der Landwirt augenzwinkernd.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die fächerförmig angeordneten Laubblätter sorgten für zusätzliche Beschattung, demzufolge die Feuchte sowie die Mikroorganismen im Boden blieben. „Das ist für uns als Biobetrieb ganz wichtig“, bekräftigt der auch am Gemeindeleben interessierte Kommunalpolitiker, denn man habe keine Hilfsmittel von außen. So müsse man die „Mitspieler der Natur“, also die Mikroorganismen zufriedenstellen. „Bodenleben braucht immer Futter“, konstatiert er kurz und knapp.

Zudem müsse man als Biolandwirt den Spagat zwischen beikrautfrei und gutem Wachstum für die Hauptkultur bewältigen. Sei Letztere gut, schaffe sie es diese zu unterdrücken, wobei er nicht den Anspruch auf 100-prozentige Beikrautfreiheit habe.

Die auf dem rund ein Hektar großen Feld wachsende Kultur sei hier indessen nicht Zwischen- vielmehr Hauptfrucht. Sie werde zur Saatgewinnung gedroschen, gereinigt und im Herbst im empfohlenen Mischverhältnis als Zwischenfrucht ausgesät. Somit gewinne er sein eigenes Saatgut und sichere dessen Verfügbarkeit. „Überdies ist Bioware nicht immer in der Qualität vorhanden, die ich will“, formuliert er seinen Anspruch.

Grundsätzlich wolle er, dass das, was hier wachsen könne, auch hier angebaut und regional angeboten werde, erläutert der dreifache Familienvater seine Betriebsphilosophie. So fänden dreierlei Sorten Linsen oder Sonnenblumenkerne, um nur weniges beispielhaft zu nennen, den Weg in die Regale der „Beeren Bauer“ Naturkostläden seiner Familienangehörigen. Denn selbst im Biobereich kämen Sonnenblumenkerne, die übrigens gegenüber des Phaceliafelds im Herbst gedroschen werden, vielfach aus Asien.

Zurück zu Bio

„Wir kommen ursprünglich aus der Biolandwirtschaft und müssen wieder dahin“, gibt er sich nachdenklich. Dieser Philosophie entsprechend baue er neben Getreide, Gemüse, Kartoffeln, Kernobst auch Kümmel, Hirse, Öllein und vieles mehr an, insgesamt über 30 verschiedene Kulturen. Man darf also gespannt sein, welch Augenweide als nächstes blüht.

In Zeiten von Reisebeschränkungen und Virusvariantengebieten lässt sich nun in der Region durch das phacelia-violette Blütenmeer ein Hauch des lavendelblauen Farbenspiels der Provence erahnen und genießen.